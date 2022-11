Hastiado de los ruidos que especialmente los últimos días de la semana grupos cubiertos de chaquetas brillosas emiten en la televisión nacional para que los presentadores bailen con poco ritmo, me di un festín no simplemente por un nacionalismo chauvinista –aunque no pude ocultar mi orgullo de ser boliviano–, sino por la delectación que provocó a mis oídos escuchar al tenor más emblemático del mundo compartiendo escenario con un grande nuestro, cantando música docta.

José Luis Duarte Vila, quien en su trayectoria había interpretado varias veces la aria Vesti la Giubba, de la Ópera Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, nunca como en el Sonilum Arena de la ciudad de Santa Cruz dio una prueba de que cantar una pieza de tanta complejidad musical a un nivel como el suyo y con una gran personalidad al lado del icono de la música lírica mundial, es mucho más que abrir la boca y solo cantar.

Es probable que muchos, incluso quienes gustan de la música clásica, no hayan tenido noticias de él hasta su soñada noche en la capital oriental, cuando, sin abajarse, expuso una postura y un lenguaje corporal propios de un maestro, haciendo gala de impostaciones, distintos tipos de vocalizaciones y una fonética que solo el talento y la experiencia de más de 30 años pueden permitir a alguien una presentación de la excelencia como la que expuso José Luis, junto a Plácido Domingo.

Su dominio de la literatura musical, del fraseo y la concentración que nunca perdió no obstante el peso de la leyenda viviente que ocasionalmente tenía a su lado y un público que se mordía los labios porque el género del espectáculo no le permitía exultar sus emociones, reveló el virtuosismo artístico de este boliviano.

Dicen los entendidos en música culta que la respiración es al cantante lo que el arco al violinista. Y... sí, Duarte Vila, con un bagaje que sus experiencias le permitieron alcanzar, debe ser el camino a seguir por otros valores jóvenes. De hecho, el control de su respiración aquella noche, como en sus pasadas actuaciones, son en él pilar fundamental de su técnica vocal. Luego, un intérprete que alcanza ese vuelo hace de la respiración un culto cuya práctica le es prohibido abandonar. Ese elemento fundamental en el canto también le es familiar desde sus inicios ¡y cuánto más en sus intervenciones de su noche soñada! Nuestro tenor en esta área hace también una combinación en grado de excelencia con la relajación y resonancia inmejorablemente limpias cuando los tonos las demandan.

Creo que la vocación de Duarte ha sido absolutamente complementada por una formación impecable. Es hijo de aquel Conservatorio Nacional de Música de sus mejores años, bajo la dirección de los maestros José Lanza Salazar y Carlos Rosso. Por tanto, tampoco resultó impertinente interpretar el vals Alma cruceña en la voz excelsa del tenor boliviano que ha terminado por cautivar al auditorio. Alma cruceña, en una voz como la suya, solo puede ser posible cuando quien la interpreta con la fuerza y cadencia con que lo hizo posee un talento ingénito complementado con una educación esmerada. Por eso, ser un cantante lírico requiere imprescindiblemente de ambos elementos, pues uno solo es necesario, pero no suficiente.

En la veteranía musical de quien aún puede considerarse de una edad promedio, están en su haber audiciones en vivo como las de la Agencia Internacional Óperas Managements de Nueva York o la de la ópera Fuerte Ventura, en el papel de Canio, precisamente en la pieza musical de la Ópera de Pagliacci.

Su técnica y el color de su voz han ido madurando a través de numerosas presentaciones en Madrid, Barcelona y Milán, entre otras ciudades, acompañado del Coro de Bellas Artes de Santa Cruz y como alumno del eximio pianista y repertorista español Ricardo Estrada, quien, dotado de una capacidad innata para la valoración artística, tuvo conceptos laudatorios respecto a quien tuvo el honor de contribuir a su crecimiento. Como consecuencia de ese encuentro, hizo un masterclass con la maestra Katerina Treytakova en 2016.

En julio de 2017 retornó a Barcelona, donde participó en el concurso de canto lírico denominado Barcelona Ópera Studio, e inmediatamente en el masterclass dictado por Montserrat Caballe, evento en el que de más de cuarenta participantes fue seleccionado para el concierto final. Entonces Montserrat Caballe dijo de él: “Este muchacho nos regaló su canto”.

En 2018, representó a Bolivia en el Festival de Canto Lírico de Guayaquil, Ecuador, y ofreció conciertos en Europa y en géneros como la ópera, cantatas, oratorios, zarzuelas, barrocos, rock coral y otros, teniendo en muchas de sus presentaciones a la Orquesta Sinfónica Nacional como marco instrumental igualmente contributivo de sus presentaciones.

En fin, José Luis Duarte Vila es un consagrado tenor cuyo dominio de los proscenios y de la intimidad de las candilejas, de la escena y de las luces, lo ha llevado al sitial que hoy ocupa.

En mi opinión, sin ser el final ni mucho menos, haber compartido escenario con Plácido Domingo y merecido los buenos comentarios de este sobre su calidad interpretativa, constituyó el culmen de una brillante trayectoria para él y un bálsamo para un público ávido de música seria y cansado de oír intentos musicales que en nuestra pobre televisión no pasan de batiburrillos con géneros que solo nombrarlos son reveses para cualquier concepto de apreciación estilística.

Pero como José Luis pertenece a esa estirpe de cantantes que llevan en los genes la música, actualmente también es componente del dueto lírico Cadenza junto a una reconocida soprano, además de participante en muchos musicales con All That Jazz, Macondo Producciones y Armonía Producciones, asumiendo papeles protagónicos en obras como West side story, Los miserables, Drácula y otras más.

Por fortuna, en Bolivia hay talento y clase como los de este tenor, para quien ninguna alabanza es exagerada porque, que yo recuerde, ningún artista nacional, por muy consagrado que sea –y los hay destacados en música folklórica y popular principalmente–, compartió créditos con una figura como la del eterno español.