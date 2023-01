Recopilamos aquí los libros que han publicado autores bolivianos sobre el fútbol nacional o sobre el fútbol internacional, y también autores y publicaciones extranjeras sobre nuestro balompié. Incorporamos algunos documentos (folletos y/o revistas, no libros) que por la trascendencia del tema, ameritaban ser incluidos en esta recopilación.

Es importante subrayar que hay dos libros pioneros que marcaron un hito en estos aportes. El primero, de escasísima difusión y una verdadera rareza bibliográfica, Historia del Deporte en Bolivia de Gabriel Peláez y Martín Castro que incluye mucha información sobre nuestro fútbol, publicado en 1962 en Sucre. El segundo, un clásico, considerado erroneamente como el primer libro que se escribió sobre nuesro fútbol y que ha servido de referencia inexcusable para todos los estudiosos del balompie nacional: Historia del Fútbol en La Paz, de Felipe Murguía (1964), una verdadera joya.

Esta recopilación con ser muy exhaustiva, no es completa, se irá ampliando a medida que recuperemos trabajos cuya existencia conocemos, pero a los que aún no hemos accedido.

ACADEMIA TAHUICHI – TAHUICHI AYER, HOY Y SIEMPRE, Santa Cruz, Edición de la Academia Tahuichi, s.d., con il. ( formato de revista). Publicación de lujo, muy cuidada (probablemente de 2006), con una notable diagramación, presenta el valor de la Academia Tahuichi y sus principales logros desde su creación en 1978, destaca su infraestructura, objetivos, el MundialitoTahuichi y su proyección de futuro.

Es, de hecho, un homenaje a la obra de Roly Aguilera, creador de la Academia.

ACADEMIA TAHUICHI – LA MARAVILLOSA HISTORIA DE TAHUICHI, Santa Cruz s.d., Edición de la Academia Tahuichi, 76pp con il.. (formato de revista). Es una reevista en formato periodístico que destaca los logros, los jugadores, los títulos y los aspectos más destacados de la trayectoria de la institución cruceña.

AGUILAR MURGUÍA, Iván –UN SIGLO DE FÚTBOL EN LA PAZ, BOLIVIA, SUDAMÉRICA Y EL MUNDO, La Paz 2001, Ediciones El Crack, 146 pp. con il.

Iván Aguilar, descendiente de Felipe Murguía, es un destacado dirigente atigrado. Se trata de un trabajo estadístico muy prolijo, sobre todo en información exhaustiva en torno a los campeonatos locales y nacionales de Bolivia a lo largo de todo el siglo XX, el más completa que existe sobre el tema. El texto contiene información internacional complementaria y datos interesantes sobre centenares de clubes del mundo entero.

AGUILAR MURGUÍA, Iván – RUGIDO CENTENARIO, HISTORIA DE THE STRONGEST FOOTBALL CLUB, TOMO NEGRO: 1908-1977, La Paz 2021, Edición de la Biblioteca Stronguista «Iván Aguilar Murguía», 557 pp. con il.

Obra monumental. Este texto póstumo del historiador del fútbol Iván Aguilar (quien, desgraciadamente víctima del Covid, no pudo verlo impreso y editado), es el primer tomo de la historia de uno de los clubes más importantes del fútbol boliviano. Abarca el periodo 1908-1977. El autor desarrolla con exhaustividad y un detalle admirables, la cronología del equipo atigrado con aportes complementarios que se refieren a otros clubes y a la selección nacional. El texto combina la memoria, la descripción histórica, las reseñas deportivas y la información estadística, de un modo ameno y sobre todo de fácil acceso, pues puede ser seguido integralmente o usado como referencia informativa específica por el uso claro y didáctico de la secuencia temporal. Uno de los aportes centrales de la obra es el acervo fotográfico, cuyo valor histórico es invalorable, sobre todo en el periodo amateur 1908-1950. Lamentablemente la calidad de las imágenes -paradójicamente- disminuye a medida que avanza en el tiempo. La colección de fotos de Cordero y Gismondi es, en ese sentido, de una calidad envidiable. Este libro es una de las mayores joyas de la bibliografía sobre el fútbol boliviano.

AGUILAR MURGUÍA, Iván – BOLIVIA EN LA COPA AMÉRICA, 95 AÑOS DE LA HISTORIA DE LA SELECCIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL, La Paz 2021, Editorial del periódico La Razón, 202 pp. con il.

Se trata de la tercera obra de nuestra bibliografía dedicada a la selección boliviana, después de La epopeya del fútbol boliviano de Mesa Gisbert y El salto al futuro de la FBF(Mesa Gisbert y Peñaloza). Aguilar despliega en este libro una historia completa, detallada y entretenida de la participación boliviana en la Copa América (conocida popularmente hasta los años setenta del siglo pasado como Campeonato Sudamericano). Narración, datos de cada partido... se trata de un material que cubre la totalidad de la información requerida sobre la participación nacional en la competencia. Es destacable el detalle de la Copa de 1963 ganada por Bolivia. El material fotográfico es destacado, pero como ocurrió en su libro sobre la historia de The Strongest (2021), algunas reproducciones están pixeladas y algunas otras no alcanzan la calidad deseada. Como todos los libros de Aguilar, es de una erudición abrumadora y de una calidad incuestionable.

ALLAIN POULIQUEN, Thomas Allain – AU-DELÀ DES ANDES, LE FABULEUX PÉRIPLE EUROPÉEN DU CLUB ALWAYS READY-LA PAZ, Rennes 2022, Imprimé par Corep Rennes, 156 pp. con il.

