El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania significa el retiro, o por lo menos la disminución en el mercado mundial, de una gran cantidad de alimentos especialmente la cebada, el trigo y el maíz, sin contar el retiro de una gran cantidad de combustibles que encarecieron globalmente el transporte de alimentos y otros productos.

Ante la retirada del petróleo y gas ruso se produjo una escasez de combustibles global, hecho que hizo que miremos otras alternativas, ¿cuál sería la diferencia entre agrocombustibles y biocombustibles? Por otro lado, ¿qué alternativas tenemos en las ciudades para precautelar o procurar garantizar la seguridad alimentaria?

Estos y muchos otros temas de importancia local y global fueron analizados en La alimentación: problemas de hoy, alternativas para el futuro (2022), etítulo del dossier correspondiente al número 35 de la Revista Estudios Bolivianos, publicación editada por el Instituto de Estudios Bolivianos de la Universidad Mayor de San Andrés.

En las últimas décadas, la seguridad alimentaria pasó a formar parte de las agendas en todo el mundo y tuvimos la posibilidad de que desde la UMSA se reflexione sobre el tema. De ese modo, el Instituto de Estudios Bolivianos convocó a profesionales provenientes de diferentes disciplinas a reflexionar al respecto. La respuesta fue amplia y pasaron los filtros académicos ocho artículos y cada una de ellos es un gran aporte a la comprensión de este desafío que tiene la humanidad en general y Bolivia en particular.

El número se abre con el artículo de Rodrigo Roubach, representante de la FAO en Bolivia, que nos propone una reflexión sobre las implicaciones en la alimentación global de la guerra entre Rusia y Ucrania. El artículo explica las consecuencias de la guerra más allá de lo que acontece en el campo de acción bélico como sus repercusiones en el mercado mundial, el daño al suministro de alimentos y la seguridad alimentaria.

Pasando del análisis global al análisis local, Marcelo Collao, de la Fundación PROFIN, explica los sistemas alimentarios en Bolivia: alimentación, seguridad alimentaria y producción de alimentos, para concluir explicando el hub de las cuatro magnificas en Bolivia. Se refiere a los cultivos de cañahua, quinua, amaranto y tarwi, que son un potencial alimenticio para Bolivia.

Muestra el potencial alimentico y nutricional de estos alimentos, pero además hace público un proyecto de fortalecimiento a la producción y la revela como alternativa u opción para el sistema alimentario. Por su parte, Jorge Albarracín, coordinador del doctorado en Ciencias del Desarrollo Rural del Cides-UMSA, expone el modo cómo el sistema alimentario boliviano es permeable a la situación mundial; analiza los factores externos, las características del sistema alimentario boliviano y plantea algunas reflexiones sobre la sostenibilidad de la alimentación en Bolivia.

Pensando en acciones específicas, Roxana Liendo, docente universitaria del Cides-UMSA, describe la agricultura familiar como la base indispensable para la suficiencia de la alimentación. Así, pone de manifiesto la importancia de los sistemas alimentarios en su relación con la tierra cultivable y el tipo de prácticas, desde la intensiva hasta la familiar. Se trata de un balance importante al respecto.

Por otro lado, Miguel Crespo pone de relieve el impacto de los agrocombustibles en su relación con el agronegocio mundial y su incidencia en la cadena agroalimentaria. Se trata de un análisis, que emergiendo de su experiencia como parte de Probioma, comparativo entre la realidad de los mercados internacionales y un recuento de las legislaciones nacionales que dieron vía al mito de la amigabilidad con el medio ambiente de los agrocombustibles.

Leslie Salazar da cuenta del registro del patrimonio alimentario que viene realizando Miga y que se constituiría en la base para el diseño de políticas públicas vinculando el desarrollo sostenible con identidad. En esa línea, pero yendo a lo específico, Ariel de la Rocha y su equipo escriben de los sistemas alimentarios y presentan un nuevo actor: los consumidores.

El texto procura demostrar que el consumo determina la oferta y por lo tanto tratan de incidir en un consumo responsable. Se trata de una reflexión por demás importante respecto a la alimentación. El dossier finaliza con el artículo de Roger Carvajal, investigador del Seladis-UMSA, que analiza la relación entre alimentación y salud. En el artículo valora la elaboración de los alimentos en su relación con la nutrición y plantea un avance hacia una nueva relación entre hombre y naturaleza.

Todas estas investigaciones vienen perfectamente documentadas, presentan datos cualitativos y cuantitativos sobre la base de documentos oficiales. En tal sentido, se constituyen en un documento importante para comprender el problema de la alimentación en su vínculo con el ser humano y sus acciones.

En un tiempo en que el problema de la alimentación está in crescendo, considerando que las políticas gubernamentales no son suficientes para detener esta situación, esta reflexión académica se vuelve en un documento de consulta importante. Pues no se limita a un tema específico, ni a una obra o proyecto determinado, sino se trata de un balance que nos permite ver panorámicamente la realidad nacional.

Es rescatable el aporte de investigadores nacionales que ponen de relieve no solo la excelencia académica nacional, sino exponen certeramente las dificultades que atravesamos como Estado en torno a un tema que cada vez se vuelve en un asunto vital: la alimentación de los bolivianos.