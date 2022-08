Después del jazz

La verdad, estoy cansado de leer impenitentemente referirse a Scott Fitzgerald como “el escritor de la era del jazz”. Dos de las selecciones de cuentos suyos que tengo titulan así: Los mejores cuentos de la época del jazz y Algunas historias de la era del jazz. Recientemente me topé en una librería con una editorial afanosa de hacer plata con algunos poemas que (yo no sabía) escribió Fitzgerald. Vulgares y comerciantes, los editores no tuvieron mejor idea que titularlo Poemas de la era del jazz. Y adivinen cómo titula el texto introductorio de El último magnate (edición Anagrama), la novela que dejó inacabada antes de morir en 1940: Cuentos de la era del jazz.

Claro que el propio Fitzgerald hizo mucho para esto, pues el mismo se autoerigió como una suerte de héroe literario de una época que asoció con el surgimiento del jazz. De hecho, uno de los ensayos de su célebre Crack up titula precisamente así: Ecos de la era del jazz. Pero hay que leer el ensayito para enterarse de que su interés era más bien hablar sobre el destape sexual de la sociedad norteamericana (ergo, del mundo) en la década de los años 20, mientras el aspecto musical del asunto quedaba muy en segundo lugar, e incluso en tercero: “El término jazz, en su progresión hacia la respetabilidad, primero había significado sexo, luego baile, luego música”.

Pero después, cierto saber convencional literario se dedicó machaconamente al uso y abuso del asunto del jazz para sacar de apuros a comentaristas en busca de título para su artículo. También es bastante convencional, y a la larga, cansador, machacar sobre la derrota de la generación perdida, el crack del 29, y cosas así. No creo que sea la mejor manera de leer al enorme escritor que Fitzgerald supo ser cuando quería o podía, dotado como estuvo de una gracia e inteligencia tales para usar el lenguaje que no queda otra que atribuirla a una disposición natural y sin mérito alguno.

La novela que acabo de citar, por ejemplo, es la historia de amor de un productor de cine inspirada en Irving Thalberg, hacedor, entre otros muchos y grandes éxitos hollywoodenses de esa época, de cosas como Tarzán de los monos o Ben Hur. Es decir, esta novela abortada por la muerte, lejos de parlotear sobre la generación perdida o la era dorada el jazz, es un retrato del cine y su meca: Hollywood, asunto harto apasionante.

En realidad, es una colección de retazos de lo que debía ser la obra, salvo las primeras 30 páginas del primer capítulo. De hecho, la edición a la que me refiero finaliza mostrando el plan de toda la segunda parte que Fitzgerald elaboró, pero ya no llegó a escribir. Así que también puede ser utilizado como un mirador de cómo un novelista notable (y no del montón) actuaba para organizar y/o construir las partes del todo que es una novela. U otros aspectos técnicos igualmente importantes como la diferencia entre el diálogo en la literatura y en el cine. Pero también las dificultades y/o problemas y/o tropiezos.

A propósito de Tarzán, según wiki, Tarzán de los monos se hizo en 1932, pero, si no ando errado, en 1929 nuestro nunca debidamente ponderado Alcides Arguedas, que había visto la peli en París, comenta en su diario la impresión que le había producido semejante personaje: “Ese hombre robado por una mona cuando niño y educado en pleno bosque virgen, en contacto con bestias feroces cuyo lenguaje logra interpretar y a las que domina, y que de pronto rompe hablando inglés, se enamora y descubre a sus progenitores, es cosa en verdad que pasa los límites de lo estúpido, y la cinta llega a resultar interesante y aun de primera importancia por convertirse en un instrumento de gran precisión para medir el grado de candor e ingenuidad de un público” (La danza de las sombras, primer tomo, p. 394).

En una suerte de versión nacional de Theodor W. Adorno, Arguedas ve al cine como veía los libros, no como un entretenimiento útil para pasar una tarde y/o noche, y eventualmente conseguir una chica. Porque esta es la imagen del cine que me ha quedado de la generación setentera del siglo pasado (después del jazz, la electricidad del rock, también podría decir, pero no estamos hablando de música). A su lado, lo de Fitzgerald resulta bastante viejo, tanto que en cierto momento el narrador alude a los personajes secundarios como sobrevivientes de esa revolución que fue la irrupción del cine sonoro. De hecho, si se me planteara la necesidad de escribir algo más sesudo sobre ese canto de cisne de Fitzgerald, lo titularía Ensayo sobre la prehistoria del cine, o algo así.

¡Ah las generaciones! Por algún motivo piensan que los suyos fueron los años “dorados” par excellence, olvidando la mucha vulgaridad e ignorancia que la acompañaban, cuando se la ve a la distancia. Supongo que es la manera que la gente tiene de autodefinirse e infatuarse. Hace poco precisamente vi una peli alusiva a esos años 70: Licorice pizza, de Paul Thomas Anderson, director de esa obra maestra que es Magnolia. Quiere reproducir esa época, pero claro, en California, no en Bolivia. Por ejemplo, en 1973 yo tenía 14 años, y como buen chiquillo subdesarrollado, no recuerdo haber tomado consciencia o haberme enterado de hechos como la crisis del petróleo, a la que se alude en esa peli. Esas cosas uno las lee después, cuando deja de ser feliz e indocumentado, como dijo Gabo.

Coda o digresión final: yo no sabía que el gordito blancón que protagoniza Licorice pizza (y no lo hace mal) es hijo de Philip Seymour Hoffman, así que casi se me sale un lagrimón, por la repentina y trágica muerte que tuvo ese gran actor, momento en el cual me llamé a recogimiento, en la presunción de que entretanto, afuera, los chicos actuales, la generación Z, o como quiera que se llame, están meramente viviendo.