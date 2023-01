Esta es la segunda entrega de la recopilación de los libros que han publicado autores bolivianos sobre el fútbol nacional o sobre el fútbol internacional, y también autores y publicaciones extranjeras sobre nuestro balompié.

Esta recopilación con ser muy exhaustiva, no es completa, se irá ampliando a medida que recuperemos trabajos cuya existencia conocemos, pero a los que aún no hemos accedido.

Mesa Gisbert, Carlos D. – La epopeya del fútbol boliviano 1896-1994, La Paz 1994, Edición de PAT y FBF, 389 pp. con il.

Se trata del libro más completo sobre la historia de la selección boliviana de fútbol. Además de una historia exhaustiva del cuadro nacional, incorpora una introducción de contexto histórico y textos globales sobre el fútbol de clubes. Trabajado con base en las competiciones internacionales que disputó Bolivia, está completada por semblanzas de los mejores jugadores, una anexo exhaustivo de las fichas de cada partido disputado por la selección hasta 1994, además de una referencia a todos los jugadores que vistieron la verde. En este blog se puede encontrar la actualización y sustancial ampliación del contenido de este libro. El blog abarca el periodo 1896 hasta la actualidad.

Mesa Gisbert, Carlos D. – De Cerca 45, Entrevista a Xabier Azkargorta, Guido Loayza y Carlos Borja, La Paz 1993, edición de PAT y BBA el Banco, 67 pp. con il.

Transcripción de las entrevistas del programa De cerca, a Xabier Azkargorta, Guido Loayza y Carlos Borja, parte de una colección de folletos de dicha producción.

Mesa Gisbert, Carlos D. – De Cerca 56, Entrevista a Xabier Azkargorta y Guido Loayza, La Paz 1994, edición de PAT y BBA el Banco, 68 pp. con il. Transcripción de nuevas entrevistas del programa De Cerca a Guido Loayza y Xabier Azkargorta, parte de una colección de folletos de dicha producción.

Mesa Gisbert, Carlos D. y Peñaloza Bretel, Julio C. – El salto al futuro, La Paz 1994, Edición de la FBF, 219 pp. con il. La FBF publicó por primera vez en 1994 este libro de alta calidad de edición y de invalorable contenido de textos y de material gráfico sobre un periodo de su historia, quizás el más brillante. Es sin duda la publicación más completa sobre la clasificación al Mundial y la participación boliviana en el torneo universal en EEUU. Cuenta con un contexto histórico y un abundante material estadístico. El material gráfico es de primerísima calidad, el mejor que existe sobre este periodo de la selección. Trató de ser el libro que marcara en sus textos un nuevo momento casi fundacional del fútbol boliviano. Los hechos desmintieron los efectos positivos previstos por ese momento augural.

Molina G., Jorge Luis – Sucre capital atigrada , Sucre 2021, edición de la Biblioteca Stronguista Iván Aguilar Murguía, 151 pp. con il.

El sugestivo y provocador título del libro es un homenaje y un testimonio colectivo. A partir de la evidencia de una extraordinaria hinchada atigrada asentada en la capital del país (en buena medida por influencia de los exalumnos del colegio Junín), la obra explica el porqué de ese espíritu Stronguista capitalino tan comprometido con los colores oro y negro. Además de consideraciones históricas (la rivalidad Sucre-La Paz, la significación del partido Liberal para The Strongest al principio del siglo XX), los relatos de hinchas chuquisaqueños del legendario club paceño, que narran sus aventuras y amores futbolísticos personales, son imperdibles y explican el mecanismo del compromiso con unos colores y el funcionamiento interno, complejo e intenso de las barras, más aún de quienes siguen a un equipo que no es de la ciudad donde han nacido o donde viven..

Morales Muñoz, Efraín –Fútbol entrenamiento moderno, La Paz 2000, s.d., 344 pp.

Uno más de los libros dedicados al fútbol desde la óptica de su desarrollo práctico, en este caso dedicado al entrenamiento con cuestiones variadas referidas a tácticas y sistema de juego, administración deportiva y una parte destacada dedicada al fútbol de formación en la infancia y primera juventud.

Morales Roca, Diego – ¿Existe el fútbol boliviano?, La Paz 1977, Editorial Galaxia, 200 pp.

Se trata del primer libro boliviano que intenta desentrañar los problemas básicos de nuestro fútbol, en todas sus expresiones. Muchos de los análisis son perfectamente válidos hoy, casi medio siglo después de haber sido escrito.

Müller, Juliane y Murillo, Mario – Otro fútbol, La Paz 2014, Plural Editores, 302 pp. Ensayo sociológico cuya pretensión es una mirada alternativa al fenómeno del fútbol, tiene una perspectiva crítica al fútbol “oficial” y a las publicaciones sobre el balompié nacional y su enfoque sea laudatorio o meramente estadístico. Esta “otra mirada”, peca de un sesgo ideológico que no es capaz de acercarse al fenómeno integral y, sin duda, paradójico que tiene el fútbol como deporte, espectáculo, empresa y fenómeno de masas. Su valor está, sin embargo, en su aporte interpretativo serio más allá de la información y de la lectura directa sobre el deporte-espectáculo.

