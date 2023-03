La cultura popular de nuestros días construye un relato que es imposible de soslayar si se quiere entender el presente. Pasa por el cine, la pintura, cierta literatura, y por supuesto por la canción. La canción, desde Bob Dylan hasta Fito Paez constituye un reservorio de relatos que conforman una suerte de inconsciente colectivo que dicta un sentido general de las cosas, después de interpretar el ritmo político de los tiempos.

Contradiciendo mi propia formación podría decir que es desde la canción que se hace la mejor literatura de nuestro tiempo. No es sólo por el ritmo, o las melodías, sino, por la letra que atiende a los problemas centrales de nuestra identidad, la necesidad de consumo, el debate político, la cuestión migratoria o incluso los azares del romanticismo.

La cuestión romántica es algo que a veces se nos pasa de largo porque está mal visto ser romántico en la posmodernidad. Hay cierto espíritu cínico en dicha aceptación por nuestra parte porque nos reímos de lo romántico y nos levanta sospechas.

Sin embargo, la poesía del romanticismo inglés y alemán permean nuestra forma de entender tanto la literatura como la vida social. Y esto es básicamente porque los románticos levantaron su poesía desde los valores heredados por la revolución francesa. Y amplificaron su potencia cuando contaron las dudas sobre el progreso, la expansión capitalista y el dominio colonial.

No es tan lineal el razonamiento que esgrimen los estudios poscoloniales por ello. Porque no se trata de pensar que esos escritores surgieron solamente en un momento de nuestra historia en la que el capitalismo se hizo más profundo, sino que también los poetas y narradores, construyeron desde sus libros, una crítica al modelo. Pero nombrarlos desbarataría el sistema teórico de los poscoloniales.

Así como el hecho de que su reivindicación por una cualidad de pensamiento propio, no evita que sus bases teóricas sean los filósofos y teóricos justamente de las naciones que ellos llaman como coloniales.

Pero dejando de lado esos argumentos, podríamos pensar que en la actualidad la mayor refutación contra el sistema romántico se esgrimió desde la bandera del feminismo. Un feminismo blanco y en su mayor parte heterosexual y acomodado. Es decir, un feminismo que surge del seno de una clase social capaz de ingresar a la universidad y tener el tiempo libre necesario y satisfactorio como para dedicarse a la reflexión y al pensamiento.

Sin embargo, el feminismo, no piensa otras realidades porosas dentro del espectro de lo femenino. Y quizá la idea de desnaturalizar el amor y ponerlo a juicio sea un síntoma que ahora se revela.

Shakira, tras su divorcio con Gerard Piqué, nos demuestra que la sororidad no existe. Si entendemos la solidaridad entre mujeres y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, Shakira nos demuestra con sus últimas canciones, que el patriarcado y el machismo configuran la vida social e imaginaria de las personas. Así, ella se enfrenta con el fantasma carnal de la desilusión amorosa por la vía de la infidelidad mediática y pública. Pero también toma partido cuando se enfrenta con aquella mujer que en cierto modo “robó a su marido” de su lado.

Shakira, además, no se cuida en cometer la falta máxima. Hablar mal públicamente de su exesposo. No por ventilar ante todos los problemas que bien se podrían resolver en el diván. Sino porque el daño es contundente. No es que hable mal de su ex esposo. Habla mal del padre de sus hijos, frente a sus hijos. Una madre que habla mal de su exesposo frente a sus hijos está siendo parte de una cadena de mal entendidos y de reproches que en el corto plazo no se ven, pero que a la larga construyen un espectro psíquico que crecerá al interior del imaginario de cada hijo. Verán a su padre a la luz de las declaraciones de su madre y verán a cualquier nuevo interés romántico del padre bajo las palabras de su madre.

Se deja de idealizar al padre no con las reglas de los hijos que van adquiriendo consciencia, sino con las herramientas de una madre que no duda en tomar revancha y sacar partido de la situación para encumbrarse mediáticamente domesticando un discurso político y cultural que ha tardado décadas en consolidarse. De alguna manera Shakira le hace un flaco favor al feminismo de hoy en día, pero ayuda a colocar a los detractores del feminismo en una nueva posición porque les indica que el feminismo también por dentro sufre contradicciones y que las disputas entre mujeres son, todavía basadas sobre el despecho que se sufre porque un hombre ha dejado de quererlas y ahora está con otra mujer.

Esto hace ver que el feminismo como herramienta contra lo masculino funciona sólo en ciertos niveles, pero que no ha logrado consolidarse a través del propio espíritu de género. Parecería que la canción popular va más allá de toda la teoría. Y que fuese capaz de mostrar el sentido del malestar en la sociedad, toda vez que mujer contra mujer adquiere un nuevo matiz.