Una de las joyas bibliográficas del fútbol boliviano. Primera obra -que conozcamos- escrita por un extranjero publicada fuera de Bolivia (en Francia) y escrita en francés. Allain fue profesor en el colegio Franco Boliviano de La Paz y se enamoró del fútbol nacional. El libro es una deliciosa y completa crónica de la cada vez más legendaria gira de Always Ready por Europa en 1961. Escrito con talento, seriedad y un uso inteligente de fuentes primarias europeas. Es -junto a la destaca obra de Ricardo Bajo, Goodbye señores– una referencia imprescindible para comprender la epopeya y el detalle de esos tres meses inolvidables de la gira albirroja, incluye algunas fotos inéditas y anexos estadísticos de un valor incalculable.

ALIAGA FORGUES, Daniel «EL CHASQUI BOLIVIANO» – SUEÑA Y VOLARÁS 190 MIL KILÓMETROS ACOMPAÑANDO A SU SELECCIÓN, La Paz 2016, Editorial Greco, 193 pp.

Daniel Aliaga decidió acompañar a la selección nacional, especialmente a partir de su extraordinaria clasificación en las eliminatorias de 1993. Se trata de un libro testimonial, con relatos muy interesantes y consideraciones en torno al valor del compromiso por una causa que ayuda a la unidad de la sociedad. Permite seguir el compromiso emocional de uno de los hinchas más conocidos, convertido en símbolo del amor por la selección boliviana.

ALWAYS READY, CLUB – EL DESPERTAR DE UN GIGANTE, La Paz 2015, 58 pp. con il. (formato de revista).

La decisión de poner a Always Ready en el fútbol competitivo de primera, permitió esta publicación. Destaca el trabajo realizado por Fernando Costa y su hijo Andrés en el renacimiento del club. Realza el proyecto de retorno a la Liga desde la primera A. Cuenta con una reseña histórica del club albirrojo escrita por Carlos D. Mesa Gisbert.

ALWAYS READY, CLUB (RADA, Diego, dir.gral de la ed.) – CAR 86 AÑOS, La Paz 2019, s.d., 58 pp. con. il.

Formato de revista de una publicación que conmemora los 86 años de vida de Always Ready, incluye una reseña histórica, entrevistas al presidente y vicepresidente de la institución Fernando y Andrés Costa, una reseña del estadio de Villa Ingenio en El Alto, campo de juego del CAR, entrevista al DT Julio César Baldivieso, a jugadores destacados del plantel y notas de periodistas deportivos que destacan la trayectoria del club.

ARÉVALO, Toto – LA PASIÓN DE MI VIDA...A LOS 45 DEL PRIMER TIEMPO, La Paz 2011, s.d.,s.d. con il.

Toto Arévalo es uno de los periodistas deportivos más importantes del país en el último medio siglo. Esta obra autobiográfica es muy rica en anécdotas y valoraciones sobre la historia reciente del deporte boliviano, especialmente el fútbol y el rol del autor en la cobertura de eventos mundiales como la Copa Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos. Permite también entender la evolución y profesionalización del periodismo deportivo boliviano y sus problemas para lograr coberturas técnicas adecuadas en desventaja con los países vecinos, lo que obligó al uso del ingenio y la improvisación para salvar dificultades.

ASOCIACIÓN CRUCEÑA DE FÚTBOL – 1917-1987, 70 AÑOS, Santa Cruz 1987, Edición de la ACF, con il. (formato de revista).

Breve reseña de la historia de la Asociación Cruceña de Fútbol. Cuenta con tablas históricas valiosas sobre los torneos locales y algunos perfiles significativos de los líderes del fútbol cruceño a nivel dirigencial.

AZKARGORTA, Xabier – DIFÍCIL DE ENTENDER, IMPOSIBLE DE OLVIDAR, Santa Cruz 2017, Editorial El Deber, 126 pp.

Xabier Azkargorta es quizás el DT más relevante de la historia de la selección nacional. Este libro es una combinación de su filosofía en torno al fútbol y la vida, desarrollada con gran calidad conceptual, y la experiencia personal que vivió a la cabeza del equipo boliviano en las eliminatorias de 1993 y el Mundial de 1994.

BAJO, Ricardo – YA NO MORIRÁN, HISTORIA STRONGUISTA DE LA GUERRA DEL CHACO, La Paz 2018, edición del Instituto Internacional de Integración, 138 pp. con il.

En XXIV capítulos el libro reúne historias stronguistas referidas a la Guerra del Chaco. La referencia histórica es el nombre de «Cañada Strongest», un episodio militar importante en el que varios combatientes jugadores o hinchas de The Strongest combatieron exitosamente. Los relatos, sin embargo, tocan varios temas en el marco de ese episodio histórico. Para ello el autor recoge varios textos de la época.

BAJO, Ricardo – GOODBYE SEÑORES, LA «JIRA» DEL CLUB AlwaysReady POR EUROPA (1961), La Paz 2021, sin datos, 123 pp. con il.

