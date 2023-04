El año pasado pude leer dos biografías de dos personajes trascendentales de la historia universal, ambas escritas por uno de los biógrafos más prominentes de la contemporaneidad: Emil Ludwig. Magníficamente narradas y estructuradas (en cinco capítulos, emulando a las escenas de una pieza de teatro, las cuales para Ludwig están presentes en toda vida significativa), pero con diferentes matices en el enfoque, ambas retratan la psicología y la obra de dos personajes sin cuya existencia el mundo contemporáneo no sería el de hoy: Napoleón Bonaparte y Simón Bolívar.

Las comparaciones simples no son buenas porque suelen ser engañosas o tramposas por ser tendentes a la generalización. La falacia siempre nos asalta cuando contraponemos dos elementos en apariencia similares, y sobre todo cuando se trata de dos existencias humanas, pues cada una se desenvuelve según diferentes estímulos, condicionantes, escenarios y contextos. Sin embargo, ya que tenemos estos dos libros que retratan a dos de los dos militares y políticos más importantes de la historia, libros salidos de una misma pluma, podemos aventurarnos en el ensayo de un balance de dos vidas que, si bien son diferentes en muchos aspectos, utilizaron las mismas herramientas para intentar cumplir sus objetivos de vida: las armas y el pensamiento.

Emil Ludwig, psicólogo al mismo tiempo que biógrafo, escudriña la sensibilidad de estos hombres que fueron amantes de las mujeres. Mientras que Bolívar ejercía una magia extraña sobre el espíritu de ellas y las cautivaba en los salones, el corso, tal vez más tímido, aunque no menos propenso a enloquecer ante los encantos del sexo bello, hacía otro tanto, pero en sus campañas. Como muchos genios, tanto el libertador como el conquistador fueron seductores, y durante sus vidas, al mismo tiempo que pusieron sus infanterías en apronte, encendieron la mecha de los cañones y dictaron leyes para el gobierno de los estados, claudicaron sin condición alguna ante el imperio de Eros. Sin embargo, pese a la promiscuidad, durante la mayor parte de sus vidas mantuvieron a raya la fidelidad del corazón a una sola mujer: el uno a Manuela, el otro a Josefina.

De las páginas del Napoleón y el Bolívar de Ludwig rezuma una substancia que es acicate e inspiración para el lector: el ansia de la gloria, el fuego de la conquista del proyecto más importante que todo gran hombre tiene ante sí mismo: el suyo propio. He ahí a dos jóvenes inquietos que deciden vencer la mediocridad y construir un nuevo mundo, con nuevas leyes y una mentalidad nueva, como si Dios los hubiera tocado para inaugurar épocas... Y para hacer todo eso se cultivan autodidácticamente, estudian; leen a los clásicos, a los pensadores liberales, aprenden el arte de la danza y la esgrima, revisan las humanidades y asimilan también algo de ciencia.

De momento en momento, el pesimismo y la soledad fueron obscureciendo sus caminos, pero pronto hallaron nuevas fuerzas en la fuerza personal interior (el daimon, que es energía para vencer toda adversidad). Buscar en uno mismo es ir a la fuente segura del brío renovador. Nada puede doblegarlos. Este instinto de superación a toda prueba se puede apreciar en esta frase bolivariana: “¡Si la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca!”.

Por su lado, Bonaparte demostró que el respeto y la autoridad para reclamar el poder absoluto del estado no nacen del linaje o la raza, sino de la capacidad, del mérito personal, de la persistencia. Ludwig narra la historia de un hombre en constante superación, que se entrevista con Goethe y Wieland y pone la cultura en un pedestal (en sus expediciones a Egipto, llevó consigo a botánicos, geólogos, arqueólogos e historiadores para que investigaran el lugar), pero para el cual probablemente el sentido práctico estuvo siempre antes que el ideal. Bolívar, en cambio, sí fue más quimérico, más romántico. Se sabe que, bajo soles como bolas de candela, montado en su caballo, iba leyendo a los ilustrados franceses y memorizando sus máximas. Soñó la Magna Patria porque no creyó en las nacionalidades artificiales de las élites criollas, aquellas que afilaban sus garras para hacerse del poder de los nuevos estados. Fantaseó con la eliminación de las absurdas fronteras que dividían sociedades sin otro motivo que la angurria de dominio y mando. Y además tuvo el talento de orar y escribir como los dioses, con una palabra delicada, poética...

Uno cruza los Alpes, el otro tramonta los Andes. Siempre célebres pero solitarios, focos de la atención pública pero envidiados, el camino hacia la gloria se les presenta tortuoso y lejano. Hacen fusilar a traidores; sufren la traición y la perfidia de los zalameros que se acomodan siempre del lado del mejor viento. Olañeta intrigando en Charcas puede ser lo mismo que Talleyrand tramando planes desleales en París. El conquistador y el libertador conocen las intrigas que se urden contra ellos, captan las intenciones que se agitan en el fondo de quienes quieren trabajar junto con ellos, y por estas experiencias aprenden mucho sobre la naturaleza de los hombres. Se alejan del alevoso, lo analizan con método de psicólogo: no vale la pena enfrentarse con el pequeño de espíritu. Al traidor no se lo combate, se lo deja morar en su pequeñez intelectual o moral simplemente.

Santa Elena y Santa Marta: los islotes de la soledad. En esos dos lugares cuyos nombres evocan la santidad de dos mujeres encontraron la muerte los dos gigantes. No eran viejos cronológicamente, pero sus espíritus ya se habían avejentando mucho por la pedestre realidad, por el futuro gris, el cual un día vieran rutilante... Y así uno se pregunta cómo dos hombres tan inteligentes pueden tener también un espíritu tan ingenuo...

Al final, todo lo logrado queda en sus cabezas no más como un recuerdo, como un sueño. El sonido de la artillería, el relincho de los caballos, la imagen de las banderas izadas, el estruendo apoteósico de los recibimientos, el sabor del beso de las mujeres, los discursos y el sabio dictado de las leyes... todo eso se disuelve en el torbellino ingrato del pasado. Ya no queda más nada.

El caraqueño y el corso supieron escuchar al espíritu infalible del interior, lo que Homero y Sócrates llamaron daimon (la intuición, la voz personal). Sus paralelismos se llegan a unir en un punto común llamado hambre de posteridad. Es la voz interna que impele siempre a ir más adelante, el aliento que nadie sino uno mismo se otorga para no quedar paralizado. “Siempre más alto volaré. Siempre más lejos miraré”, son los versos goethianos que parecerían estar inspirados por ese demonio interno que nos impulsa a grandes empresas. Y no olvidemos al biógrafo, Ludwig, no menos héroe que los dos biografiados, aquel que toma la pluma, la empapa de tinta y escribe retratos fulgurantes y, sobre todo, muy humanos. Porque Napoleón y Bolívar son eso: muy humanos.