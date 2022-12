Con la emergencia de los populismos del siglo XXI se desató una inusitada preocupación por la “literatura periférica”, la “literatura indígena”, la “literatura marginal” o cualquier referente que pueda servir para remitirnos a una literatura que se considere excluida. Aunque en la bibliografía nacional existe mucha literatura que se escribió sobre los márgenes, evidentemente no abundaba una literatura relativa a los márgenes de las ciudades, es decir, una que aborde al referente espacial como protagonista o dador de sentido. Solo algunos textos literarios comenzaron a mirar poéticamente los márgenes viendo su potencial en cuanto a lenguaje, conflictos humanos o potencialidades literarias.

Por otro lado, como un gesto político, se comenzó a dar importancia a la literatura producida en lenguas originarias, será interesante ver y analizar los resultados de esa apuesta. Sin embargo, para esta breve intervención me quedaré explorando lo que se dijo sobre esa compleja ubicación que sería la literatura relativa a los márgenes.

Respecto a una entrada de lectura sobre la literatura boliviana encontramos el artículo “Marginalidad y escritura en la nueva narrativa boliviana” de Luis A. Portugal, quien en 1997 postulaba que la narrativa de los 90 se fortaleció por la emergencia de nuevas temáticas y nuevos narradores. Su análisis de los nuevos narradores expone la existencia de nuevos “locus de enunciación”, así los llama Portugal, que serían Santa Cruz y Beni.

De ese modo, llega a la narrativa de Homero Carvalho a quien llama viajero intercultural y de quien rescata su modo de abordar la memoria. Se trata de un beniano que escribía en el contexto urbano de Santa Cruz. En una lectura rápida la marginalidad postulada ocurriría por el origen tropical del escritor, sin embargo, a la luz del nuevo contexto político nacional, es imposible pensar ese espacio como marginal.

Por otro lado, la entrada temática a la literatura marginal en Bolivia involucra discusiones que tienen como sólido asidero: Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia, de Javier Sanjinés, (1992) y La ciudad Periférica: acerca de la nueva narrativa boliviana artículo de Juan Carlos Orihuela, (1997), que desde sus particularidades abordan la temática marginal en la literatura.

Sanjinés plantea una lectura en la que rastrea el origen del grotesco social en el discurso literario boliviano, encuentra que se comenzó a manifestar con lo que llamó la frustración revolucionaria (post 52); explica que a consecuencia del autoritarismo del NR se llegó a producir un grotesco, cuyo fin último devino desestructurador frente a la situación política de su época.

Para el desarrollo de esta parte del argumento, Sanjinés nos remite a escritores que actualmente son canónicos: Óscar Cerruto, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Edmundo Camargo. Al final del libro refiere, como literatura emergente, la narrativa de René Poppe cuyos textos, relacionados al imaginario minero y sus deidades, son un tema central. Este libro de Sanjinés, sería un gran esfuerzo crítico serio que explora lo marginal como posibilidad poética.

Por otro lado, en La ciudad periférica, Orihuela, comienza a desandar inevitablemente sobre el tema de la representación de sujetos marginales de La Paz. Los narradores que refiere son René Bascopé y Adolfo Cárdenas, cuyas narraciones se relacionan con la vida cotidiana en las laderas , es decir los “márgenes”. En el específico caso de La tumba infecunda, novela de René Bascopé, fue definida por Luis Antezana como la narrativa “del destino marginal urbano”,

Orihuela encuentra la patentización de un “efectivo acto de resistencia cultural que opta por la ampliación de sus sentidos antes que por su clausura”. Es decir, la novela es el resultado de la expansión de los sentidos del “referente” y la expansión del mismo acto creador urbano.

De ese modo, Orihuela encuentra que su trabajo, en cierto sentido, es una prolongación de la propuesta de Sanjinés, quien llegó a trabajar el grotesco que emergió en los años setenta, mientras Orihuela analizó la literatura que surgió a mediados de los ochenta. Así, encontrará que existe una ficcionalización de la oralidad urbana marginal, en la que “dos sistemas culturales disímiles se buscan, se ponen en contacto y se imbrican al grado de tornarse indispensables el uno para el otro” posibilitando transformar la voz en escritura.

Orihuela asume que no solo se trata de encontrar una temática, sino del logro de una estructura que evidencie una irrupción entre dos universos. Si Óscar Cerruto posibilitaba ver la desestructuración de la realidad Adolfo Cárdenas y René Bascopé posibilitaban ver la irrupción de otros mundos en la gran literatura, la presencia de otros códigos culturales manifiestos en contextos urbano-marginales.

Hasta este punto se abordó seriamente la discusión sobre los márgenes y lo periférico en la poética boliviana. Más allá está lo anecdótico, por ejemplo, una escritora de la élite boliviana decidió autodefinirse como escritora periférica y marginal, solo por el hecho de vivir en Bolivia y hablar de periferia estaba de moda. O los trabajos que se escribieron sobre Víctor Hugo Viscarra que, merece un análisis aparte por la cantidad de reflexiones que su obra de literatura testimonial suscitó.

De hecho, en Muerte y literatura Ana Rebeca Prada reflexiona sobre el estrecho vínculo entre la realidad y la ficción en su obra, al grado de que el autor murió como mueren sus personajes. Se trata, sin duda, de un homenaje a un escritor que hizo de la calle y sus experiencias en la misma una obra que lo trasciende y lo lleva inexorablemente del análisis literario al análisis sociológico.

Por su lado Sabrina Charaf, desde Buenos Aires, el 2014 analizó las obras de Viscarra y de Cárdenas a partir de sus itinerarios, yo pienso que es mejor hablar de recorridos, a través de los márgenes y durante la noche. Concluye sosteniendo que ineludiblemente deviene en la muerte, aunque las narraciones llegarían a ello mediadas por la sátira, la parodia y la ironía.

Sin duda, las lecturas del contexto social que proponen Javier Sanjinés y Juan Carlos Orihuela enriquecen las propuestas de abordaje sobre el tema y ofrecen entradas de lectura que pueden englobar todo un conjunto de obras emergentes. Sin embargo, un tema que queda pendiente y no se aborda, porque se lo toma como presupuesto es ¿qué se entiende por literatura marginal o periférica? ¿Se trata de una literatura sobre la periferia o una escrita desde la periferia? Salvo la obra de Viscarra las novelas analizadas y citadas son sobre los márgenes, y como lo explica Orihuela se trata de obras en las que se visibilizan dos sistemas culturales disimiles: el del escritor y el del referente.

En esa medida, vuelve a ser pertinente la pregunta ¿existe una literatura periférica?, ¿es necesaria una literatura periférica?

Ciertamente en los ámbitos de las Ciencias Sociales, los Estudios Culturales, por mencionar algunas ramas académicas, la marginalidad fue y es un tema dominante; en el caso latinoamericano la crítica literaria o de modo más claro algunos críticos literarios, como Víctor Vich y William Rowe, se dedicaron a revisar discursos marginales entendiéndolos como “objetos de lectura”. Sin embargo, haciendo una ampliación exploraron desde la literatura quechua arguediana hasta los discursos de los cómicos ambulantes.

Lo hasta ahora desarrollado sin duda deja más preguntas que respuestas, sobre todo cuando en tiempos ‘postmodernos’ pretendemos definir algo. Muchas aproximaciones suelen llevar a las soluciones más relativistas que entre otras cosas pueden afirmar que es necesario visibilizar a los sujetos marginales y para ello es buena la literatura, la política, el arte, etc. Pero ¿cómo podemos evitar una respuesta relativista y al mismo tiempo hacer una afirmación sobre un tema tan delicado?