Deliciosa crónica sobre uno de los episodios más importantes de la historia del fútbol boliviano. Ricardo Bajo hace un recuento «desde dentro» de la gira que hizo Always Ready por Europa entre agosto y noviembre de 1961 (27 partidos en diez países). El autor recuerda que se trató en realidad de un a selección basada en Always y Wilstermann (además de aportes menores de otros clubes del país) con jugadores de la talla de Dimeglio, Cobo, Muzio, Alcócer, López, Zamorano, Escobar, Vargas o Blacutt. La narración dividida en capítulos cronológicos, desarrolla con agilidad y sentido literario lo más destacado de esa aventura no sólo futbolística, sino de un grupo humano que convivió bajo la sombra de la bandera boliviana, y atravesó por mil peripecias. La obra hace un justo homenaje a Armando Pagano, presidente de la delegación, por su liderazgo sobrio y su inolvidable informe del viaje, un ejemplo de trabajo riguroso, con recomendaciones y lecciones de las que el fútbol nacional, salvo sus protagonistas, aprendió muy poco.

BAJO, Ricardo (selección y prólogo) – DOMINGOS POR LA TARDE, CUENTOS BOLIVIANOS DE FÚTBOL, La Paz 2014, Editorial El Cuervo, 228 pp.

Ricardo Bajo es, junto a Oswaldo Calatayud, uno de los autores y gestores culturales más destacados de la bibliografía literaria sobre fútbol. Esta obra recoge a 30 autores que son una pléyade de lo más representativo del arte de la cuentística boliviana contemporánea.

BAJO, Ricardo-VILLEGAS, René y MERCADO, Aldo (coord.) – WARIKASAYA CUENTOS STRONGUISTAS, La Paz 2012, Edición de Letralia offset &books, 167 pp. con il.

Primer libro en la historia de nuestra literatura dedicado al fútbol. Antología «antológica». Literatura y fútbol en una selección de textos de figuras relevantes de la creación literaria. 33 relatos de creadores de la talla de Rocha Monroy, Lechín, Lema, Bruzonic, Carvalho, GumucioDagrón o Calatayud, permiten un festín literario-deportivo de color amarillo y negro.

BIBLIOTECA STRONGUISTA – Pablo Escobar EL EMBLEMA STRONGUISTA, La Paz 2018, 48 pp. con il.

Folleto de merecido homenaje a uno de los grandes ídolos de The Strongest, incluye una semblanza de vida, el lado humano y el testimonio de su dilatada carrera desde su natal Paraguay, su paso por diversos equipos sudamericanos y su llegada al que sería su equipo para siempre. En un ambiente superprofesionalizado del fútbol, es infrecuente un jugador que es hincha a muerte de un club y que, además, ha asumido su pasión también por Bolivia donde tiene lo más querido, su familia. En pocas páginas se resume muy bien (apéndice estadístico incluido) la trayectoria del «Pájaro».

BLOOMING, CLUB – BLOOMING UN SENTIMIENTO, 60 AÑOS DE HISTORIA CELESTE, Santa Cruz 2006, edición de El Día, 117 pp. con il.

Libro institucional del club Blooming en ocasión del sexagésimo aniversario de su fundación. Se trata de una obra prolijamente editada con abundante material gráfico. El texto abarca una relación histórica de los académicos cruceños desde su nacimiento en 1946, su participación en la Copa Libertadores, una selección de los 60 jugadores emblemáticos del club, una referencia a su sede, los presidentes celestes y los más representativos de entre ellos, cerrándose con un homenaje a la hinchada de uno de los dos grandes del fútbol oriental y del concierto nacional.

BOLÍVAR, CLUB – BOLÍVAR, DEL RENACIMIENTO AL CENTENARIO, La Paz 2011, Edición del Club Bolívar, s.d. con il.

De las publicaciones institucionales este es el libro, por su factura editorial y su contenido, de mayor calidad editado por un club boliviano. La obra tiene tres partes: la reseña histórica de Bolívar (a cargo de Carlos D. Mesa Gisbert), la herencia de quiebra económica que recibió la nueva administración, la explicación de las bases que justifican el nacimiento de BAISA a cargo de Marcelo Claure y el proyecto institucional, económico y deportivo de la nueva administración liderada por Guido Loayza. El material gráfico es de alta calidad.

BORJA BOLÍVAR, Carlos y PARAVICINI RAMOS, Freddy – ORURO ROYAL FOOT BALL CLUB DECANO DEL FÚTBOL BOLIVIANO, La Paz 2008, Fondo Editorial de los Diputados, s.d.–con il.

Oruro Royal es el referente más importante de la historia del fútbol boliviano, reconocido como el primer club de fútbol del país. El libro hace un recuento de su origen, su estructura y sus hitos más importantes. Lamentablemente su método, limita una visión integral y ordenada de la historia narrada.

CALATAYUD, Oswaldo (compilador) – ¡HURRA HURRA, VIVA EL THE STRONGEST, La Paz 2018, Editorial 3600, 265 pp. Con textos de Juan David Roldán, Richard Nogales, Rodrigo Meneses, Óscar Alejandro Alvis, Enrique Pomar Meneses, Francesco Díaz Mariscal, Alfonseka, Marco Basualdo, Asiel Jiménez, Sara Aliaga.

Un ensayo novedoso de creación literaria, testimonio en prosa creativa, reflexiones personales, relatos de mediana extensión, rupturas literarias, un camino hacia la provocación del género. Una vez más, los atigrados muestran en su «Biblioteca Stronguista» un compromiso con la literatura y la historia color oro y negro.

CALATAYUD, Oswaldo (textos) – HISTORIA DE LA GLORIOSA ULTRASUR 34, La Paz 2015, edición de la Gloriosa Ultrasur 34, 50 pp. con il.

