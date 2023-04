Este comentario es fruto de la lectura de un discurso de aceptación de premio de cultura, celebrado por la escritora paceña Yolanda Bedregal (1913-1999), para la Fundación Manuel Vicente Ballivián, en el año de 1987. En sus páginas recorre un relato autobiográfico sustentado en el recuerdo y en la reflexión de una existencia sublime. Y no es extraño descubrir en este texto un ramillete de narraciones exquisitas, en verso y en prosa. El resultado es que deseo hablar de lo autobiográfico como una experiencia de búsqueda, que desentraña lazos de un presente (visible) y de una presencia (invisible).

El contenido autobiográfico corresponde a la antología Fundación Manuel Vicente Ballivián. 25 años (1977-2002), publicado en 2002. El libro reúne 85 textos entre semblanzas y discursos de los premiados, en las diferentes áreas de periodismo, cultura, ciencia y labor social, en Bolivia, en una determinada época. El discurso al que hago referencia al principio de esta nota es Seguí un dictado de lo alto, de la homenajeada (que firma como) Yolanda.

La naturaleza del trabajo al que me circunscribo es autobiográfico. En este recorrido, el yo analiza la relación escritura-vida aplicada a la poesía, a la prosa y a su existencia misma, desde lo Alto. El tono del relato parte de una búsqueda de narrar experiencias del recuerdo y reflexionar ahora. Como tal, el texto está estructurado en tres partes.

En el principio, el yo rememora su soltería como el anhelo de haber querido ser otra cosa que no sea ser escritora, pero el deseo se cristalizó. En el medio, rememora su compromiso amoroso con sus dos seres queridos Gert y Querubín, el esposo y el hijo que le dan sentido a su existencia. Y, en el final, habla de su etapa madura donde reflexiona sobre la escritura y la muerte. Estas últimas dimensiones están vistas con el matiz del existir y de la ausencia. Además, el yo refiere que sigue escribiendo cartas y modelando arcilla, al ejemplo de sus maestros mayores (padres).

En El pacto autobiográfico y otros estudios (1994), Philippe Lejeune define que lo autobiográfico es un “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad”. En este sentido, para mi exposición advierto que Bedregal plasma un discurso autobiográfico trazado desde la reflexión de un presente visible (texto) y de una presencia invisible del pasado (yo autor).

Quiere esto decir que me interesa tratar lo presente visible como el discurso autobiográfico que trasciende el recuerdo desde el puente de la “búsqueda” y que se instala en un aquí vigente. Un aquí donde el yo brinda información personal de “deseos” del ayer de manera que el lector quede suspendido: “Anhelé sucesivamente ser equilibrista, malabarista de circo, monja, bailarina, profesora titulada en la Normal, escultora... no fui ninguna, pero el deseo no murió”.

La consecuencia de esta lógica de demostración del deseo es rematada con una encantadora retórica argumentativa de realización: “Si no bajo la carpa del circo, me equilibré sin trampas bajo el cielo abierto de la Paz y de otros cielos transitorios. Sin hábito ni toca monjil (pena que ya no se usen) rezo siempre el Padrenuestro y el Ave María. En cuanto a profesora, enseñé sin pausa desde que yo misma era alumna hasta hoy, en escuelas, colegios, academias, conservatorio, Universidad, clases particulares en casa o fuera...”.

En este presente visible, el relato se vuelve actual y trasciende los recuerdos de los instantes vividos del yo. Irrumpe el deseo del pasado en forma de búsqueda de un presente activo. Clara muestra de esto es que el término “anhelé” es una pretensión de búsqueda que, con la imaginación y la experiencia nos cuenta que se consumó. Búsqueda en cuanto “así anduve buscándome, encontrando y perdiéndome entre mis rebeldías y sumisiones, entre mis aficiones, mi cristianismo mestizo y las filosofías orientales”. Habría una exploración en el presente del pasado.

El discurso también ofrece un sentido de presencia invisible del yo autora, desde la ensoñación. Un yo autora que la vemos despojarse de su intimidad con el relato y la comparte con nosotros, en este momento. Y lo hace de forma seductora, con la seducción de la palabra en prosa y verso. Por eso, saca a la luz este relato de ensueño, en prosa: “Y así fue creciendo mi capacidad de amar hasta la definitiva entrega. El destino –valiéndose de la amistad, la música, los poemas– acercó a mi vida a un exiliado judío-alemán que completó mi espíritu, mi sangre y la obra que desde entonces realizamos juntos. ¡Gert! Él está conmigo y con ustedes”.

La presencia incorpórea del yo autora se amplía cuando narra en forma de verso en prosa la experiencia del goce de la llegada de un ángel. Es un sueño de relato: “Vino por fin un día el Querubín –juguete de mi ángel de la guarda– trayendo un cantarito entre los pliegues de su túnica azul. Vertió una gota de Poesía y rescató el sentido prístino de las cosas simples.Hizo reverdecer los árboles, mandó volar pájaros vivientes de los huevos pintados de Pascua y con agua de acequia lavó penas, angustias y deseos”.

Estas presencias invisibles son descripciones imaginarias de ensoñación, de dos sujetos reales. Es la representación textual de dos seres amados que trascendieron en la vida del yo autora, de Yolanda Bedregal.

Es destacable, también, apreciar en el discurso autobiográfico la forma en que el yo se sublima en el presente de “mis mayores y de mis maestros” y florece una presencia de “Seguí(r) un dictado de lo Alto”. Estas dos dimensiones convergen en una voluntad de continuar existiendo, porque “sigo modelando arcilla de vez en cuando y escribiendo cada día, por lo menos cartas; sigo haciendo lo que vi hacer a mi madre en el hogar”.

Y podríamos seguir...

El discurso autobiográfico de Yolanda Bedregal ofrece dos espacios de lectura, la de un presente y la de una presencia. Dos conformaciones sensoriales que emergen de leer un relato introspectivo que está regido por el dominio de la búsqueda y que puede servir para la “absolución a mis errores”.