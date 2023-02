Se ha dicho que la novela Íntimas de Adela Zamudio bebe de la literatura que en su momento creó Jane Austin. El universo femenino retratado en sus particularidades. En un ritmo que invocaba la intimidad, la soledad y el descubrimiento del amor. Podría pensarse que esta novela representa un salgo en la temática del amor, pero lo que hace es más bien, cuestionar el significado del amor y las relaciones que ocurren entre las mujeres.

Nuestra literatura está construida sobre la base de una inusual incapacidad para descubrir los afectos y nombrarlos. Hay poco un pudor en el hecho sentimental. No se lo aborda con facilidad porque parecería que, si se lo hace, el escritor quedaría al descubierto y su obra terminaría por no valer tanto como desea. El amor, los sentimientos y lo emocional significan la capacidad de una sociedad para verse a sí misma, porque implica que hubo un diálogo interno. Es decir, que los personajes se sostienen a través de su propia identidad que está construida por lo que se dicen a sí mismos.

Y, por otro lado, tenemos que el autor, construye un narrador que es lo suficientemente fuerte como para indagar esas emociones sin convertirlas en algo trivial. La literatura boliviana ha preferido constituirse en un discurso social antes que en un discurso testimonial. Y en ese sentido, es que el homenaje que hace Zamudio al universo de las mujeres, es algo que no se ha recreado hasta el momento. No hay una muestra de una literatura en nuestra tradición que explore el significado de lo amoroso como hecho humano. Pero tampoco, los celos, la infidelidad o la restringida intriga entre clases sociales.

Todos esos apartados han estado ocultos bajo la mirada de escritores y escritoras que han logrado hablar en nombre de otros, a través de sus ficciones. Han representado una realidad que no siempre es la suya, pero que logran configurar a partir de imágenes reconocibles en el tiempo. Lo cual no es un fallo, pero olvidan que los seres humanos están cargados de una intimidad que es justamente la que les dota de presencia en el mundo.

La intimidad es la que indica el carácter. El sentido moral, ético, religioso, y la relación que establecen con la familia o con la patria o con el mundo entero. Desde la intimidad se gestan juicios, valores, ideas, y, sobre todo, se anuncia, lo que se desea obtener en la vida.

Pero, hay algo más en Íntimas a tener en cuenta dentro de su estructura. Al estar construida sobre la base de cartas, da una sensación de proximidad y de intensa actividad secreta, como si lo que se dice no pudiese ser dicho en voz alta. Y eso es importante, porque toda la novela parece ser una consciencia que va mostrando lo que sucede dentro y fuera de los personajes, pero el mejor vocabulario para mostrarlo es el de la escritura. Ahí está otra forma de la intimidad.

La escritura, es una manifestación intelectual que se alimenta de todo cuanto se conoce y se ha leído. Es una síntesis. Pero también es una puesta en marcha de una imaginación que es capaz de ponerse en el lugar del otro. Vivir lo que no se ha vivido y estar dónde nunca se estuvo. Íntimas es una novela que hace visible esas fronteras. Y no es necesariamente el realismo de la expedición o la digresión de los diálogos los que generan esa representación. Ella aparece con la escritura. Porque también la escritura es un estilo y como estilo, una intención de atrapar el mundo.

Esta novela en cierto sentido aborda esos temas, pero termina por agotar el mundo afectivo ligado a lo amoroso y los celos porque los demás temas al tocarlos desbordan la trama. Y si bien su parecido con Jane Austin está en los problemas con la intimidad de las intenciones amorosas, lo que hay de nuevo en Zamudio es la identificación con los personajes en cierto tramo de la escritura.

Como si la escritura no pudiera sustraerse e intercambiara sus ideas con las de sus personajes. Siendo ella misma transfigurada en personaje es más libre para expresarse. Para cuestionar un accionar a través no de un juicio, pero sí de una acción. Porque Zamudio tiene presente la idea de que lo mejor para la narrativa es mostrar y no decir. Aunque las cartas que componen la novela son cartas en las que se dicen muchas cosas.

Sin embargo, eso no impide que sean tomadas por ciertas. Porque el aliento realista y vitalista de la novela permite que la escritora aborde temas que dejó a medias en sus poemas y cuentos. Una novela, en ese sentido, para Zamudio es una amplificación de su intención como creadora con la libertad que le da la extensión del texto, y las posibilidades de estructurar un tiempo distinto al de la vida natural.

Son muchas las cosas que se podrían decir desde la voz de una mujer, pero lo que hace Zamudio es establecer un mundo que, de forma sensorial, sólo describe un momento en la vida de una serie de personajes. Eso quiere decir que Zamudio se debe revisar en su totalidad, cuentos, poemas, novela, para entender lo que quiso decir. Y lo que hoy nos dicta desde su visión particular del universo que está armado en relación a los hombres y mujeres dentro de una sociedad que es a partes iguales, conservadora como tímida.