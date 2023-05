La canción Ojitos lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo inicia con el sonido de algunas trompetas y la voz de Liliana Saumet anunciando que “ha llegado el tiempo para usar la razón”. Un momento después escuchamos a Bad Bunny revelar el estado de ánimo de alguien que, luego de mucho tiempo, se descubre sorpresivamente enamorado (Pero tú me tiene’ enredao, me envolví/Iba por mi camino y me perdí/ Mi mirada cambió cuando tus ojos vi/ Bye-bye a los culo’, ni me despedí). Sin embargo, la parte más interesante de la canción se encuentra en las siguientes líneas: Aquí no existe el pecado/Y equivocarse es bonito/ Los errore’ son placere’/ Igual que to’ tus besito.

Pero ¿qué significa exactamente ese “aquí? ¿Cuál es el lugar donde todos los errores son placeres y es imposible equivocarse? ¿Cuál es el significado de esta formulación casi mística?

Este tipo de formulaciones no son ajenas a Bomba Estéreo que, en una de sus mejores canciones (El alma y el cuerpo), reconstruye precisamente la experiencia del éxtasis místico. Sin embargo, la canción con Bad Bunny, parece detenerse en un asunto más sutil y pequeño. Ese “aquí”, por supuesto, parece indicarnos un lugar que no es precisamente el tiempo presente, pero tampoco parece hablarnos sobre algo así como un lugar futuro, algo que debe venir. Ojitos lindos es una canción que quiere evocar precisamente un tiempo anterior: la felicidad terrena que no conoce de la caída ni de la redención

¿Pero, en qué consiste esta felicidad? San Ambrosio, al componer De Paradiso identificaba

–siguiendo al Legum de Filón– a Adán con la mente (noûs) y a Eva con la “sensibilidad” (aísthesis) para y posteriormente afirmar que: “El Paraíso es, por lo tanto, una tierra fértil, es decir, un alma fecunda plantada en el Edén, o sea, en el placer (...) en la que el alma encuentra sus delicias”.

La felicidad edénica es, por lo tanto, la unión perfecta entre intelecto y sensibilidad, en la cual, la persona puede disfrutar de las delicias del Jardín sin ningún esfuerzo.

Es momento de volver una vez más a la letra de la canción: Aquí no existe el pecado/Y equivocarse es bonito/ Los errore’ son placere’/ Igual que to’ tus besito’. El lugar de esta felicidad terrena –edénica– coincide necesariamente con el lugar donde el error y la equivocación son impensables; donde el placer prevalece porque el pecado aún no existe; donde el beso –el símbolo de la belleza y fragilidad de la vida humana– todavía no carga con su peso definitivo, pues, la “economía de la salvación” –la historia humana propiamente dicha– no ha iniciado todavía.

Es decir, eso que solo logra entrever en esos “ojitos lindos” es el tiempo perdido que –como la infancia– parece regresar a nosotros con la dulzura de la belleza imprevista. Es importante, por esto mismo, no confundir el Jardín del Edén (el Paraíso Terrenal) con el Cielo o la Nueva Jerusalén (el Paraíso Celeste). Kantorowicz –al final de Los dos cuerpo del Rey– señala la centralidad del “Paraíso Terrenal” en el pensamiento político de Dante, el cual, deriva su teoría del imperiatus de esta figura. Lo interesante es que –como en la canción de Bad Bunny y Bomba Estéreo– para Dante el hombre “se encuentra en una posición intermedia” pues no solo anhela el “Paraíso Celeste” sino también ansía el “Paraíso Terrenal”.

Pero precisamente este “Paraíso Terrenal” solo puede tener forma de un acontecer que no se puede poseer verdaderamente; que solo se puede descubrir presente en las cosas pequeñas: en la puesta de sol, en los lunares que esconde el rostro de una persona, en la playa, en los caracoles y las flores, en el baile y las “doscientas canciones”. Como si el “Paraíso Terrenal” hubiese dejado dispersos pequeños rastros de su antigua presencia. Pero aquí –donde el anhelo parece confundirse con el puro deseo– el video de la canción nos indica una respuesta diferente.

Durante toda la canción hemos visto al personaje de Bad Bunny tener diferentes citas con muchas y bellas mujeres. Sin embargo, luego de un accidente de tránsito nocturno causado porque Bad Bunny evita atropellar a un caballo (Antes de que salga el sol y hunda el acelerador/ Que vaya sin frenos y pierda el control) el personaje, en su convalecencia, no es visitado por ninguna de las mujeres que ha frecuentado, sino solamente por su perro. Pues, los “ojitos lindos” de los que habla la canción no son propiamente humanos sino animales, pero ¿qué se esconde detrás de esa mirada animal?

Los animales parecen contener en sus ojos el umbral que refleja nuestra naturaleza perdida. Sus ojos nos muestran dulcemente la bondad del Jardín del cual hemos sido expulsados. A través de su mirada descubrimos una especie de ternura sencilla y muda que era parte –según la teología cristiana– del orden perfecto del universo. Y es que, en esa mirada –si miramos delicadamente– es donde podemos descubrir una especie de “humanidad anhelante”.

Es decir, esta especie de afecto profundo que hemos sentido, por ejemplo, cuando nuestra mascota roza su cuerpo y apoya su cabeza como un niño en nuestros brazos. Y sin hablar parece decirnos algo. Ese cariño profundo que descubrimos –incluso si a su mirada le falta un ojo– cuando, como en un espejo, miramos nuestros ojos en los suyos.

Ciertamente los animales no son iguales a nosotros, pero, en la palabras de san Ambrosio: “esos seres que no participan de nuestra sustancia (...) y, aunque por naturaleza no están dotados de razón –como bien remarca en su tratado sobre “Caín y Abel”– asumen la racionalidad de la nuestra y de algún modo la adquieren por transmisión”.

Si bien en la tradición Occidental, la animalidad ha servido para revelar la ferocidad, la violencia y la irracionalidad despótica (por eso se jerarquiza incluso en estratos diversos el mismo reino animal; y propiamente san Ambrosio está hablando de los animales “mansos”, es decir, domésticos), la animalidad nos muestra también –como hemos querido recordar– los rastros de una posible naturaleza edénica.

La doble lectura que ofrece Ojitos lindos –porque esta canción es también, como es evidente, una canción sobre el descubrirse enamorado– revela, en sus sutiles misterios poéticos, que el amor puede entenderse también de una forma propiamente “paradisiaca” (Y solo mírame con esos ojito’ lindo’/Que con eso yo estoy bien/ Hoy he vuelto a nacer): aquel momento donde descubrimos en la muda mirada del otro los rastros de una inocencia perdida que, sin embargo, nos alumbra y gracias a la cual –como escuchamos en la canción– volvemos a nacer.