Desde hace una década asistimos a la contundente presencia de una literatura de ciencia ficción y fantasía que capta la atención de los clubes de lectura y hace de los lectores sus cautivos demostrándoles que otros mundos y otras tecnologías son posibles y que los problemas que se vive en otras galaxias o enfrentadas con problemas entre seres de distinta especie es un respiro frente al carácter cotidiano y rutinario de sus deberes sociales.

Sin embargo, en el fondo de esta suerte de gusto estético se esconde un rechazo y una desconfianza del realismo. Del realismo con R mayúscula, sobre todo. Y esto es porque parecería que la literatura realista es parecido a un libro de historia. En él se cuentan hechos reales con los materiales que se encuentran a diario en la vida de todas las personas.

Los lectores quieren sustraerse de la realidad impuesta y por ello se refugian en ficciones de fantasía y en apariencia con fuertes dosis de un saber técnico referido a la física o las matemáticas o la química, pero lo que en realidad está sucediendo es que se están enfrentando a los mismos problemas, pero envueltos en una cobertura que genera la ilusión de que la realidad quedó muy por fuera de esas historias.

El problema no es el tema tratado, al contrario, es su modo de presentación y por ello el realismo en la literatura les parece una simple transcripción de la realidad. Sin darse cuenta que en la escritura realista se están realizando hoy por hoy los esfuerzos más grandes por renovar la lengua. Mientras que la ciencia ficción y la fantasía, más allá del nombre extraño de los personajes o los lugares en los que se desarrolla la trama, demuestra en su interior una prosa conservadora porque no implica ningún riesgo ni ningún esfuerzo por subvertir el lenguaje. Y esto, sobre todo, teniendo en cuenta que incluso los neologismos creados por esa literatura están al servicio de la trama y no de la construcción de un mundo autónomo que vaya más allá del libro.

Los problemas que los libros de ciencia ficción y fantasía se agotan en el propio libro porque están dislocados de un referente. La literatura realista transforma constantemente el referente. O mejor dicho, se enfrenta a él porque reconoce que la labor de la literatura es relacionarse con el mundo para apuntalar sus zonas oscuras y descubrir sus contradicciones.

En ese sentido, la literatura de ciencia ficción posee el carácter de lo inmediato. Porque son series autoconclusivas, así se trate de sagas de nueve o siete volúmenes. Su esfuerzo mayor está encaminado para convencer al lector que eso que lee es real. Y esa paradoja es insalvable. Porque reconoce que el estatuto de verosimilitud es un código que deben adscribir para que sus ficciones funcionen como verdaderas, pero cuando lo logran, los temas que tratan son los mismos que los que trabaja el realismo, sólo que con una dosis menor de problematizaciones.

El mayor problema con el que se enfrentan es poner de manifiesto a la tecnología como el centro de lo visual y el fondo histórico sobre el cual se mueven los personajes, pero dicho esto, los personajes parecen funcionar gracias a su entorno y no el entorno gracias a ellos. Esta es una gran discusión dentro de la literatura, pero el realismo, siempre pone de frente a los personajes en tanto representación de seres humanos, para contar o decir o cuestionar un estado de orden existente.

La ciencia ficción y la fantasía que se lee y consume en la actualidad está anclada en un debate que la ciencia ficción clásica no pensó siquiera, porque los grandes autores del género entendías que la ciencia ficción era un realismo del porvenir. Dado que ellos no se preocupaban demasiado por el tema tecnológico ni los escenarios descritos hasta el hartazgo, sino que pensaban que era una forma lateral de afrontar los grandes problemas a través de metáforas o juegos simbólicos. Dichas formulaciones también están ausentes de la ciencia ficción actual. Esto se debe a la poca capacidad de establecer conexiones y referencias entre el discurso literario de los clásicos de la ciencia ficción.

Dichos autores eran grandes lectores. Habían bebido del realismo en todas sus formas y habían logrado apropiarse de ciertos gestos y movimientos narrativos para demostrar la indagación sobre el alma humana, pero también dentro de su literatura jugaban con algunas de esas referencias. De esa manera hacían un guiño a los lectores, porque haciendo uso de recursos o motivos o símbolos de otros escritores, ellos escribían su literatura. Hoy, sin embargo, eso no es posible debido a que los lectores que se enfrentan a los libros de ciencia ficción sólo encuentran a los libros de ciencia ficción y fantasía como sus referentes inmediatos. Es una literatura que se presenta como única y que se produce a sí misma. Lo cual carece de consistencia. Habla este registro de acciones más en la línea de la escasa trayectoria como lectores de los que consumen este tipo de literatura y ante todo, nos pone frente a escritores de nicho que por facilidad en el envío del mensaje tampoco se relacionan con el realismo en tanto literatura clásica.

Este gesto es por demás interesante porque también dibuja una forma de su carácter. Son escritores y libros que se piensan a sí mismos como los primeros en abordar esos temas. Como si con ellos comenzara la literatura de género y en realidad, también, toda la literatura y esta condición es la que también se puede notar en las redes sociales y en las conversaciones cuando el presente parece siempre empezar y no tener ningún tipo de historia.

Los lectores de este tipo de libros son los mismos que piensan que el mundo nació bajo la forma presente. Son los que creen que la tecnología existente siempre estuvo presente y los que dicen que sería imposible vivir sin redes sociales o un teléfono inteligente entre las manos. Son lectores no superficiales, pero sí llanos. Sin porosidad ni mundo interior.

De ahí su miedo al realismo. El realismo les interpela porque es el espacio de lo real y ellos entienden la realidad a través de las pantallas de acrílico, algo virtual que es imposible que llegue a ti, tal como la literatura que consumen. En ese procedimiento el trabajo de la actual literatura de ciencia ficción y de fantasía es acertado. Construyen textos fríos y distantes y virtuales, para lectores que cultivan en su vida cotidiana ese tipo de relaciones y ese tipo de acercamiento al mundo.