Este folleto muy bien diagramado y con abundantes y sugestivas fotografías, hace un recuento de una de las más famosas barras del fútbol boliviano. El texto es muy interesante pero nos plantea preguntas en torno al verdadero meollo y composición de las barras en el mundo entero, cada vez más contaminadas por la violencia y la promoción de actividades ilícitas.

CALATAYUD, Oswaldo y TAMAYO, Pamela (compiladores) – CANCIONERO STRONGUISTA, por los que se fueron y los que vendrán... de la cuna hasta el cajón, La Paz 2021, Biblioteca Stronguista «Iván Aguilar Murguía», 136 y 54 pp. con il.

Una vez más la Biblioteca Stronguista pone a su club a la vanguardia bibliográfica del fútbol nacional. Este cancionero es una admirable y exhaustiva recopilación de canciones, versos, lemas y gritos y cánticos de la hinchada gualdinegra, con un aporte en QR que permite capturar con el celular las piezas musicales y escucharlas. Recopila obras de compositores como Adrián Patiño, José Zapata, Manuel Monroy C., Xavi Quispe, Marraketa Blindada y diferentes ritmos desde las bandas hasta el rock. En la «parte B», recupera los gritos de las tribunas de ayer y de hoy. Magnífico y pensado aporte literario musical de Calatayud y Peralta.

CALATAYUD, Oswaldo y TAMAYO, Pamela (compiladores) – «CHUPA» RAÚL RIVEROS A LOS 100 AÑOS DE SU NATALICIO (1922-2022), La Paz 2022, Biblioteca stronguista «Iván Aguilar Murguia», 60 pp. con il.

Homenaje al emblemático hincha Nº 1 de TheStrongest. Recopila textos de varios autores en torno a la figura del «Chupa» Riveros y a través de él hace una referencia a la trascendencia de los hinchas como colectivo fundamental del club. Sus páginas refieren menciones al grito de «guerra» de los atigrados, el contexto miraflorino del homenajeado y sus rasgos personales y humanos más salientes. Se acompaña con varias ilustraciones y dibujos.

CÁRDENAS, Elvira y PARAVICINI, Eddy – ORURO ROYAL CLUB CIEN AÑOS DE HISTORIA 1896-1996, La Paz 1996, Edición de Ferrari Ghezzi Ltda., 124 pp. con il.

Texto que, con pocas variantes, complementa la obra sobre el club publicada por el Congreso que tiene como autores al propio Paravicini y al jugador bolivarista y diputado Carlos Borja.

CASTEDO RIVERO, Walter – UNA HISTORIA EN NÚMEROS (LFPB 1977 – 1998), Santa Cruz 1999, edición de la LFPB, s.d. con il.

Walter Castedo fue Secretario General de la Liga y años después Presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Este libro es básicamente un recuento estadístico de la actividad de la Liga en el periodo 1977-1998. Lamentablemente las estadísticas, sin duda muy valiosas, no están estructuradas de un modo adecuado. Su utilidad es muy grande, aunque carece de resúmenes básicos como tablas de goleadores año por año, diferenciación clara en cada año entre partidos de las diferentes fases y otros temas complementarios. Proveé, sin embargo, de un material en bruto de extraordinario valor.

CASTRO MEDRANO, Martín – EL FÚTBOL EN BOLIVIA, s.d., s.d., 74 pp. con il.

Este libro es un desprendimiento actualizado (muy probablemente publicado en 1963) y referido exclusivamente al fútbol de la obra que Castro escribió junto a Gabriel Pelaez, tiene un carácter pionero y es una fuente fundamental para el estudio del periodo 1950-1959, una de las etapas más debatidas sobre el fútbol profesional boliviano. Su referencia a los partidos internacionales de clubes bolivianos en el periodo 1930-1962 es notable. La información sobre los campeonatos nacionales a nivel de selecciones departamentales y sobre la selección, son muy completos.

CASTRO MEDRANO, Martín – EL FÚTBOL EN BOLIVIA Y EN EL MUNDO, La Paz 1994, 2º edición, Edición de Martín Castro, 193 pp. con il.

Castro actualiza en este libro, la información de su primera edición, circunscrita al comienzo de los años sesenta. Su valor es menor porque amplía una información que, a diferencia de la primera edición, tiene múltiples fuentes de fácil acceso en el periodo de los años sesenta a los primeros años noventa. Cuenta con una estadística internacional valiosa.

CLAURE MÉNDEZ, Óscar – CRÓNICAS DEL FÚTBOL NACIONAL Y LOS AÑOS DORADOS DEL FÚTBOL COCHABAMBINO, Cochabamba 2015, imprenta Etreus Impresores, 159 pp. con il.

Se trata de un libro testimonial de uno de los grandes jugadores del fútbol cochabambino y notable integrante de la selección boliviana. Intenta combinar una referencia histórica del balompié cochabambino con sus vivencias como jugador, especialmente en su época de esplendor como defensor del Wilstermann tetracampeón (1957-1960) y parte de la gira de Always Ready por Europa en 1961. Algunos datos históricos son valiosos, aunque carecen de precisión, otros repiten temas tomados de obras conocidos. Sus semblanzas de compañeros de equipo son muy sentidas. Es un libro interesante por ser uno de los pocos escritos por jugadores con carácter autobiográfico.

CÓRDOVA-CLAURE, Ted – LOS MUNDIALES DE FÚTBOL, LA GUERRA DE LOS GOLES, Lima 1986, Edición del CDI, 132 pp. con il.

