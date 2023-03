En la primavera de 2017 esbocé este de diálogo con el poeta Nicomedes Suárez, luego de que una larga distancia marcara un encuentro que no llegó a concretarse en los términos presenciales. El aislamiento al que lo confinó la enfermedad, en su casa de Santa Cruz, se tornó en la puerta para encontrarlo lúcido y vital en cada línea de su escritura. Al sumergirme en sus libros, un diálogo fue naciendo como luz en un camino oscuro: el de su silencio y quizá el de su olvido.

“¿Quién ya podría unir las vértebras de lo que está dentro de nosotros y lo que está fuera?” Se pregunta una de las tantas voces del poeta. Una pregunta obvia pero imprescindible hubiera sido: ¿por qué la escritura? Numerosas respuestas podrían haber surgido, entre ellas, por ejemplo, “porque la escritura es una forma de ganarle la batalla a la muerte”.

“A los once años había perdido mi primer paraíso. El resto de mi vida lo he pasado intentando recuperarlo”, confesó Nicomedes a su amigo Paul B. Roth en 2003, en una entrevista publicada en la revista literaria The Bitter Oleander y reproducida en su totalidad en la bella edición de Recetario amazónico de Dios.

A esa edad salió de La Salada, aquella estancia cerca de Santa Ana de Yacuma, en el Beni, donde nació y vivió hasta entonces, maravillado por el rumor de la selva amazónica, la presencia del río Yacuma y alimentado por el mágico imaginario de los relatos de sus padres, de su abuela materna y de los indígenas movimas con los que compartía el lugar.

Al parecer para Nicomedes aquel ejercicio de buscar su paraíso se convirtió en permanente negación y recreación de sí mismo y de otros dentro de sí. Un ejercicio que dio origen a su teoría de la Amnesis. Me aventuré a comentar esta conclusión con Kristine Cummings, su esposa, en un encuentro que al fin pudo concretarse durante una cálida tarde de fines de agosto y recibí una enigmática respuesta: “En realidad, es necesario mirar el tema como si se tratara de un prisma”, me dijo.

Releyendo a Nicomedes, creo que encontré el sentido de lo que quiso decirme. “Las definiciones son como las múltiples caras de un diamante, cada una de ellas permite una vista parcial de su resplandor total... Amnesis es el tiempo fraccionado de nuestras vidas diarias...es la remembranza de todo el espacio, todo el tiempo”.

Nicomedes, me hubiese gustado comentarle aquella historia del río del olvido. Es la leyenda del río Limia, que cruza la tierra gallega de Ourense. El año 135 antes de Cristo, un ejército de soldados romanos retrocedió aterrorizado ante la posibilidad de cruzar sus aguas cristalinas y mansas, convencidos de que se trataba del Lethes, el rio del olvido. Paralizados en la margen izquierda del río Limia, vieron cómo su general Décimo Junio Bruto, tomó un estandarte y atravesó. Del otro lado, comenzó a llamar a cada soldado por su nombre, demostrándoles de esa manera que sólo se trataba de un mito.

Nicomedes, yo le hubiera confesado que esta leyenda me resulta altamente poética, estoy segura que usted asentiría con la cabeza y con una sonriente mirada. La palabra lembrança ahora se escribe lembranza y viene del verbo lembrar, que según el diccionario está en desuso. ¡Qué irónico!, ¿cómo el verbo lembrar que en su sentido más elemental significa recordar, pudo haber sido olvidado?

Hermoso pensar que un río puede apagar las lembranzas de la memoria, esas lembranzas que también pueden ser entendidas como luces, chispazos, pequeñas brechas a otros espacios.

Nicomedes, si usted me permite, voy a decir que la teoría de la Amnesis tiene mucho de aquella leyenda, pues asegura que al atravesar el río del olvido, es posible nombrar, (para seguir avanzando en la batalla como aquel héroe romano) y en su caso, nombrar como un acto de valiente creación.

También me hubiera gustado preguntarle ¿cómo trabajó su universo y sus heterónimos? ¿Cómo convivió y convive con ellos en tantos años de creación?

Aunque sé que el tema no quedará flotando, pues usted ya respondió a esta pregunta cuando dijo: “mis personajes tridimensionales, son tan o más reales que yo, y prefiero llamarlos entes poéticos y no heterónimos. Mi esquizofrenia consciente parte de una metáfora clave: el imaginario olvido de mí mismo para ser otros. Es decir, esa metáfora es la amnesia”.