Cuando el jefe de personal lo encontró a don Luchito con los brazos cruzados, durmiendo y con la bragueta abierta, fue el momento en que todos tomaron conciencia de que debía ser llamado a la jubilación. La invitación le llegó algunos días después en la que de forma lisonjera pero que no dejaba de tener el tono perentorio de toda comunicación burocrática, se lo invitaba de forma muy cordial a aceptar el beneficio de la jubilación. Don Lucho dobló el memorándum y lo dejó en el escritorio; dio un profundo suspiro que le produjo un leve acceso de tos en su asmático tórax de viejo archivista.

Podemos pensar que estamos preparados para las cosas que de manera inevitable llegarán en algún momento, pero cuando éstas llegan siempre nos encuentran desprevenidos y la certeza de que estamos viviendo el momento final nos provoca una sensación dolorosa para la que nunca estamos bien dispuestos. Toda comunicación radical tiene en nosotros un efecto glacial.

Nunca antes mejor empleada la palabra transversal para describir su vida en ese trabajo, porque efectivamente había atravesado buena parte de su existencia desde que comenzó en el archivo a los seis meses de casado y cuatro lejanas décadas atrás. Entre cajas que movía de un lado a otro y papeles que ordenaba, recibió la noticia del nacimiento de sus tres hijos. La vida de ellos junto a la suya fue pasando por sus manos secas, ásperas y rudas por las que desfilaron miles de documentos, cientos de cajas y decenas de estantes metálicos y de madera que fueron ajando las rudas manos de Lucho.

Mientras su prole crecía y su matrimonio pasaba por crisis, infidelidades mutuas y pragmáticas reconciliaciones que ponían por encima de cualquier cosa la estabilidad de la familia, Lucho había enumerado cientos de miles de documentos que quedaron sellados bajo el monótono sonido del foliador. Trabajando en el archivo tuvo la satisfacción de ver salir a sus hijos primero del colegio y luego profesionales. Su hija fue mamá cuando él fue obligado a dejar su vieja máquina de escribir Olympia y le dieron una computadora a la que por mucho tiempo tuvo pavor y luego, poco a poco, la fue conociendo hasta llegar a dominar el Q-PRO. Sus demás nietos nacieron cuando tuvo que cambiar el Q-PRO por el Excel.

Cuando empezó a peinar canas dejó de ser Lucho a secas para pasar a ser don Lucho y, después, cuando necesitaban algún documento de forma apremiante, empezaron a llamarlo don Luchito. De los tres hijos que sacó adelante con el oficio de archivista, dos de ellos dejaron el país: uno cruzó el Atlántico; el otro cruzó Villazón y allá echaron raíces. La hija se quedó al lado de los viejos dándoles la prematura sorpresa de un domingo 7, haciéndolos abuelos cuando menos lo esperaban, resultó precoz y marisabidilla. Mientras tanto, a don Lucho la artrosis ya le impedía levantar las cajas pesadas y tuvo la necesidad de usar lentes.

Transcurridas cuatro décadas de su vida en su aislada y silente labor, mucha agua había corrido por debajo del puente. Comenzó el año del sesquicentenario de la República, vivió las postrimerías de la dictadura, luego vio pasar el caótico puente entre aquella y el retorno a la democracia; sobrevivió a los vaivenes y a los avatares; a la codicia y a la rapiña de unos y de otros. Su sueldo no era apetecible y menos aún su trabajo entre papeles viejos, cagados por los ratones. Mientras los documentos se acumulaban en el archivo, los papeles más antiguos envejecían con él volviéndose amarillentos, ajados, quebradizos y otros recientes pasaban por su escritorio que ordenaba, foliaba, los hacía empastar cuando se acordaban de él y le daban un presupuesto mínimo, y al final los registraba en el inventario general que ya parecía una biblia. Su vida era una noria.

También le costó perder el miedo a la fotocopiadora pero presionado por las exigencias tuvo que aprender su funcionamiento, entre ajos y maldiciones a media voz. Esos tiempos habían quedado lejos, ahora todo se escaneaba pero él ya no tenía fuerzas ni deseos de perder el miedo a esos cacharros modernos; para él había sido suficiente modernización aprender a manejar la computadora estacionaria junto a la fotocopiadora y no aprendería nada más. No quería ni le importaba y su decisión tenía la autoridad de cosa juzgada.

Recibida la invitación y sobrepuesto del soponcio emocional, lentamente fue poniendo sus cosas en orden. Con paso cansino puso todo en su lugar e hizo todos los trámites dentro y fuera de la entidad para su jubilación, terminando por avisar a sus superiores que trabajaría hasta finales de febrero. Sin embargo, sus jefes en complicidad con su esposa se las arreglaron para que siguiese yendo hasta el 19 de marzo, pues el Día del Padre querían hacerle una despedida bien merecida.

Ese día su esposa se esmeró para que don Luchito luciera bien afeitado, con un traje que aún conservaba el olor de la limpieza, cuello y corbata impecables aunque ya un poco anacrónicos para el presente y el atuendo en conjunto un poco pasadito de moda. Ahí estaba don Luchito de cuerpo entero y una sola pieza, llegando a la meta después de haber trabajado en la misma entidad durante 40 años viendo pasar su vida, la de los suyos y la de los demás.

El Día del Padre fue casi un acontecimiento nacional en la entidad: agasajo a todos los papás, correteos de secretarias, auxiliares y demás comparsas, todo apuntando a la hora señalada en la que no sería un agasajo más, sino también la despedida al decano de todos los empleados: el querido y nunca bien ponderado, don Luchito. Se tenían programadas palabras de la MAE y de los menos maes. Él y su esposa llegaron puntuales, los demás fueron incorporándose tarde como siempre para darse importancia. Servida la consabida salteña, cuyo jigote don Luchito sorbió como Dios manda y, en toda regla, se manchó la solapa del saco y el puño de la camisa, todos se prepararon para los discursitos, mientras servían la torta que remataría el homenaje.

La más conmovida al escuchar las palabras en honor del veterano funcionario fue su esposa, pues al rememorar el trabajo del archivista ella repasaba su propia vida junto a él. Todo culminó con la entrega de un diploma de reconocimiento. Sin embargo, él observaba todo esta aparatosidad en torno suyo como quien ya mira las cosas desde el otro lado de la vida: tenía la mirada perdida y una actitud indiferente acrecentada por una sordera que empezaba a ser pertinaz y cada vez más acentuada. Vivió todo el momento como si no solo le hicieran una despedida del trabajo, sino también de la vida.

Al verlos salir el guardia de seguridad bisoño preguntó a su camarada: “¿Quién es el señor?”. “Es don Luchito, el archivista. Ya se ha jubilado, ya no lo veremos más”, fue la premonitoria y sentenciosa respuesta.