Ted Córdova fue uno de los periodistas más destacados en el periodo de los años sesenta a los noventa del siglo pasado. Corresponsal internacional durante muchos años, escribió esta crónica periodística en torno a los mundiales detrás de bastidores. Es una mirada crítica de intereses económicos y políticos, el rol de la FIFA que ya despuntaba como factor de control económicos del fútbol y los hechos más notables y polémicos de los mundiales, sobre todo el del 78 y el 82.

CORTEZ, Alfonso – PASIÓN INUTIL, CUENTOS DE FÚTBOL, Santa Cruz 2019, Editorial La Hoguera, 119 pp.

Primer libro cruceño de literatura y fútbol, con la peculiaridad de estar a cargo de un solo autor que escribe doce cuentos y un prólogo. La obra esta dividida en cinco partes: Calentamiento (el prólogo), Primer tiempo (cinco relatos), Entretiempo (un relato), Segundo tiempo (cinco relatos) y Tiempo adicional (un testimonio) dedicado a la gran actuación de la selección en la primera fase de las eliminatorias de 1977.

CRESPO CALLAÚ, J. Renato – LA MEJOR TRADICIÓN, Cochabamba 2016, Etreus impresores, 218 pp. con il.

El autor ofrece un registro hemerográfico de la trayectoria de Wilstermann, en el periodo 1955-1981. Es decir desde sus primeros años hasta su exitosa participación en la Copa Libertadores de 1981. Los textos están bien seleccionados y dan una idea amplia de cómo reflejaron los periódicos de Cochabamba y La Paz el desempeño del club. Acompañan al texto fotografías en blanco y negro, algunas inéditas, otras ya clásicas.

DE LA VIÑA, Tito – VIVENCIAS DE MEDIO SIGLO, 50 AÑOS DE HISTORIA DEPORTIVA NACIONAL, La Paz s.d., Imprenta Presencia, 122 pp. con il.

Tito de la Viña, consagrado periodista deportivo boliviano (de gran relevancia en el periodo 1955-1985), es el autor más prolífico de libros sobre el deporte boliviano. Este es el primero que publicó, probablemente editado en 2008. Como sus otras obras, su estructura es la de crónicas de un par de páginas cada una dedicadas a temas o personajes concretos mayoritariamente vinculados al fútbol, aunque toca otras disciplinas y personajes como por ejemplo Ugarte, Caparelli, Bendeck o episodios como el partido Bolívar-River de 1956. Textos amenos que cuentan con valiosisima información sobre hechos y circunstancias del pasado.

DE LA VIÑA, Tito, HECHOS Y PROTAGONISTAS DEL DEPORTE BOLIVIANO, La Paz 2010, imprenta Greco, 188 pp. con il.

Segundo libro de De la Viña en el mismo formato de su primera obra, destacando otras disciplinas como automovilismo, basket, Bolivarianos, formación deportiva, deportes femeninos, etc.

DE LA VIÑA, Tito – DE COPA EN COPA, La Paz 2013, Editorial Greco, 224 pp. con il.

Tercera obra de De la Viña en la que a partir de diversas copas nacionales e internacionales, iincluye en sus crónicas hechos y personajes internacionales, junto a los créditos deportivos locales.

DE LA VIÑA, Tito – HISTORIAS NO CONTADAS, La Paz 2016, Editorial Grecco, 224 pp. con il.

En su cuarto libro el autor se acerca más al lado anecdótico del deporte, a la mirada en torno a la tarea de los periodistas, sazonando alguna que otra crónica con temas internacionales.

DE LA VIÑA, Tito – LUCES Y SOMBRAS EN EL DEPORTE, La Paz 2018, Editorial Grecco, 219 pp. con il.

En este volumen De la Viña, toca cuestiones críticas como la corrupción en la FIFA y Conmebol, episodios oscuros del deporte, grandes fracasos deportivos nacionales e internacionales, en una lógica de variedad temática sin ningún hilo conductor, en crónicas breves de un par de páginas desarrolladas en sus 77 capítulos.

DÍAZ MEAVE, Martín – MARCACIÓN PERSONAL CRÓNICAS DE UN HINCHA, La Paz 2013, Editorial Gente Común, 105 pp.

Martín Díaz escribe este testimonio en clave literaria. Cada partido escogido es una aventura, mayoritariamente encuentros del club gualdinegro, el de sus amores. Destreza narrativa, giros inesperados, ingenio y algo de humor. El plato está servido.

DIPP NAZUR, Pedro – HISTORIA DE LOS MUNDIALES DE FÚTBOL, Oruro 1990, Editora Quelco, 208 pp.

En un momento en que el acceso a la información estadística deportiva no estaba en el internet, el esfuerzo de Pedro Dipp es destacable, aunque se han publicado muchísimos libros en varios países sobre un tópico tan importante como este.

DORADO MÁRQUEZ, Alfonso (Supervisor General) – EL FÚTBOL NACIÓ EN BOLIVIA, La Paz 1994, Edición del Centro Cultural Español, s.d. con il. (formato de revista).

En un momento de euforia por la clasificación de 1993, este folleto tiene el interés de un acercamiento a temas históricos y antropológicos. El corazón de estas páginas está en el artículo central escrito por el antropólogo Mario Montaño, autor de polémicas tesis sobre el pasado indígena pre-colonial. Una de sus afirmaciones es precisamente que en el oriente de Bolivia se practicaba un juego que se podía considerar como precursor del fútbol.

ESPINOZA A., Santiago y JORDÁN A., Xavier – CRÓNICAS MUNDIALES DEL DIOS REDONDO, Cochabamba 2018, editorial Kipus.

