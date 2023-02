Convicto pida su último deseo antes de ser ejecutado, le gritó el capitán al hombre, que lo miraba firme y sin pestañear.

Era un país donde en el siglo XXI regía la pena de muerte y su gobierno se decía que respetaban las normas internacionales de derechos humanos, como también estos detalles antes de mandar a alguien al otro mundo.

Mi último deseo es que me traigan diez libros que tengo que leerlos, y luego me podrán acribillar, ahorcar, quemar, electrocutar o lo que quieran.

Pero será difícil traer esos libros, porque tenemos la orden de matarlo lo más pronto posible, eso no estaba en los planes. Su delito es gravísimo.

Ustedes dicen que cumplen con los deseos de los que vamos a morir y de las leyes, pues no tienen otra salida que hacerlo. Y no se olviden que el mundo está pendiente de mi caso, así que no pueden quedar en ridículo en no darme este deseíto.

Bueno, díganos ¿cuáles son los libros o autores que quiere leer o tratar de leer, teniendo la muerte a sus espaldas?, le dijo con una sonrisa burlona.

Me traen enseguida y no tarden: El Quijote de la Mancha, Los hermanos Karamazov, Los detectives salvajes, La trilogía La Fundación, Los miserables, Rayuela, Felipe Delgado, Guerra y paz, Cien años de soledad, Palinuro en México, esas diez obras literarias para afrontar esta aventura que la muerte nos está convocando.

Buscaron en varias librerías, estuvieron afanados, pero consiguieron los libros y se lo llevaron al cadáver viviente, que esperaba ansioso esos libros, que ya alguna vez los leyó, pero que ahora tenían otro propósito.

No se dieron cuenta los verdugos que cada libro tenía un promedio de 800 a 1.000 páginas. Mejor para el futuro muerto que no quería ser atrapado por la obscuridad. De modo que tuvo tiempo suficiente para retrasar su propia ejecución. Los libros fueron sus cómplices ideales. Si de cálculos se trata y por la cantidad de hojas de cada libro, bien podría durar entre seis a ocho meses su estadía aún en la tierra. Una jugada maestra del presidiario, a quien la justicia en dos días tuvo lista la sentencia. Qué justicia más ágil. Empezó la lenta lectura, sabiendo que tenía que ganar todo el tiempo posible para prolongar su vida, darle cuerda más a su hambriento afán de seguir viviendo. Es que la vida es demasiado linda, pero tan bella que sólo hay que vivirla.

Leía a cuentagotas, dejando pasar las horas, los días, las semanas, los meses y quizás los años. Incluso los soldados se olvidaron de que tenían una orden pendiente apretar el gatillo destinado al verdugo rebelde, que le había gritado en su rostro al Dictador que era dictador y cobarde. Y fue durante un acto público, que lo vio admirado casi todo el mundo. Las redes sociales se encargaron de amplificar el video del insulto y de la cara con vergüenza del hombre del poder, que no dudó un instante de ordenar la guillotina al atrevido ciudadano.

Pasó más de un año y se extrañaron que el que iba a ser ejecutado no aparecía ni para ir al baño, ni para hacer sus paseos matutinos. Se acercaron sigilosamente a su celda, asombrándose que escuchaban voces, risas, gritos, lágrimas, lamentos, alegrías desde ese pequeño espacio donde los libros lo devoraron y salieron sus personajes con todas las energías y luces, quienes estaban armados una fiesta de los mil demonios y ángeles, como diciendo que la vida no se toca y ellos estaban ahí por eso.

Ahí vieron al coronel Buendía coqueteando con la Maga, para hacerle un hijo; al Quijote enfrascado en una tertulia sobre el futuro y los robots con el matemático Hari Seldon; a Jean Valjean tratando de convencer a uno de los detectives salvajes que él no era el autor; a Alejo Karamazov dando un discurso religioso para los soldados que iban a la guerra; a Felipe Delgado debatiendo con Palinuro sobre cuál es la bebida más embriagadora.

Cosa de no creer lo que estaba sucediendo en este minúsculo espacio, y lo más raro, es que el que iba a ser ejecutado no estaba en su celda. Se escurrió en cada uno de los libros que los leyó y se convirtió en las palabras escritas, donde la palabra muerte era sinónimo de vivir.

Los soldados huyeron desesperados y a los días enloquecieron. Desde este caso raro, rarísimo y único, el gobierno anuló la orden de pedir el último deseo del condenado antes de su ejecución.