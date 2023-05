Esto es hermoso y tétrico y jodido y hermoso nuevamente. Fire of love. Sí, uno de los documentales nominados al Oscar de este año que se encuentra nada más y nada menos que en la plataforma de Disney Plus.

Digamos que si venís de ver un documental convencional te sentirás súbitamente emocionado cuando en los créditos presentan a los volcanes como si fueran parte del casting. Ya de entrada, la mano de la directora Sara Sosa nos lleva a un mundo inesperado.

Fire of love tiene esta vibra de un trabajo tal cual su título, fuego hecho de amor. Después de ese inicio divertido, con música divertida, montaje divertido, y sensación divertida, nos presentan a la pareja de vulcanólogos franceses Katia y Maurice Krafft. Científicos exitosos que (no hay spoiler acá) perdieron la vida durante la explosión de uno de sus amados volcanes.

La voz de la gran Miranda July nos relata la vida y obra de los Krafft. Cómo se conocieron, cuál fue su formación académica, la simbiosis científica que lograron, la pareja en la que se convirtieron, y cómo la fascinación por los volcanes los llevó a arriesgar sus vidas para conseguir las muestras más sorprendentes, las fotos más espectaculares, los videos más increíbles, los hallazgos más importantes.

El documental de Sosa (productora del polémico The Edge of democracy) atrapa desde sus primeros segundos. Sentimos el embeleso de Sara por el embeleso de los Krafft. Y hasta ahí, el embeleso nos inunda también.

Luego, el embeleso pasa a un poco de incomodidad. Me explico. En la vida real, la gente que a título de una pasión hace cosas tontas y pasa por alto las medidas de seguridad más básicas suelen ser un peligro ambulante. La búsqueda de sensaciones que mencionaba en sus estudios el psicólogo Marvin Zuckerman está asociada a veces a una conducta de riesgo y en este caso, era evidente que Maurice padecía algún tipo de trastorno que hacía que fuera imposible para él darle al riesgo el valor que una persona normal le daría. Y con él arrastraba a Katia. Con esto no quiero decir que Katia era una persona que solo se dejaba llevar como si fuera un bulto, sino que las precauciones que Katia tomaba fueron cediendo ante la impulsividad de Maurice. Eso se coteja de las entrevistas y testimonios.

De hecho, los acercamientos de los Krafft a los volcanes fueron escalando en imprudencia cuando debería ser al revés, mientras más data se recabara del comportamiento incierto de los volcanes, más precaución o protocolos de seguridad se podrían generar. Sin embargo, ellos fueron perdiendo el miedo. El miedo al volcán y el miedo a la muerte. Y eso es un poco triste y aterrador.

Mientras los minutos del documental siguen pasando, es imposible apartar los ojos de esa crónica de una muerte anunciada. La lava, los volcanes, los Krafft te hipnotizan. Las imágenes que ves en pantalla son una recopilación del material que la infortunada pareja grabó a través de sus años de trabajo visitando volcanes. Estamos hablando de principios de los años 60 a principios de los 90.

Hay mucha belleza y poesía en esa furia de los sangrantes volcanes. Hay momentos en que conseguís comprender la obsesión, la necesidad que tenían los Krafft de estudiar esa maravilla de la naturaleza. No lo vamos a negar.

Pero el tono del documental siempre es de admiración. Ahí donde Werner Herzog reconocía en Timothy Treadwell toda la vibra cringe y alarmante de su amor por los osos en Grizzly man, la directora Sosa sólo observa y aprueba. Y hay tantos, tantísimos momentos que se podrían cuestionar.

La muerte misma de la pareja es tomada como una especie de sacrificio por una obra mayor, como una pruebita de, sí, amor por el trabajo. Y hay algo muy torcido en esa mirada que nunca analiza el comportamiento temerario de los Krafft. Que nunca se sumerge en la psicología de la pareja y en la inutilidad de su muerte. Eso hace, también, que Fire of love dé vueltas en círculos. Sobre todo en su último tramo, en el que se machaca con el tono lírico de la entrega de la pareja a los volcanes.

Cuando el Monte Unzen hizo lo suyo, Maurice tenía 45 años y Katia 49. Les faltaba tanto por vivir. La voz en off de July pregunta en alguna parte del documental: “¿Si murieras en cualquier momento, qué dejarías atrás?”, una reflexión que hace eco al importante legado de los científicos. Yo me pregunto: ¿Si Maurice y Katia no morían tragados por la erupción del Monte Unzen, se imaginan la cantidad de investigaciones que hubieran logrado hasta hoy?