Murguía V., Felipe – Historia del fútbol en La Paz 1914-1964, Imprenta Universo, 337 pp. con il.

Es el gran “clásico” de la bibliografía sobre el fútbol boliviano. No es el primer libro que se publicó en Bolivia sobre el tema (es el segundo), ni es una obra sobre el fútbol nacional. En formato de cronología, Murguía consigue dar una panorama muy completo sobre el fútbol paceño desde la óptica de su principal institución, la Asociación de Fútbol de La Paz, desde sus albores hasta sus bodas de oro en 1964 (el momento de dominio incuestionable del fútbol paceño en el contexto nacional). A pesar de sus limitaciones marcadas por su método, es invalorable como base de información y proporciona una óptica importante sobre cómo evolucionó nuestro fútbol. Es militante en favor de la institución paceña y crítico de la FBF de la época. Muy completo también en su información estadística.

Munizaga, Abraham – El próximo mundial, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, La Paz 2008, Impresión SEVEDIGITAL, 40 pp. con il. (formato de revista). Un folleto que propone una ilusión, la de los países andinos organizando un mundial.

Oporto Lens, Freddy – El libro de oro de The Strongest, La Paz 1989, Imprenta Catacora, dos tomos 415 y 596 pp.–con il.

Un libro excepcional por el esfuerzo de su autor, dirigente destacado por muchísimos años del equipo atigrado. Es el primer libro de la bibliografía especializada en el país, que hace la historiación exhaustiva de un club de fútbol profesional. Los dos tomos tienen: un primer tomo con una cronología muy detallada de la trayectoria del club desde su creación hasta 1988 y un segundo tomo con capítulos temáticos casi monográficos. Trabajado con el entusiasmo del hincha más que el rigor del historiador. Tiene el mérito de buscar el equilibrio y de ser especialmente respetuoso con Bolívar. Es una fuente de consulta imprescindible para revisar la historia de The Strongest.

Oporto Lens, Freddy – Bolivia, el mundo y el fútbol, La Paz 1994, s.d., 189 pp. con il.

Un libro miscelando escrito al calor de la clasificación de Bolivia al Mundial 94, recoge información variada y la complementa con una mirada más allá de las fronteras de Bolivia. Hace un ensayo de aproximación crítica a los episodios más relevantes del fútbol nacional del periodo liguero y un intento de análisis de sus principales problemas y desafíos.

Paravicini Ramos, Eddy Ronald – Génesis del deporte boliviano, Cochabamba 2011, Edición del Grupo Editorial Kipus, 184 pp. con il.

El autor, periodista y político, aprovecha el material recolectado para sus libros sobre Oruro Royal para dar un panorama más amplio del nacimiento del deporte de equipos en Oruro. En realidad es un recuento del desarrollo del deporte en ese Departamento del país. Enfrenta el mismo problema de estructura y organización de sus otras dos obras.

Paz Soldán, Marcelo (compilador) – 11 escritores del Wilstermann, Cochabamba 2018, Editorial Nuevo Milenio, 234 pp., con il.

En la saga de obras anteriores, sobre todo las vinculadas al club The Strongest e iniciativas de compilación literaria como las emprendidas por Ricardo Bajo, Marcelo Paz Soldán aporta una selección de 11 relatos (por razones más que evidentes) de 11 autores cochabambinos identificados con Wilstermann. La peculiaridad de esta compilación es que no todos los cuentos son sobre tema futbolístico o referencias directas al equipo rojo. se trata de cuentos de temática diversa a guisa de antología con una excusa de “militancia deportiva”. El resultado es atractivo y de calidad. El 11 literario escogido es: C. Albarracín, E. Scott, C. Michel, Y. Soria Gaslvarro, F. Morales, LC. Sanabria, M. Méndez, I. Gutiérrez, G. Lema, E. Paz Soldán y C. Romero.

Paz Zamora, Mario – El intento de veto al fútbol en la altura 20 años después, La Paz 2016, edición de RVC Artes Gráficas, 284 pp. con il.

Mario Paz Zamora es una de las máximas autoridades médicas en la defensa de la altura. Especialista en el tema, destacado profesional del IBBA (Instituto de Biología de la Altura), contribuyó de manera decisiva en la preparación del material médico en el documento de la FBF. Este libro es una historia del proceso de defensa del derecho boliviano en el tema, desde que surgió formalmente en 1995 hasta la primera década del siglo XXI.

Peláez G., Gabriel y Castro, Martín – Historia del deporte en Bolivia (y los datos principales del deporte mundial), Sucre 1962, Edición de la UMSFX y UNA, 364 pp. con il.

El libro de Peláez y Castro es una joya bibliográfica por dos razones: se trata del primer libro sobre deportes publicado en Bolivia (1962), por tanto es pionero en este género. Pero es además una obra enciclopédica que abarca 16 disciplinas deportivas con datos estadísticos de todas ellas. Una tarea titánica que no se ha vuelto a hacer en el país. Incluye cuadros estadísticos completos, encuentros internacionales dentro y fuera de Bolivia. El fútbol es una de esas 16 disciplinas. Por si fuera poco incluye cuadros desplegables de resultados y récords de los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia. Una lección de rigor y seriedad.