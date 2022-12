¡Cómo olvidarlo! Fue el 21 de octubre de 1982, estaba en funciones laborales en la vieja casa de Bolsa de Estocolmo. A la una en punto salió Lars Gyllensten y dijo: “Por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica, reflejando la vida y los conflictos de un continente”.

Luego de unos segundos, pronunció el nombre de laureado con el Nobel de Literatura 1982: Gabriel García Márquez.

Fue entonces que abracé a alguien que estaba seguramente en iguales funciones, reporteando la nominación del Nobel de las letras. Era sueco, porque me dijo. ¡Så bra!, que quiere decir ¡Qué bien!

Pasada la euforia y semanas después, estuve en el aeropuerto cuando Gabo llegaba con una tremenda comitiva, orquesta de ballenatos, prensa colombiana y latinoamericana. Y la veintena de periodista que lo esperábamos en una sala del aeropuerto (ver foto).

Todos querían preguntar, tuve la suerte de quedar frente a él, lo que garantizó un diálogo. Ciertamente, no recuerdo qué le pregunté. ¿Cómo se sentía? Me parece banal. ¿Qué iba a decir en su discurso Nobel? Probablemente. Tal vez ¿Puedes decirnos una cita o un diálogo de Cien años de soledad?

Tampoco recuerdo qué dijo a su arribo a Estocolmo, sin embargo, nos enteramos de que no vestiría el clásico frac en la ceremonia de entrega del premio, luciría un “liqui-liqui” de lino blanco, elegancia de los caribeños.

¿Por qué recuerdo hoy aquel octubre de 1982? Porque llegando a fin de año tengo que quemar o tirar a la basura recortes de diarios y revistas, libretas de apuntes que ya no me dicen nada y en ese afán encontré la primera página del Dagen Nyheter, principal diario sueco donde aparece la fotografía de la llegada de Gabo a Suecia y en la que estoy frente a él con el micrófono en la mano. Esa fotografía se publicó también en el New Yorker o en el New York Times, tampoco recuerdo con exactitud, pero, un amigo que entonces vivía en Manhattan me envió una copia que la he debido quemar en algún otro diciembre.

No quiero pasar por alto mi ceremonia anual de quemar papeles y papelitos, que hace un par de años origininaron un libro que se llama Viajar no es morir un poco, editado por 3600 en La Paz, Bolivia.

La quema de hoy es interrumpida para escribir esta nota y recodar algunas otras cosas que pasaron esos días.

Como García Márquez estaba vinculado a la izquierda latinoamericana, por su amistad con Fidel Castro y su apego por la revolución cubana de la que hablaba con rigor, solía deslizar críticas, aunque sus silencios fueron más elocuentes, alguna institución con el patrocinio de la embajada de Cuba en Suecia organizó un encuentro con el “pueblo”, se llenó el Folkets Hus (Casa del pueblo), sobre todo de exiliados latinoamericanos (muy numerosos, entonces) y la izquierda sueca que en esos tiempos era compacta y tenía un buen número de adeptos.

A manera de ticket de ingreso, la embajada cubana regaló una botella de ron por cabeza. Fue una flagrante transgresión a las leyes suecas, que prohíben la venta o regalo de alcohol que no sea a través de la tienda estatal de venta de bebidas alcohólicas (ley vigente gracias a una dispensa de la UE)

Y otra anécdota. La cinta magnética con el discurso de GGM, propiedad del Instituto Nobel, fue prestada a la redacción donde trabajaba para copiar trozos que se adecuarán al reportaje. Fui yo el encargado de escribir la nota.

Con mis antecedentes de eterno transgresor, toda una noche copié dos ejemplares y se los envié a Mario Castro, de la entonces Radio Cristal, y el sonido y el texto al entrañable colega Alberto Suazo, de Última Hora.

Del discurso, recuerdo a “vuelo de pájaro” la referencia al monumento de Francisco Morazán erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa. El laureado dijo que en realidad es una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas”, y explicó: “la realidad latinoamericana es mágica”.

Sin duda es, fue y seguirá siendo mágica, porque es posible aún, hoy día, con cibernética incluida, hablar de elecciones limpias cuando la mayoría sabe que fueron tramposas, o de triunfos jurídicos en tribunales internacionales que, en realidad, son derrotas. Por eso, probablemente, la literatura latinoamericana es más creíble que la historia oficial que pertenece al realismo mágico que un poco más al norte del continente de GGM se llama “realidad alternativa”.