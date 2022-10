En la voz de mi madre, las historias de Platero sonaban dulces y tristes a la vez, cuando las leía amorosamente despertando el interés de los niños por las aventuras de aquel borriquillo trotón. De esa manera, nos acercamos a aquel amigo, exactamente como quiso su autor, con ternura. En el Prologuillo a Platero y yo, Juan Ramón Jiménez describe su elegía como un breve libro donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero; y es así como llegó a nosotros.

Y justamente, una pena me ha vuelto a llevar por los caminos de Platero. Hace no mucho, llamé a mi madre por teléfono. Tengo una mala noticia, le dije, ha muerto la mamá gata, nuestra bella Gonzita. Después de un corto silencio, su voz consoladora derrumbó mi desánimo: no tengas pena, está en el cielo de Moguer, me dijo con certeza.

Claro, desde que con lágrimas nos despedimos de Platero, allá en la infancia, nuestro alivio siempre fue saber que el borriquillo estaba feliz pastando por el cielo de Moguer, este consuelo se extendió para todas las mascotas que fueron muestras amigas a lo largo de los años, y aunque dejáramos atrás la niñez, siempre supimos que más allá de la muerte, está el cielo de Moguer.

Y es en la infancia donde pueden crearse esos espacios de belleza que nos dan fortaleza para continuar la ruta. Y aunque el tiempo nos haya expulsado de aquel territorio podremos encontrar oportunidades para volver a bucear en él, al menos por un momento.

En el mismo Prologuillo de la primera edición, que cumplió 100 años en 2014, Juan Ramón Jiménez cita a Novalis, que asegura que “dondequiera que haya niños existe una edad de oro”, continúa argumentando que esa edad es como una isla espiritual caída del cielo. Y refiriéndose a él mismo precisa que por esa isla “anda el corazón del poeta y se encuentra allí tan a gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca”.

Del imaginario de ese lugar dichoso surgió el convencimiento de que el cielo de Moguer está en realidad más allá de la geografía de Moguer. Se convirtió en una isla espiritual a la que se entra por el camino de la ternura y la imaginación. Podríamos decir que es un no lugar pues no puede ser ubicado por ningún GPS y no tiene fronteras conocidas. Lo que sí sabemos es que se trata de un espacio de dicha, poblado de jardines, acequias, frondosas florestas, con atardeceres dorados y amaneceres transparentes.

Y por allí, junto a Platero, moran y pasean en una bucólica eternidad numerosos amigos animales que amamos y compartieron su vida con nosotros, con nuestros padres, abuelos y amigos. Están aquellos caninos, como el pequeño y travieso Jazmín que jugaba con mi madre y sus hermanas cuando eran niñas; la solitaria Chiripa; el tan querido Picarón; los dos Zeikos que acompañaban a mi abuelo en Camargo; la dulce Alegra que tanto aman Roberto y Mariví.

También allí en el cielo de Moguer ronronean la gata Nube que es madre de Gonzita y abuela de Humo; la misteriosa Ardilla y el inolvidable Negrín a quien visité en Madrid. Y está Sombra, la hámster blanca y silenciosa y Nenúfar, la discreta tortuga. El alma libre de todos ellos habita aquel cielo.

No tengas pena, está en el cielo de Moguer, me dijo mi madre y sus palabras fueron la llave a los jardines guardados de la infancia.

¡Quién diría como Juan Ramón Jiménez!: “Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños; siempre te hallé yo en mi vida...”.

Y qué mejor que el propio Juan Ramón, para describir un poco del cielo de Moguer:

“Dulce Platero trotón, burrillo mío, que llevaste mi alma tantas veces –¡sólo mi alma!– por aquellos hondos caminos de nopales, de malvas y de madreselvas (...) Sí. Yo sé que, a la caída de la tarde, cuando entre oropéndolas y azahares, llego lento y pensativo, por el naranjal solitario, al pino que arrulla tu muerte, tú, Platero, feliz en tu prado de rosas eternas, me verás detenerme ante los lirios amarillos que ha brotado tu descompuesto corazón”.

No tengas pena, está en el cielo de Moguer, me dijo mi madre, pero yo todavía sigo muda, apenas he logrado llorar en silencio, temo no haber tenido las palabras exactas de consuelo y no me atrevo a estar cerca del lugar del jardín donde Gonzita fue enterrada. Sólo de lejos he visto que no le faltan las flores lilas que le regala la generosa enredadera.

Y pasa Platero por una tarde de octubre: “Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde, lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas, y el jardín, alzando como una llama de fragancia hacia el incendio del Poniente, huele todo a rosas quemadas. Silencio”.