Desafío a cuatro manos. El Mundial -en genérico- como tema, las sensaciones de cada autor como contrapunto. El mundial, en concreto, Rusia 2018, es el verdadero campo de juego de Espinoza y Jordán. No son crónicas deportivas de partidos mundialistas, son apuntes personales en clave literaria de partidos que generan temas laterales y colaterales, con mucha y acústica ironía, al propio encuentro. La conclusión es que «Dios es redondo».

ESPINOZA FORTÚN, Mario – 50 AÑOS DE HISTORIA DEL FÚTBOL PACEÑO, La Paz s.d., Edición de ENTEL, 169 pp. con il.

Espinoza Fortún recopila un valiosisimo material histórico a partir de una institución como la Mutual de exfutbolistas paceños. A pesar de que la obra no sigue un orden específico ni tiene un método de organización, el material gráfico, los testimonios biográficos y el seguimiento en semblanzas interesantes de muchos jugadores destacados, le da un particular valor a la obra.

FAJARDO SAINZ, Humberto – EL FENÓMENO TAHUICHI, Santa Cruz 1986, Imprenta Hermenca, 174 pp. con il.

Fajardo, tras dar un contexto general sobre el deporte rey, se aboca a la historiación de la Academia Tahuichi, quizás el fenómeno más interesante del fútbol boliviano moderno. Describe su organización interna, su estructura de funcionamiento y su camino al éxito.

FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL – BOLIVIA A LA ALTURA DEL DESAFÍO, La Paz 1996, Edición de la FBF, textos y estadísticas de Carlos D. Mesa Gisbert, con il. (hay una versión en español, una en inglés y una en francés).–

Este es el documento oficial de la FBF presentado a consideración de la FIFA para justificar el derecho de Bolivia de tener al estadio Siles como sede de la selección nacional. Contiene la argumentación histórica, estadística y médica que sustentan los argumentos del país y que lograron el triunfo que hizo que, en 1996, la FIFA aceptara que se jueguen partidos oficiales de selección en La Paz.

FEDERACIÓN BOLIVIANA DE FÚTBOL – BOLIVIA A LA ALTURA DEL DESAFÍO, DOCUMENTO TÉCNICO, MÉDICO Y ESTADÍSTICO, La Paz 2007, Edición de la Federación boliviana de Fútbol, 14 pp. con il. Textos y estadísticas de Carlos D. Mesa Gisbert.

Documento ampliado y actualizado en 2007 del referido texto de 1996, cuando la FIFA arremetió de nuevo contra La Paz. Por segunda vez, esta base argumental y científica logró la ratificación de La Paz como sede de la selección boliviana en sus partidos oficiales internacionales.

FLORES FLORES, Miguel – CHULUMANI 100 AÑOS DE FÚTBOL, La Paz 2012, Edición de Producciones CIMA Ediciones, 160 pp. con il.

Miguel Flores ofrece un valioso documento sobre el fútbol provincial en el país. Particularmente el de una de las poblaciones más importantes de Yungas, la región que ha dado algunos de los más importantes futbolistas nacidos en La Paz, como Ramiro Castillo.

GALLARDO G., KATHERINE, LAS MÁS FUERTES, La Paz 2020, edición de Editorial 3600 y Biblioteca Stronguista, 262 pp. con il.

Libro excepcional por donde se lo mire. Coincide con el hecho de que Inés Quispe, máxima autoridad atigrada, ha sido la primera presidenta de un club del fútbol profesional boliviano (2018). La autora presenta una visión integral sobre el papel de la mujer en el club aurinegro, no sólo en el presente, sino desde la mirada histórica, incluida la Guerra del Chaco (muy buenos textos de Oswaldo Calatayud). No deja nada de lado. Está la historia, las grandes figuras (Marina Azcarraga), las disciplinas como el voley y el basket, las hinchas, las jóvenes atigradas, el primer plantel de fútbol femenino, la importancia de tener una presidenta mujer y una directiva con gran presencia de género y la mirada del Tigre desde la óptica femenina. Obra pionera en la bibliografía del fútbol boliviano.

GARCÍA IRIARTE, Humberto, CLUB PETROLERO ALBIRROJO 70 AÑOS, Cochabamba 2021, Editorial Canelas, 519 pp.

Una rareza por una razón fundamental. Se trata de un libro de homenaje a un club ya desaparecido, escrito por un hincha que abrazó los colores de Petrolero desde el primer día que lo vio en el Capriles. Petrolero fue, sin duda, uno de los equipos relevantes del fútbol valluno y uno de los animadores más notables de la LFPB. Humberto García, escribe la obra en la lógica de una secuencia cronológica detallada desde 1950, año de fundación del club, hasta 1997 año de su disolución. Aporta un material escrito, abundante en información, pero sobre todo gráfico, fotos increíbles, de los más completo sobre un club de fútbol nacional. El libro tiene además 200 páginas de datos estadísticos, información de jugadores, camisetas, caricaturas... Libro muy completo que si tiene que destacar una joya de su patrimonio es la figura del inolvidable Ovidio Messa Soruco, uno de los grandes del fútbol nacional formado en Petrolero cuya única tarea no lograda fue un título nacional profesional.

GESE, Juan Ángel –UGARTE EL CAMINO DE LOS SUEÑOS, La Paz 1961, s.d.

