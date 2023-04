Cuando decidí embarcarme en este proyecto me encontraba realizando uno de los cursos que dictó Lourdes López, de la radio Santa Cruz. Mi cabeza no revoloteó ni dudó entre miles de temas que pude abordar en este trabajo radiofónico, pues siempre miré hacia el horizonte y divisé al mundo editorial como una forma de expresión con su pluma y voz particular.

El objetivo de este “Menú Literario” es dar a conocer a las múltiples personalidades del mundo editorial, tales como editores, diseñadores y escritores. Dentro de todo, realicé un programa cultural sin saberlo y me agradó porque siento que, de alguna forma, contribuyo a la sociedad y a la cultura boliviana y por qué no, a la cultura en general.

Por otro lado, lo que me causó curiosidad y alegría fue que cuando comencé a buscar invitados para entrevistar, mi sorpresa recayó en la amabilidad con la que responden gran parte de los trabajadores de la industria, pues acceden con tal felicidad que mi trabajo ha pasado a ser parte del oficio del mundo editorial.

Y esto nace con una visión profesional desde el punto cero, con detalles de martillo y cincel que parecen mínimos, pero no. En este punto podemos hablar de la música del podcast, que fue compuesta por el ingeniero y productor musical, Alejandro González Vargas, a petición mía. Alejandro aceptó el desafío y tras varios días me envió una muestra que se caracterizó por tener matices rocanroleros que le dan carácter y solidez al programa.

Pero a medida que los días pasan, me pregunto para qué todo esto. Es una pregunta que debí hacérmela desde un comienzo, ya que un proyecto debe tener también esto a lo que le llamo condimentos. Lo cierto es que “Menú Literario”, tal como la escritura y la edición nunca se prepara al pie de la letra, nunca tiene una receta, como me lo comentó Willy Camacho en la primera entrevista. Este banquete lo preparamos con lo que hay en casa.

Desde mi punto de vista, el podcast nació y se vuelve en un campo donde los entrevistados se desenvuelven con tal naturalidad que los comenzamos a ver como humanos y no como las personas inalcanzables que salen en las solapas de los libros. Una de las razones es humanizar a la caricatura que se les tiene a los escritores y editores y para amenizar todo esto se debe tener una charla que se pueda realizar en la mesa con un plato literario de por medio.

Y hablando de una charla amena, nuestro primer invitado a la silla de honor fue Willy Camacho, director de la Editorial 3600, con él tuve varias respuestas que creo no haber escuchado en otras entrevistas y que pude darme cuenta de muchas características del programa. Una de ellas es que funciona muy bien el sistema que empleo, el de grabar cada uno sus partes y luego entrar en postproducción de tal forma que el contenido quede como si estuviéramos compartiendo en la misma mesa.

Pero hay más, si bien el podcast se publicará cada dos semanas, es cierto que se vienen muchas sorpresas, pues dentro del mesón se encontrarán múltiples escritores y uno de ellos, a quien puedo adelantar, es a Carlos Decker-Molina, que hoy reside en Suecia y que le dará cierta calidez al podcast. Él es una persona que admiro y que sigo frecuentemente en sus redes sociales con su contenido. Para mí será un placer entrevistar a Carlos con toda la trayectoria que conlleva su nombre.

Y como adelanto, me gustaría añadir que las redes sociales también estarán activas cada semana y no solo para dar aviso de las entrevistas. Esto lo anticipo porque nuestro “Menú Literario” no solo se emite cada dos semanas. Nuestro banquete también ofrece la posibilidad de interactuar con el podcast junto a publicaciones semanales y videos cortos donde se sacarán algunas frases célebres de nuestros invitados y se publicarán de manera continua.

Dentro de todo, “Menú Literario” llegó para quedarse y sobre todo para dar nuestro apoyo a la industria editorial y a los escritores, porque son ellos lo que juegan el papel fundamental aquí. Esto porque es importante mantener la lectura en nuestra gente y una de las formas que podemos ofrecer para incentivar a la gente es dando a conocer los procesos de cada escritor y que nuestro público se encuentre más involucrado junto a ellos.

Estas son las redes sociales de “Menú Literario”:

YouTube: https://www.youtube.com/@MenuLiterario

Instagram: https://www.instagram.com/menu.literario/

Facebook: https://www.facebook.com/Menuliterario/