El grupo literario Horda, poetas nómadas

No deja de asombrar (en nuestra historiografía literaria) la vocación de grupos literarios que por medio de la poesía siempre cruzan a otras orillas para construir nuevas sensibilidades y dejan huella tangible a las nuevas generaciones. Por eso, vale la pena considerar a la agrupación Gesta Bárbara, que desde las faldas del Cerro Rico de Potosí cambia la forma de pensar poesía con los Medinaceli, Alba, Viaña, Churata y otros más. Gracias a esta fama brota una réplica, la segunda gesta, con poetas de la talla de Gustavo Medinaceli, Julio de la Vega, Beatriz Schulze, entre otros. Posteriormente, llama la atención la aparición de la plataforma poética Horda.

En efecto, este florecimiento lírico alrededor de los años 50 es impulsado por un conjunto de escritores talentosos y jóvenes que originan una leyenda revolucionaria desde lo literario. Integrantes que marcaron una actitud estética originaria y original novedosa ante lo acostumbrado y esto es visible en la producción individual. Desde este enfoque, este artículo desea establecer notas biográficas de los componentes, puesto que escasamente se escribió sobre los alcances que tuvo esta representación poética boliviana.

Julio de la Vega, en el texto Poetas, corre el velo de esta generación al identificar a los integrantes de Horda, “entre ellos Jorge Suárez, Jorge Calvimontes, Félix Rospigliosi, Edmundo Camargo (también fallecido prematuramente y gran poeta), Eliodoro Ayllón”. El comentario de De la Vega me causa fuerte impresión y es revelador, porque me ayudará a esbozar semblanzas de los vates citados y dar indicios de las directrices estéticas que propagan.

Antes me gustaría dar una postura de índole hipotético sobre la posible intención de designarse como Horda. No pude hallar datos precisos del porqué del título, menos encontré algún manifiesto desplegado por ellos. De acuerdo a la primera acepción etimológica mencionada por la Real Academia Española (RAE), “el vocablo turco ordu, que puede traducirse como “campamento militar”, derivó en el mongol orda, que a su vez llegó al francés como horde. Dicho término galo es el antecedente etimológico inmediato de horda, un concepto que, en nuestro idioma, se emplea para aludir a un conjunto de nómadas salvajes”. Aparentemente, esta entidad literaria se vincula con la noción de horda porque en el seno de su “hermandad” participan más de cinco personas, emparentadas por la edad y lo poético y no cuentan con un lugar fijo de residencia, no tienen normas preestablecidas y ejercen actividades literarias de manera inconstante. Son poetas nómadas.

Sin duda, el paceño Jorge Suárez (1931-1998) es la pluma representativa del grupo. Se lo considera poeta, cuentista, novelista y articulista. Proponía en sus inicios líricos una línea provocativa de tendencia agitadora. Prueba de ello es que en 1953 gana el primer premio en los Juegos florales con la poesía La canción de la María Barzola. Estaba interesado en la renovación formal de la literatura nacional introduciendo características criollas o vernaculares. Líneas arriba dije que los participantes de la horda no tienen morada fija, por consiguiente, este bardo-peregrino recorrió por La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Él es un fiel cultor del soneto, de ahí que transcribo la segunda estrofa de Soneto: “Vengo manchado por la piel impura, / que la nocturna masa de la mente / bota en mi corazón como un torrente / y en soledad fatídica tortura”.

Félix Rospigliosi (1930-?), nace en La Paz. Adolfo Cáceres Romero, en Diccionario de la literatura boliviana, manifiesta: “sabemos muy poco”. Es un participante discontinuo. En 1953, conjuntamente Jorge Suárez publican Hoy fricasé, libro compuesto por 60 “soneticidios”. Cuenta Yolanda Bedregal, en Antología de la poesía boliviana (1991), que este autor vive fuera del país. Copio un fragmento del soneto La casita de estuco con imágenes sobre tópicos folclóricos:

“Amasijo pequeño de esperanza pueblera / al diminuto espacio de su molde encantado / –requiebro al sentimiento del artista ignorado– / la cholita le ofrece su pestaña de acera”.

Edmundo Camargo (1936-1964), poeta sucrense desaparecido tempranamente. Estudia filosofía en Europa y a su regreso al país se instala en Cochabamba. Su aporte fundamental a la literatura fue la poesía, a través Del tiempo de la muerte (1964), libro único y póstumo, editado por Jorge Suárez. Rescato un segmento de Tránsito de huesos: “Ya te enterré en mis ojos / cuando abríamos la puerta a tu edad vieja de sol / en tu ciudad que extendía su alfombra de rocío. / Yo no he de entrar a verte, por si en tu pómulo / se posó una paloma, / o porque en tu voz que sacudía mis piedras más ahogadas / un día fue mi nombre / inquiriendo las canas más solares para el alaba”.

Jorge Calvimontes (1930-2013), escritor, periodista, docente y poeta. Radica más de 40 años en México, país donde gana el Gran premio nacional de poesías Mazorca de oro. Del poema Retiro voluntario rescato el Canto IV: “No dejes que me maten los fusiles, / que no florezca el odio en mi regazo. / Yo he muerto cuatro siglos / y un verano / truncó la estirpe núbil de mi brazo”.

Eliodoro Ayllón (1930-1992), al igual de Calvimontes es exiliado a México y luego a Ecuador. También se lo asocia al grupo Anteo. Según Adolfo Cáceres, el poema Pido la palabra figura en varias antologías poéticas nacionales. Creación provocativa que propone un “anatema contra las dictaduras militares”: “Ciudadano del mundo, / en nombre de mi patria, pido la palabra. / En nombre de mi pueblo, sencillo como el agua de la acequia, / pio la palabra”.

Para concluir este esbozo biográfico, apunto que los integrantes de Horda estaban interesados en un proyecto poético revolucionario fijado en la identidad nacional. Como poetas nómadas, transcurren sus existencias emigrando por el mundo.