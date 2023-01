El limón establece, por sí mismo, su propia categoría, más como el fruto de un árbol y la tierra, la savia acalorada, que una fruta fácil y deleitosa. Su condición lo sitúa aparte, por mucho que se nos diga, y repita hasta la saciedad, que es de la misma familia, incluso que está muy emparentado con el resto de los cítricos, sean lima, pomelo o naranja, ni qué hablar de la mandarina. Para no ser descomedidos, podemos aceptar cierto parentesco, pero de ninguna manera eso significa renegar de que el limón establece su propia categoría aparte en este mundo, que domina de soslayo y con ataques indirectos, efectos calculados, estremecimientos contenidos, entregando así la fuente pura de lo agrio, aún incontaminado por lo no agrio.

Es la pura agritud, sí, pero de un agrio despierto, fresco y jamás amargado. Hasta una agritud alegre podríamos decir, y no estaríamos equivocados: basta recordar las gotas de limón que se toman antes de un tequilazo, o basta el neologismo que provoca, en el lenguaje, su retorcimiento; al solo pensamiento del limón, ya aparece la nueva palabra, agritud; sustantiva cualidad pero que alborota guarecida en lo pequeño, se prodiga definitiva como una estocada, capaz de hacer cerrar los ojos, en un espasmo valeroso. Pues así se presenta el limón, esférico y chico, sin delatar su poder y, en este sentido, tramposo, anticipando las virtudes del perfume y el veneno. No en vano el limón, en una de sus caras más espléndidas, acompaña invariablemente a un trago, es un amigo natural del alcohol.

A pesar de ello y sus características, a veces díscolas, hay que reconocer, sin embargo, que el limón pareciera perseguir, al mismo tiempo (¿en un hipócrita doblez?), las posibilidades de la Virtud que se reúnen en torno a una limonada.

Agua, limón y azúcar: bajo esa fórmula se esconde una de las traicioneras integraciones del limón al capitalismo virtuoso, decoroso: en montón de películas gringas, por ejemplo, impolutas amas de casa ofrecen “a lemonade”, bajo el calor americano.

Pero dejando de la lado esas caídas en sociedad del limón, hay que rescatar, de todos modos, su alto grado de primordialidad, de primario y de básico, que se inscribe tan bien entre el juego del pequeño tamaño y la concentración apretada. Y más aún, porque su primordialidad le viene de la vida y no de las letras (como ocurre con la manzana, la granada o el higo, bíblicamente citadas), afirmándose así el tesoro de lo elemental: limón, sal y ajo, se dice, como nombrando los primeros elementos que hacen una casa humana.

Tras semejantes vuelcos que aúnan al limón con los orígenes, tomemos un té para despejarnos. ¿Pero con limón o sin limón? A todo esto, ¿cuándo fue admitido, el limón, en la cubertería, o el vocabulario, del té inglés? Habrá que dejar esa pregunta a los historiadores, sabiendo que ese no será más que un minúsculo episodio imperial, con grandes efectos, hay que decirlo, en la loza, la cerámica y las teteras. O, mejor dicho: el limón en la historia y su encuentro con las hojas de té.

Pisco sour, limonadas, tés. ¿Qué sería de este mundo sin limón?

Y tras tanta introducción, consideremos de una vez otros aspectos que reúnen, de un saque, la esencialidad del limón, su pequeñez, poco peso y muy importante: su fácil transportabilidad. Esos caracteres materiales, sumados a otros simbólicos, también lo hacen un aliado de la pobreza. Ya sea a la manera de una secreta gloria de la pobreza, como cuando dice el gran Montale, en su famoso poema Los limones:

aquí también nos toca

a nosotros los pobres

nuestra parte de riqueza

y es el olor de los limones.

O, en dicha alianza, hay otra versión, más simple y engorrosa, si recordamos que, por ejemplo en Buenos Aires, se llamaba a los bolivianos, a los “bolivianitos” cerca de los mercados, los vende-limones. Los bolivianos como vende-limones. Eso da para mucho, y me consta: el año 77, cuando desparecían a gente, los federales se cabrearon tanto conmigo por ser boliviano, blanco y no vender limones, que me metieron a la cárcel una semana. Ya lo conté en otro lado.

Y hace mucho tiempo, también, escribí un artículo llamado “Los bolivianos y los limones”, que primero apareció en un semanario de economía y luego en el librito Transectos, (Plural, 2000). Empieza así: “La vendedora de limones, las monedas y los verdes o amarillos frutos pequeños, la acera junto a los mercados y la escueta economía migratoria, los migrantes y sus bultos: de eso tratan estas líneas”.

Más allá, el artículo afirma que “esa suerte de bolivianidad cítrica y mínima, desplegada en las aceras por las calles, tendría la apariencia de ser un dato primario para un espectador callejero de la economía y sociología bolivianas”.

Y más allá:

“¿Qué determina el encuentro entre un boliviano y un limón? Las respuestas a estas preguntas seguramente dan cuenta, por una parte, tanto de la particular economía agraria del limón, su abundancia justa, ni excesiva ni demasiado escueta, su falta de peso, su pequeñez, relativa proximidad, precios bajos, así como, por otra parte, del estado socioeconómico de quienes se dedican a venderlos, a su condición de parias sociales, a su desarraigo, al fracaso de sus tierras, a su escasez económica, a la generalizada cultura de lo poco y lo mínimo. Por otra parte y paralelamente, en todo el país, en general, a su vez el lenguaje se explaya y redunda en el uso del diminutivo (aquicito, un poquito, fulanito, etcétera) mientras por su parte las tiendas y puestos venden unidades mínimas, como los cigarrillos sueltos, esas otras unidades mínimas de venta. Como si el diminutivo y el limón descubriera, tangencialmente, un sospechoso enlace entre la sociolinguística y la las existencias hechas a lo poco, así como en la lengua el limonero y el limosnero, próximos fonéticamente, se encuentran apenas separados en la acera y el imaginario social”.

20 años después de escribir esas cosas, nada ha cambiado, no han disminuido un ápice las legiones de campesinas recorriendo la ciudad con sus limones.