Rareza bibliográfiáca, cuyo texto de aproximadamente 60 páginas y XVII «capítulos», sólo conozco en fotocopia, con una sugestiva portadilla que registra debajo del título, el autor y el año, el Nº 4402. Es una breve reseña biográfica de Víctor Agustín Ugarte, en tono de elegía, que abarca el periodo de su vida desde su nacimiento en Tupiza hasta el final de los años cincuenta. Sus páginas han sido evidentemente conocidas y han inspirado el texto de Juan José Ugarte sobre el gran jugador. Se destaca el hecho de que es el primer texto sobre el tema del fútbol publicado en Bolivia, aunque no se trata de un libro como el clásico de Peláez y Castro Historia del deporte en Bolivia, que salió a la luz en 1962.

GOBIERNO DE BOLIVIA, SECRETARÍA NACIONAL DEL DEPORTE Y HONORABLE ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ – BOLIVIA A LA ALTURA DEL DESAFÍO, La Paz 1996, 32pp. con il. (texto de Carlos D. Mesa Gisbert) (formato de revista)

Versión popular del documento oficial de la FBF en defensa de la altura. Tuvo difusión masiva para el gran público, tanto dentro como fuera de Bolivia.

GONZÁLES SASAMOTO, Jorge – CIENCIA Y ARTE DEL FÚTBOL, CRITERIO Y ORIENTACIÓN, La Paz 1996, Industria Gráficas Qori Llama, 216 pp.

Con un índice ambicioso, Gonzáles propone un seguimiento del fútbol en: los salarios. las posiciones y formaciones, el plan de trabajo, los dirigentes, el DT, la estrategia, las leyes y procedimientos, las condiciones técnicas y tácticas, la organización básica y la consecución de un presupuesto y financiamiento.

GRÁFICO, EL – BOLÍVAR EN LO ALTO DE AMÉRICA, Buenos Aires 1992, Editorial Atlántida, edición especial con il. (revista).

Primero de los tres números especiales dedicados al fútbol boliviano por la más célebre revista latinoamericana dedicada al fútbol. En el clásico formato de El Gráfico, reúne artículos y crónicas de periodistas bolivianos y argentinos sobre Bolívar, además de material histórico e información estadística sobre dicho club.

GRÁFICO, EL – HISTÓRICO: BOLIVIA AL MUNDIAL, Buenos Aires 1993, Editorial Atlántida, edición especial, 66 pp. con il. (revista)

Edición de homenaje a la clasificación boliviana a la Copa del Mundo de 1994. Contiene material de autores bolivianos y argentinos, con notable material gráfico y referencias históricas de contexto.

GRÁFICO, EL – TIGRE AMADO 1908-2008, Buenos Aires 2009, Editorial Atlántida, edición especial con il. (revista).

En ocasión de cumplirse el centenario de The Strongest, El Gráfico le dedicó un número al equipo aurinegro, en el mismo formato de la revista. Comparativamente más atractivo que el dedicado a Bolívar y a la selección, por razón de su formato y su calidad de impresión, aunque la lógica es la misma que la que se utilizó para los otros dos números.

HOCHMANN S., Jorge – LA FIESTA DEL FÚTBOL 31 AÑOS DE PARTIDOS PROFESIONALES ENTRE BOLÍVAR Y THE STRONGEST, La Paz 1981, Editorial Biblioteca Popular de Última Hora, 181 pp. con il.

El libro más completo sobre la historia estadística del clásico paceño en la era profesional. Lamentablemente nadie lo ha actualizado. Básicamente cubre todos los clásicos del periodo pre-liguero (1950-1977) y cinco años del periodo liguero (1977-1981). Bien ordenado, con anexos estadísticos completos e incluso anecdóticos. Fue pionero en esta disciplina del registro estadístico serio, fiable y bien organizado.

LA RAZÓN – THE STRONGEST 100 AÑOS DE GARRA, La Paz 2008, edición del periódico La Razón, s.d. con il.

Una tarea periodística ejemplar. El periódico La Razón desarrolló, con la participación de su equipo de periodistas deportivos, una gran tarea que hace un recorrido por los momentos más relevantes del centenario del equipo aurinegro, con muy buen material gráfico y una estructura interesante y de fácil lectura, alternando entre los diferentes planteles históricos, títulos, participaciones internacionales y figuras destacadas de la institución tanto dirigencial como, por supuesto de jugadores y técnicos.

LARA SALAZAR, Julio – GLORIAS DEPORTIVAS DE LA POLICÍA BOLIVIANA 1948-1990, Cochabamba 2012, s.d., 149 pp.

El autor, uno de los destacados dirigentes del fútbol nacional, policía de profesión, dirigente del fútbol por vocación, llegó, además de ser presidente de Litoral de La Paz, a dirigir la AFLP, la AFC y la FBF. El libro, lamentablemente, le dedica muy poco a la época de oro del club Litoral, anterior a su fusión con la Policía Boliviana. Trabajado de manera fragmentaria hace un seguimiento a los momentos más destacados de la institución policial vinculada al deporte y a su presencia en diversas disciplinas, entre ellas el fútbol. Cuenta con importante material gráfico.

LIGA DEL FÚTBOL PROFESIONAL BOLIVIANO – 20 AÑOS, s.d. 1997, edición de la LFPB, s.d. con il. (formato de revista)

Folleto conmemorativo con información muy básica de la historia liguera y sus clubes, tiene un valor mayor como testimonio conmemorativo que como material útil de información relevante sobre el periodo 1977-1997 de la LFPB.

LLANOS NAVA, Julio – CLUB UNIVERSITARIO 1961-2008, Sucre 2008, con il. (formato de revista).

