El arte del humor sano

Así como la educación, internet actúa como una institución social, se basa en la representación global y en la transmisión de información. Sus usuarios, sumamos en conjunto millones de horas que se diluyen periódicamente en el uso de internet a través de celulares, tabletas, y/o computadoras. El entretenimiento es parte esencial de esa oferta, lo hay vulgar, morboso, abunda lo sexual y lo ofensivo.

Mario Gil, conocido como Marius Lekker en el mundo digital, se destaca en medio del montón por izar la bandera del humor sano. Hermano de Nacho Gil, más conocido como Nachter, uno de los más relevantes influencers en España, Mario ha decidido labrar su propio sendero en base a un humor elegante, incluso cuando se atreve al papel de traductor de la jerga juvenil junto a su hermano. Saca risas y sonrisas de una manera genuina y hermosa. Queda demostrado que existen contenidos que pueden marcar la diferencia en estos tiempos de decadencia.

¿Quién es Marius Lekker?

Lo primero de todo es agradeceros la entrevista. Mi nombre es Mario Gil, soy un médico español, de Valencia, que trata de compaginar su ejercicio profesional con la realización de vídeos de humor que alegren el día a la gente y con un canal de difusión curiosidades culturales varias, consecuencia de lecturas, investigación y experiencias personales.

Describes tu trabajo como “humor sano”. ¿Qué significa eso en estos tiempos?

El humor sano lo entiendo como aquel que hace mejor y permite sentirse mejor a las personas, respetuoso, limpio y amable con quienes pienso que van a verlo, y realmente me lo planteo sin complicarme mucho, no pienso demasiado el guion, es como una conversación entre amigos, te sale lo que llevas dentro, lo que piensas habitualmente. Suelo fijarme en cosas que me hacen gracia en mi vida diaria, con mis amigos, mi familia y las plasmo en video. El humor sano no es fácil de definir de forma absoluta, aunque opino que tiene mucho que ver con “a quién se lo puedes enseñar”, si es inocente, sin maldad, y que lo podéis ver todos en la familia.

¿Qué es lo que te motivó a ser un influencer?

En primer lugar, por mi hermano. También, conforme vas introduciéndote en este mundo, descubres que aunque he tenido que hablar en público en diferentes ocasiones –por otros motivos– hoy en día es el papel de influencer es el que más le suele interesar a la gente. Si a todo esto le añades lo que me divierto pensando y haciendo el contenido, y viendo que a la gente le gusta, que comenta, y le interesa, es algo muy reconfortante.

Una parte importante de los influencers comparten parte de sus vidas con sus seguidores, muchas veces manipulada, donde solo muestran lo bonito, lo fácil y lo divertido. ¿A qué se debe esto?

Creo que todos tendemos a contar a mucha gente algo bueno –cuando nos pasa– y no a demasiada si es al revés. Me pasó cuando suspendí y cuando aprobé el carnet de conducir, por darte un ejemplo que se me viene a la cabeza.

Internet cuenta con millones de adictos ¿De dónde surge la dependencia por estas plataformas?

Supongo que de su inmediatez, sencillez y rapidez. Es contenido muy “explosivo”, donde en un video corto suceden muchas cosas. Además, las notificaciones juegan un papel importante en el craving (urgencia o fuerte deseo de consumir una droga). Creo que nos encanta sentirnos solicitados.

Los influencers están dispuestos a hacer lo que su público les pida. ¿Haces lo mismo?

Esa es una buena pregunta para discutir. Creo que es el mismo debate que el de un líder: algunas decisiones son de abajo hacia arriba y otras de arriba hacia abajo. Crear contenido es parecido, puedes ver lo que la gente quiere, y adaptarlo a lo que tú quieres, no se limita a seguir unas pautas dadas por el público.

En base a tu educación, tienes un sistema de valores, creencias y fe. ¿Compartes dichos aspectos en tus videos?

Realmente, no soy un robot, tengo mis creencias, mi forma de pensar y de actuar, y eso me configura en la persona que soy y que me muestro tal como soy en mis videos.

Te decantaste por estudiar medicina. ¿A qué enfermedades te expones en el mundo virtual?

En el mundo virtual las enfermedades que se propagan son las mentales, es cierto que hay riesgos a desarrollar determinados complejos, narcisismo, aislamiento, alguna adicción, el hating, ansiedad de las redes etcétera. La tecnología es muy buena, tenemos que aprender a hacer un buen uso de ella y controlarla y no a la inversa, por eso hasta para un influencer es bueno tener un pie dentro de las redes y otro en el suelo.

El neurocientífico y psiquiatra alemán Manfred Spitzer indica que el uso de los celulares y computadoras enferma a niños y adolescentes, los hace tontos, depresivos y violentos, además recomienda el control de los padres. ¿Qué recomiendas para tratar esta demencia digital?

En mi caso, aprendo mucho gracias a las tecnologías, aunque sí que hay que aprender a ponerles un límite para que no se coman tu tiempo y tu personalidad. No creo que las tecnologías sean una mutación en la historia de la humanidad, creo que debemos aprender y enseñar a manejarlas.

Se ha corroborado que el uso excesivo de internet y por ende de estas plataformas tiene también como consecuencias trastornos del lenguaje y del aprendizaje, así como déficit de atención. ¿Cuál es tu posición y tu propuesta al respecto?

Debe enseñarse a manejarlas con limitación de tiempo y de contenido. Todos sabemos que tiene un componente adictivo, porque alguna vez lo hemos experimentado. En su libro La gran adicción, Enric Puig dice que hay que saber buscar tiempos sin internet, en cualquiera de sus formas. Creo que internet es algo muy bueno, pero debemos ponerle un freno, y limitar su dedicación diaria.

Información correcta y ética en internet. ¿Será posible de alguna manera?

No solo eso, sino que, por primera vez se cuestiona la información oficial. He seguido la guerra de Ucrania en un canal de Youtube llamado Noticias ilustradas. Creo que la información de internet es menos segura, como en el caso de Wikipedia, pero mucho más extensa y rápida, como todo lo que se hace por el público.

¿Cuál es la recompensa para Marius Lekker?

Ver personas que disfrutan un rato viendo tus videos, o que te sonríen cuando te cruzas con ellos por la calle, o que te digan que les ayudaste en un mal momento, son tantos los momentos por los que estoy agradecido, que a fecha de hoy solo encuentro motivos para seguir haciendo contenido, y ver que las personas que me siguen entienden y comparten mi humor.