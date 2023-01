“Llega siempre un tiempo en que hay que elegir entre la contemplación y la acción. Esos desgarramientos son espantosos, pero para un corazón orgulloso no puede haber términos medios. Existe Dios o el tiempo, esta cruz o esta espada. Este mundo tiene un sentido más alto que supera a sus agitaciones o nada es cierto sino esas agitaciones. Hay que vivir con el tiempo y morir con él o sustraerse a él para una vida más grande, se que se puede transigir y que se puede vivir en el siglo y creer en lo eterno. Eso se llama aceptar. Pero me opongo a ese término y quiero todo o nada. Si elijo la acción no se crea que la contemplación es para mí una tierra desconocida. Pero no puede dármelo todo y, privado de lo eterno, quiero aliarme con el tiempo. No quiero tener en cuenta la nostalgia ni la amargura y lo único que quiero es ver con claridad”. (Albert Camus. El mito de Sísifo. p: 44).

He habitado mundos turbulentos, conozco y reconozco a las confusas criaturas de la noche, sus pálidas y secas miradas, sus melosas y empalagosas voces de piedra y liquen, su mentiroso beso y cálido abrazo que atrapa y asfixia. Me he sumergido en las tinieblas y he buceado por los abismos espirales en búsqueda de respuestas. En mi transitar he contemplando los paraísos artificiales, los falsos destellos que encandilan y confunden el cuerpo, la sangre y el alma. He sentido el calor de la piel que esconde gritos y latidos rotos, los no pronunciados. He sentido también el miedo que paraliza y desangra. He convivido con el disimulo, la hipocresía y el engaño, grandes maestros de la humanidad todos ellos.

Las brumosas voces de la mentira repiten hasta el cansancio: “sólo sobreviven los más fuertes, los más astutos, los más aptos”, “no hay lugar para los desadaptados”, “sólo nosotros poseemos la verdad”; con cada sentencia buscan generar consternación y debilidad. Sin embargo, los más fuertes, astutos y aptos, los que tienen la “verdad”, son los que saquean y devoran el mundo, son manadas de sombras hambrientas de poder que se han multiplicado, logrando transformar la vida de este planeta en muerte, desánimo y desolación sin tregua.

El caos reina en las profundidades, las criaturas de lo aparente quieren sacar partido repitiendo quedamente sus conjuros, sus magnéticas palabras: “¿puedo aprovecharme de ti?, “¿puedo aligerar tus cargas?”, “¿puedo ser tu salvador?, “¿puedo venderte la felicidad?”, “¿puedo controlar tu vida?”.

Así, las criaturas de la artimaña caen en el fango de la manipulación; desnudos resbalan, rasguñan, escupen, salpican, gimen y mascullan su pequeñez. ¿Por qué se empeñan tanto en mentir?, ¿en convencer?, ¿en embaucar?, ¿no saben acaso que su empalagoso trato los delata?, no pueden esconder su corrupción, aunque sus disfraces sean muy convincentes; son cuervos adiestrados para cegar nuestras conciencias, para adormecerlas con placebos que inactivan momentáneamente nuestras voces. ¿Será necesario caer en el desasosiego para descubrirlos?, ¿son ellos los peldaños por los que el aprendizaje de la vida debe manifestarse? Luego de hondas reflexiones el silencio responde con firmeza: ¡observa, descubre y aprende a reconocer lo ilusorio y lo falso, esta es vital lección de vida!

No obstante, pese al desolador panorama, la claridad se abre paso ante el aturdimiento y la trampa, rompiendo desde adentro los aparentes barrotes. Un día, los ojos renacen, y despiertan, se fortalecen para miran en todas las direcciones, ríen desenfrenados ante el verdadero fulgor de lo real.

De esta manera con renovado coraje la claridad funda nuevos caminos, nuevos entornos, direcciones y objetivos, brotando del fango estancado. La luz del entendimiento quema todo lo anquilosado, evaporando los artificios, poco a poco se van distinguiendo las nuevas formas, y se avanza; débil el cuerpo al principio, erguido después y firme al final de todo el recorrido.

El cuerpo se esfuerza por ascender hasta la cima, desde ahí se abre el horizonte nunca visto, el vacío nos confronta y nos saluda orgulloso por la proeza lograda, la acción en claridad es el sentido mayor; claridad en el pensar, en el sentir y en el actuar.

Reconquistado el vigor del cuerpo y el espíritu, las sombras escapan y se disuelven todas las criaturas de la noche. El latido y la mirada ahora tienen el poder necesario para abrazar, construir, resguardar y expandir. La propia voz surge confiada para crear, creer y crecer en claridad. Las melosas voces ya no ejercen su encubierta farsa.

De la oscura confusión extrajimos el antídoto necesario para quedar inmunes ante el veneno de la falsedad. Cada cara inofensiva con ocultas intenciones es transmutada y convertida en luz intensa. Ahora nuestra energía es resguardada con celosa atención, ya no alimentamos el poder de los opresores, ni manipuladores, nos hemos liberado, ahora somos inalcanzables, poderosos seres despiertos e imperturbables.

De la fuente de la claridad nace la fuerza que bulle en cada acción y encamina el curso de las tormentas y las agitaciones de la vida para conducirlas a buen puerto. Luego de la inevitable confusión llega el tiempo de las certezas, para comenzar a mirarse desde adentro, para comenzar a escucharse, a sentirse, para habitar la indestructible claridad interior; que es el cierto camino, la infalible brújula que alienta y conduce los verdaderos anhelos. Gracias a la propia claridad somos auténticos diluyendo los temores y las cobardías.

La claridad, nuestra claridad, es el escudo protector ante los embates de las estafas, es nítida y limpia voz que guía y acompaña. Nuestra claridad es talismán que se hace viva acción, y nos permite distinguir y ser en libertad, en seguridad, en total plenitud y nitidez. Gracias a nuestra claridad es que reconstruimos todo lo que el engaño derruye, porque nuestra claridad es hábil e incansable constructora que triunfa ante los ataques y el dolor.