A pesar de ser una obra de pocas páginas, permite contar con información valiosa sobre el que acabó por ser el club más importante de la capital de la República, el único que llevó un título nacional a Sucre. Hace énfasis en sus momento estelar, precisamente el año 2008 cuando la U consiguió su primer campeonato.

LÓPEZ HERBAS, Rolando – ANTIMEMORIAS DE CONFLICTOS SIN FIN, Cochabamba 2021, Grupo Editorial Kipus, 637 pp.

El libro toca tres temas: la Universidad de San Simón, el funcionamiento de la justicia boliviana y la Federación Boliviana de Fútbol. Este último ocupa la tercera y última parte bajo el título Cabalgando en un jabalí (desde la página 445 hasta la página 636). El autor fue Presidente de la FBF en 2016 en uno de los momentos más complejos de la historia de la institución. Este trabajo es el primer testimonio en primera persona de un presidente de la Federación en nuestra historia (hay otros dedicados a evaluar gestiones y logros institucionales). Pero además de ese valor, se trata de una narración descarnada con abundante material documental tanto jurídico como periodístico y, sobre todo, de un barrido exhaustivo de redes sociales, a los que López apela para probar sus afirmaciones. El dirigente acusa sin matices a autoridades y exautoridades de la la FBF, la Liga y las asociaciones, denuncia irregularidades, tráfico de influencias y corrupción abierta en el manejo dirigencial. La lectura de esta obra tiene, por esas razones, un gran significado para entender muchos de los problemas del fútbol boliviano, independientemente de la inevitable y comprensible mirada subjetiva de quien la escribió.

MAGNE SOTO, Óscar – EL FÚTBOL EN BOLIVIA, Oruro 1981, Editorial Quelco, 180 pp.

El título es equívoco, se trata en realidad de un seguimiento histórico de las tácticas y estrategias que se han usado en el fútbol mundial, a la que complementa con elementos básicos del juego: preparación física, moral, lenguaje, alimentación, tratamiento físico y reglas de juego.

MAYORGA, Fernando – AURORA, GRITA LA HINCHADA, Cochabamba 2011, s.d., s.d.conil.

Su autor, destacado sociólogo y politólogo, construye un libro que está a salto de mata entre la crónica histórica, el testimonio personal y la lectura sociológica de uno de los dos grandes clubes del fútbol cochabambino. Se deja ver que no tiene un interés especial por el dato estadístico o por la información exhaustiva, sino por la búsqueda de recuperar la emotividad. A pesar de ello da un panorama histórico consistente de la trayectoria de Aurora. Lamentablemente el uso del tono sepia en sus páginas le resta brillo al buen material gráfico con el que cuenta, deslavado por la razón anotada.

MÉNDEZ ROCA, Mauricio – WILSTERMANN 55 AÑOS DE HISTORIA, ES CUESTIÓN DE ORGULLO, Cochabamba 2004, Edición de Los Tiempos, s.d. con il.

Méndez Roca, destacado periodista y dirigente del fútbol, fue Presidente de Wilstermann y el más longevo presidente de la Liga. Es autor de este libro imprescindible.

MÉNDEZ ROCA, Mauricio – CUESTIÓN DE ORGULLO, Cochabamba 2007, segunda edición, Edición de Mauricio Méndez Producciones. con il. (formato de revista).

Edición sintetizada y en mejor calidad que la que promovió Los Tiempos en 2004, muy bien ilustrada.

MÉNDEZ ROCA, Mauricio – WILSTERMANN ES CUESTIÓN DE ORGULLO, tercera edición, Cochabamba 2016, Editorial Nuevo Milenio, 445 pp. con il.

Esta obra de Méndez es el mejor libro de historia de un club boliviano que se haya escrito. La razón es que tiene un carácter comprehensivo y totalizador, información completa, bien documentada y ejemplarmente ordenada. Cuenta con un contexto histórico nacional e internacional ameno y tiene un apéndice estadístico envidiable. Es un modelo de cómo debe hacerse una historia que se pueda leer tanto de punta a punta, como buscando momentos o situaciones específicas.

MÉNDEZ ROCA, Mauricio – 70 AÑOS AQUÍ PRESENTES ESTÁN, Cochabamba 2020, Editorial Nuevo Milenio, 4.86 pp. con il.

No contento con su magistral historia de Wilstermann, «Patato» Méndez amplía su alcance en esta selección extraordinaria de las 70 figuras históricas del club aviador con reseñas biográficas concisas pero completas, material gráfico de alto nivel, la consabida ampliación estadística y, para que nadie quede descontento, una primera parte en la que sintetiza la historia de su club, desarrollada ampliamente en Wilstermann es cuestión de orgullo.

MERCADO, Aldo – EN AMARILLO & NEGRO 100 AÑOS, La Paz 2008, Impreso en Scorpión, comunicación gráfica, 112 pp. con il.

Una verdadera joya bibliográfica. Se trata de un homenaje al centenario de The Strongest desde lo visual. Aldo Mercado, diseñador gráfico, presenta una obra de vanguardia, de extraordinario gusto con diseños adecuados para cada temática sobre una idea matriz, el fútbol como fiesta, el club como una gran familia que vive, sufre y celebra a su equipo, las referencias a la creatividad popular, a la dinámica de las imágenes como expresión de pasión, la ironía sobre su eterno rival, los emblemas, los símbolos y las cábalas, una obra redonda, con buenos textos complementarios de Marco Peñaloza, Papirri y Willy Camacho.