La estudiante de historia del arte le pidió que escriba un artículo sobre Caravaggio y sus múltiples duelos después de intensas noches de taberna y de burdel. Le pidió que le diera detalles, lugares, en lo posible horas, nombres de los tugurios. Así lo hizo, la inteligencia artificial desarrolladora de texto. Lo hizo.

La estudiante al día siguiente fue a su clase con el profesor de la materia, que en sus ratos libres (el cree que tiene ratos libres cuando en realidad son solamente pausas dentro de una lógica productiva. No son momentos libres ni mucho menos, son las horas en las que se supone que la gente renueva sus energías para seguir produciendo. Si fueran libres, el hacer nada, el no hacer, pasaría a una jerarquía de prioridad.

Al estado de contemplación, necesario, buscado como fin para alguna gente que se dio cuenta de que en los ratos libres, hay que hacer cosas, para volver a trabajar) va, almuerza en algún lugar cercano y barato de donde siempre terminan botándolo porque no se puede estar más de 45 minutos, la gente espera para comer debido a una nueva genialidad diacrónica del Estado, haciendo de la vuelta al horario discontinuo una forma de castigo a la ciudadanía que atesta los despachos públicos, las salteñerías, los snacks, los restaurantes, los prostíbulos encubiertos de fotocopiadora, los bares que funcionan detrás de una tienda de escobas y basureros que vienen en barco desde Arequipa.

Claro, mayores ingresos para los colectivos de personas que tienen que hacer de comer y hacer beber a ingentes y crecientes cantidades de empleados públicos que al medio día salen como cuando sale la grasa de un grano adolescente frente al espejo. Como una erupción, como una explosión de pasión sobre una tumba sin nombre.

El profesor mira a la estudiante, sospecha que algo anda mal pero luego se arrepiente y se avergüenza. No piense mal antes de tiempo, se dice a sí. Recibe el trabajo impreso, le pide a la estudiante que se siente y comienza a leer.

El trabajo le parece brillante, impecable, muy bien estructurado y con datos sorprendentes. Él cree que está frente a una futura historiadora lúcida, ácida, meticulosa, estudiosa, ordenada, metódica, crítica, pensadora desde la complejidad. Porque el profesor sabe, desde hace tiempo, que una cosa complicada se puede reducir a algo simple, una cosa compleja, la complejidad misma, no. Una cosa compleja, es y será eso: compleja.

La mira y le dice, felicidades, debo dar un fuerte y cerrado aplauso por esto y no me cansaría de hacerlo. Ella lo mira y piensa, vaya, vaya, fue más sencillo de lo que parecía. Parecía un profesor perspicaz, inteligente, detallista, con un enfoque desde la complejidad pero no. Ahora veo que es ingenuo, fácil de engañar, poco analizador, muy cortical. Se fija en las superficies y eso me beneficia. Me pone feliz. Es hasta tierno por ello. Creo que dado el extremo. Me enamoraría de él, por buenito.

Entonces, continúa el profesor, te decía que no me cansaría de darle mis felicitaciones más grandes a esta futura historiadora, una investigadora única en su clase, veloz, silenciosa, amable. Felicidades a la IA que hizo este ensayo. Brillante. Dale mis mayores respetos. Tú tienes cero, ella, cien. Digo ella porque es LA inteligencia y me parece más cordial que sea ella a que sea el, el chat, el desarrollador de texto.

El asunto es, qué hacemos ahora. Ella, perpleja, pálida como una crema de pepinos, enmudecida, abre los ojos como platillos paneros, tiembla de rato en rato, como recién salda de una piscina en tierras altas. No atina a nada más que a preguntar ¿parece que va a llover no?