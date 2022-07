El cuerpo es la realidad

Desde los 90 que no veíamos a este David Cronenberg. Concretamente desde eXistenZ (1999). Y cómo lo extrañábamos. Me atrevería a usar más el término brasileño saudade, esa suerte de melancolía y nostalgia por algo que te ha dejado un vacío. ¿Se puede tener saudade por un cineasta? La repuesta es sí. Me hacía falta el Cronenberg juguetón, el arriesgado, el que se embarcaba en proyectos raros y hasta esperpénticos. Eso no quita los méritos de su etapa de no terror-bichos-bodyhorror que nos ha dado cosas como Una historia de violencia (2005). Pero uno tiene su corazoncito cinéfilo y a veces, solo a veces, nos sumergimos en la perentoria idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”.

Crímenes del futuro está situado en algún momento del futuro. Ese futuro donde el cambio climático y la vida hicieron lo suyo. Ese futuro donde el cuerpo humano empezó a desarrollar espontáneamente órganos desconocidos que amenazan las vidas de sus dueños. Ese futuro donde la humanidad está privada del dolor corporal y lo añora. Ese futuro donde hay un nuevo humano, uno que directamente no puede deglutir comida sino que necesita plásticos y cosas sintéticas. Ese futuro donde además hay una nueva relación sexual, el placer que nace del bisturí.

El cuerpo de Saul Tenser (Viggo Mortensen) sufre de síndrome de evolución acelerada y genera nuevos órganos desconocidos con regularidad, Caprice (Lea Seydoux) lo acompaña en performances artísticas en las que ella extrae el órgano ante los ojos, cámaras y celulares de un público fascinado. Como historia paralela, Lang Dotrice (Scott Speedman) sufre por la muerte de su hijo al que la madre asesinó por ser un monstruo. Dotrice se ha convertido en una especie de líder de eso que el resto de los humanos tratan de combatir.

Cronenberg, que también escribe el guion, no siente necesidad de echar luz sobre el contexto o lo que llevó al mundo a esa situación, aunque el mensaje casi de panfleto medioambientalista salta más que un conejo. Fiel a su estilo, se regodea en una dirección de arte en la que destacan los implementos (silla, cama, etcétera) que usa Saul para conseguir manejar el dolor al dormir, al comer o para ser exhibido mientras le extirpan cosas del cuerpo. De hecho, gran parte de la película se sostiene por esas escenas, que son las más trabajadas a nivel narrativo y conceptual.

El espectador que ya conoce el cine cronenbergiano sentirá el deja vu, la mente viajará a otras historias, a otras caras, a otros momentos que el cine de Cronenberg nos ha dado. Eso no necesariamente será negativo, la autoreferencia puede funcionar y en este caso ayuda a que sigamos el curso de la historia.

En Crímenes del futuro se pueden admirar más los detalles. El humor con el que se introducen al director del Registro Nacional de Órganos o RNO, Wippet (Don McKellar) y a su titubeante asistente Timlin (Kristen Stewart), las paredes descascaradas de la oficina burocrática en la que intentan llevar registro de cada órgano nuevo del que tienen conocimiento, el hombre lleno de orejas, el concurso de belleza interna, hay muchas buenas ideas sueltas flotando alrededor del tema principal.

Obviamente que su casting ya paga el visionado de la película, un Viggo Mortensen al que queremos desde Una historia de violencia (2005), la francesa Lea Seydoux que siempre será nuestra Adele, un sorpresivo Scott Speedman al que en sus épocas de galán de serie ñoña juvenil (Felicity) nunca imaginamos encontrarlo en una película de David Cronenberg, y, claro, Kristen Stewart que ha dejado de ser la insulsa Bella Swan para convertirse en una actriz seria.

El problema es que, a pesar de tener todo para ser un peliculón y de ser un guion desarrollado a lo largo de 20 años, algo falta para que termine de cuajar. Tiene que ver con que los elementos periféricos como la historia de Dotrice, el policía, lo del RNO, o las dos tipas técnicas de las máquinas, no tienen casi ningún asidero narrativo real más que aportar algo de color a los personajes principales. Por eso, cuando la película avanza, muy bellamente, por cierto, se desluce hasta el anunciado final.

Crímenes del futuro pretende ser una admonición desde su título. Esa admonición se desenvuelve durante toda la película, los viejos temas de los viejos humanos persisten, el otro, el diferente, será aquel al que hay que censurar, cazar, eliminar. El humano del futuro no es muy diferente del humano del pasado. Capaz su mayor defecto es que llega algo tarde, este mismo guion hace unos 10 años se sentiría mucho más transgresor que ahora. Sin embargo, la belleza, la oscuridad, y las capas que se pueden abrir a raíz de ella, se agradecen. Además, es una película de David Cronenberg (nuestro extrañado y querido David Cronenberg) y con eso basta y sobra. ¿O no?