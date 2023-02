Pero febrero me hizo estremecer

Con cada diario que entregaría

Malas noticias en la puerta

No pude dar un paso más

No puedo recordar si lloré

Cuando leí acerca de su novia que dejaba viuda

Pero algo me tocó muy profundamente

El día que la música murió

Nada más pertinente que abrir estas líneas con la segunda y tercera estrofas de la letra de la canción American Pie del cantautor Don McLean, probablemente más conocida entre nosotros por la versión de Madonna.

En ellas, el narrador expresa su consternación ante el acontecimiento que vamos a recordar. Lo hace a manera de despedida de una era, de una suerte de adiós a la inocencia, de la sospecha de que nada volvería a ser igual que, a lo largo de la pieza, va sumando otras circunstancias tormentosas –que no hacen a la efeméride en cuestión– siempre seguidas del estribillo “bye, bye, Miss American Pie” (Adiós, Señorita American Pie –en referencia al pie de manzana, símbolo de la cultura estadounidense–).

Tendría que tener alrededor de 75 a 80 años para pretender haber sentido lo que McLean menciona en su canción pero, no obstante tener algunos menos, considero que aquella vez, 3 de febrero de 1959, sucedió “algo” que remeció no sólo a los gringos, sino a todo el occidente que comenzaba a adoptar nuevas formas musicales, esta vez popularizadas por jovencitos con aire inocentemente rebelde.

Salvando escalas y distancias, imagino que personas que ni siquiera estaban en proyecto el 11 de septiembre de 2001, podrán hablar con mucha familiaridad sobre lo acontecido aquel día

–en 2042, por poner un año– porque seguirá en el aire la sensación de que aquel día sucedió “algo”.

Sin que tuviera aun en mente escribir esto, los últimos días de 2018 se me dio por escuchar una y otra vez canciones de Buddy Holly & The Crickets y volví a sentir esa frescura que me produjo cuando lo hice por primera vez, además de convencerme de que el hombre era un fantástico compositor de piezas de dos minutos y medio como máximo.

En una de esas audiciones le conté su historia, que es la que viene a continuación, no sin antes mencionar lo que ella me dijo luego de conocerla: “(después de escuchar la obra de Holly)... ¿Qué más podría haber hecho?). Ciertamente, el corpus musical de Holly parece una generosa obra artística. Nos ocuparemos también de Ritchie Valens y mencionaremos a The Big Bopper.

Del catálogo legado por el artista texano podría decirse que sirvió para su introducción a la “nueva” música a muchos aspirantes a astros del pop-rock. Si pensamos en los Beatles, por ejemplo, puede afirmarse que mientras, tanto vocal como expresivamente, Paul McCartney imitaba a Little Richard, Lennon lo hacía respecto de Buddy Holly. Mientras McCartney forzaba sus cuerdas vocales con Long tall Sally, Lennon las acariciaba en Words of love.

Si bien no hay un registro de “Rave on” por los de Liverpool

–estoy seguro de que la tuvieron que haber ensayado algún momento– escuchando Oh Yoko del álbum “Double Fantasy” (1980) queda claro que Lennon está haciendo un guiño al estilo y timbre vocales de Holly.

Los Rolling Stones no quedaron indiferentes a la influencia del americano y lo plasmaron en su salvaje versión de Not fade away (1964), con la que, además, abrieron los conciertos de su gira “Voodoo Lounge” (1994-1995) –en la que, dicho sea de paso, me anoté.

Otras versiones que me vienen a la memoria son: It’s so easy (Linda Ronstadt), Well all right (Blind Fate, Santana), Not fade away (Black Oak Arkansas), Heartbeat (The Knack), Raining in my heart (Leo Sayer), That’ll be the day (Keith Richards) y Rave on (Status Quo).

Ritchie Valens pasó a la historia del rock and roll por haber hecho la versión para dicho género de la tradicional canción mexicana La Bamba. La película homónima de 1987 cuenta la dura vida y la muerte del muchacho cuando se encontraba en pleno ascenso en su carrera artística. Dado el hecho de que la pieza estaba cantada en español –un español algo desteñido– se le reconoce a Valens haber contribuido a la popularización de nuestra lengua en Estados Unidos.

J.P. Richardson, más conocido como “The Big Bopper”, se desempeñaba como disc jockey y cantante. Su tema emblemático fue Chantilly lace que incluye la frase inicial “Hello baby” modulada a su manera, y que se convirtió en su marca registrada.

El 3 de febrero de 1959, Big Bopper tenía 28 años; Holly, 22 y Valens, 17.

El infortunio hizo que la avioneta en la que se trasladaban durante su gira de aquella temporada. Aquel fue el “día en el que murió la música”.