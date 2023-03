Leí una entrevista de Ruben Östlund cuyo título era: Ruben Östlund no odia a los ricos. La entrevista se la hacían porque su última película, Triangle of sadness (El triángulo de la tristeza), había obtenido el máximo galardón del Festival de Cannes, un festival de prestigio, claro, pero destinado a la clase social que el director suele satirizar con saña. Östlund se da cuenta que forma parte de una élite cultural y su trabajo parte desde ahí.

Lo conocí por Force Majeure (2014), esa película en la que un padre huía despavorido de una avalancha dejando a su mujer y a sus hijos botados en la terraza de un restaurant en los Alpes. Luego vino The Square (2017) donde exhibe la dicotomía de un director de museo en apariencia altruista que reacciona de manera “baja” ante el robo de un celular. Con El triángulo de la tristeza parece finalizar una trilogía que yo llamaría “El asco por los ricachones” y que él afirma que es una trilogía sobre el papel del hombre en estos tiempos modernos. Yo me inclino más por casi escucharlo diciendo: Estos malditos ricachones. Así es, puede no ser odio, pero el desprecio y el asco existen. Si bien el mismo director apunta a que su interés es que la audiencia se cuestione cierto tipo de estructura y cómo se construye la sociedad, el resultado es un poco irregular.

El triángulo de la tristeza, como expresión, se refiere a esa zona de la cara entre las cejas y la nariz que forman el ceño fruncido cuando vas envejeciendo. Lo primero que la gente botoxea, lo que en teoría es indicio de decadencia, del irreductible paso del tiempo. Östlund lo agarra como metáfora de esas vidas ficticias de su ficción. La película está dividida en tres actos o esquinas.

1) Carl y Yaya: Carl (Harris Dickinson) es modelo y Yaya (Charlbi Dean) es modelo e influencer. Son pareja, pero existe una asimetría entre lo que ganan y los trabajos que consiguen siendo Yaya más exitosa que Carl, lo que genera en el chico inseguridades y actitudes infantiles. Yaya, por su parte, se muestra desconsiderada y volátil. La discusión en el restaurante y la escena en el ascensor marcan muy bien el tono de los personajes.

2) El Yate: Carla y Yaya serán invitados como influencers (sin pagar nada) a un exclusivo yate lleno de exclusivos huéspedes: millonarios rusos, traficantes de armas, herederos, gente con título nobiliario, etcétera. En esta parte es donde Östlund se regodeará más en su exhibición de las desigualdades sociales. Paula (Vicki Berlin), la motivadísima jefa de staff, estará dispuesta a hacer la estancia de los huéspedes una experiencia perfecta. Su motivación parte también de las posibles jugosas propinas que obtendrán al final del viaje. El Capitán borracho (Woody Harrelson) le aporta algo de vértigo al yate que se bambolea sobre las olas del mar.

3) La isla: acá viene un spoiler (uno más) ... Una tormenta hace que el exclusivo yate naufrague con sus exclusivos huéspedes atendidos por sus exclusivos tripulantes. Los sobrevivientes del naufragio tienen que asumir nuevas reglas y nueva estructura de poder. Abby (Dolly de Leon) que en el barco era una simple empleada, en la isla se convierte en la líder del grupo al tener habilidades básicas como cazar, cocinar y encender un fuego. Este liderazgo viene con poder y ese poder con consecuencias.

El guion de Östlund va desde interesantes e incómodas escenas como la doñita que insiste en que todo el servicio del barco se de un baño en el mar, hasta un reguero de vómitos y diarrea jailona, que es la secuencia más aplaudida y comentada de la película. El director sueco puede conquistar con las partes más sencillas de su película, por ejemplo, la secuencia inicial del casting que es fantástica, incluso con su obvio comentario social. Puede desesperar con la charla entre un comunista capitán de yate de lujo y un capitalista millonario ruso. Y puede decepcionar con su final.

El estiramiento de la película y el acto 3 desgastan la premisa y hace mucho ruido a nivel de relato. Su final me provocó una incomodidad similar a la que sentí con la película mexicana Un nuevo orden (2020) de Michel Franco. Porque una cosa es la intención de lo que querés decir y otra lo que terminás comunicando. Y que en tu película tu personaje más humilde, del estrato social menos privilegiado, termine siendo más salvaje y mezquino que aquellos a los que supuestamente estás apuntando, es para revisarlo.

Otras cosas salvan El triángulo de la tristeza, su sentido del humor (cuando funciona), las escenas interesantes ya mencionadas, la fotografía de su colaborador habitual Fredrik Wenzel, su soundtrack que lo mismo incluye tocatas y minués que el tunchi tunchi de música dance o techno. También disfrutamos de Charlbi Dean, la hermosa Yaya de El triángulo de la tristeza murió a sus 32 años producto de una infección bacteriana y ver la película sabiendo ese detalle hace la experiencia diferente.

La película, que tuvo un presupuesto de unos 14 millones de dólares, además de los premios alrededor del mundo que ya ha ganado, está nominada al Oscar de este año en la categoría de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original. Será divertido ver la ceremonia en la que un entacuchado Östlund estará sumergido hasta los cabellos en una gala que es parte de todo eso que su trabajo cuestiona: Estructuras rancias de poder, abusos, corrupción, hipocresía, millonarios con falsa conciencia de clase, de género, y bla bla bla. Eso sí, todos con el triángulo de la tristeza borrado o muy bien maquillado. Como tiene que ser.