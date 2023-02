Es algo muy notable que los bolivianos no tomen en cuenta o ignoren la primera página de la historia de Bolivia, hecho que determina que sus pensamientos políticos, culturales y sociales no dispongan de las premisas necesarias para obtener las conclusiones y juicios para orientarse en aspectos utilizados en la actividad social de cada día.

En la bibliografía boliviana no se encuentra, especialmente en la del Siglo XX, la menor referencia de lo que fue el origen y desarrollo de la civilización aymara y en qué consistió la invasión y la conquista del Collasuyo por el imperialismo del incario y solamente se conoce, como si fuera suya, una historia ajena, vale decir, la del imperio de los incas.

Tan notable vacío en el conocimiento de la historia de la civilización aymara es agravado por los ciclos de estudios elementales de primaria y secundaria, así como en las normales, universidades, academias y la opinión nada menos que por los mismos jefes de Estado que, al parecer, tratan también de hacer desaparecer lo poco que se sabe del asombroso pasado aymara y, en cambio, fomentan el estudio de versiones falsas que tratan de borrar la verdadera historia de la civilización aymara, mostrándola como si no hubiese existido o fue un caos interminable.

Lo cierto es que la civilización del Collasuyo existió con gran vitalidad, creó su Estado, alcanzó considerable desarrollo de sus fuerzas productivas y enorme progreso hasta llegar a practicar la metalurgia y dominio de la naturaleza, inclusive el dominio de la ingeniería.

Sin embargo, el alto progreso que alcanzaron los aymaras fue borrado por los reyes incas o mantenido oculto hasta el presente por escritores y gobiernos poco informados de lo ocurrido, de tal forma que ese progreso es ahora desconocido y hasta despreciado, causando un problema que hace que la historia de esa extraordinaria civilización sea ignorada por completo.

Ese antecedente, que fue un error fatal, no es sólo producto de historiadores nativos, excepto algunos, sino que es producto de no tener a mano las fuentes primarias y secundarias necesarias, o bien estas habían sido destruidas deliberadamente o confundidas entre los escritos que publicaron los cronistas incas y españoles –desde Garcilazo de la Vega hasta Guamán Poma – quienes confiesan que, por deseo de los últimos reyes incas, se sostiene que no existió el Collasuyo o era un maremágnum y, además, la conquista incaica del territorio colla fue una taza de leche y no un holocausto o un mar de atrocidades; o bien que esos reyes fueron los únicos generosos que pasaron por el Collasuyo y no fueron los autores de múltiples barbaridades y calamidades que cometieron y dejaron a su paso, sino a los españoles que vinieron después y a quienes ahora se acusa, tratando de lavarse las manos.

Si bien ese desconocimiento de la verdad histórica fue producto de la falsedad o adulteración deliberada impuesta por los últimos reyes de la dinastía incaica, también tuvo efectos negativos y sus frutos a nivel contemporáneo que son aún peores, al extremo que casi toda la bibliografía existente está basada en las tergiversaciones que recogieron los textos de los cronistas e historiadores siguientes. Así, los historiadores actuales resultarían repetidores de las mentiras y fantasías inventadas por los incas, desesperados de poder y no perder el dominio del absolutismo monárquico.

Esos monarcas del Cuzco son propagandistas del colonialismo incaico, pues siguen falseando la verdad provocando mayor confusión en las mentes y la vida de los pueblos indígenas.

Ahora bien, ese cultura de la falsedad en la historiografía oficial boliviana, consagrada por Arguedas, Finot y compañía, trata de ser eternizada por escritores y políticos contemporáneos, pues, no abandonan su rancia militancia en la vieja escuela historicista, a diferencia de nuevos historiadores que se guían por fuentes verosímiles y modernas corrientes de teoría de la historia y, ante todo, investigando inclusive en los mismos libros de los cronistas del Incario, en los que se hace referencia directa y entrelíneas a la civilización aymara y la conquista incaica del Collao, invadido y conquistado, en especial Pachacutec, Tupac Yupanqui y Huayna Capac, que ocuparon el Collasuyo con ejércitos de hasta 200 mil hombres, asentándose, entre otros lugares en Cochabamba, conocida ya entonces como “el granero del Perú” y paraíso terrenal de los incas.

Es más, esos incas vivieron en Cochabamba cuatro años en el barrio que se conoce como Cala Cala, organizando la producción agrícola que, en grandes cantidades, como el maíz, que era transportado hasta el Cuzco, para grandes festejos destinados celebrar victorias bélicas en Quito y el Collao, y formar el Tawantinsuyo.

Al respecto, un libro de reciente aparición detalla esa inédita historia, bajo el título La cruenta conquista del incario al Collasuyo (hoy Bolivia), del historiador Alejandro Antezana y del autor de esta nota. El libro muestrá cómo los ejércitos quechuas ocuparon el Collasuyo por interés en sus riquezas naturales, como la agricultura y la ganadería y metales como oro y plata. Con esos antecedentes invadieron y colonizaron y el territorio que ahora es Bolivia, durante 200 años (1320-1537).

Este libro cita tambiénla heroica resistencia aymara frente a los invasores y la violencia que éstos desataron para apoderarse de territorio del Collao y destruir la nación colla. También describe una serie de batallas que promovieron los aymaras para defender su territorio, cultura e idioma, lenguaje cuyo uso les fue prohibido de manera radical para imponer el quechua, como el caso de Cochabamba donde subsiste hasta el presente.

Se muestra también cómo los incas organizaron grandes ejércitos para apoderarse, invadir y conquistar la región oriental donde de los chiriguanos, etnia que también enfrentó a los invasores sin dejarse dominar, avanzó sobre territorio colla y arrasó muchos pueblos, inclusive la fortaleza de Incallajta que fue restaurada por Pachazcutec, hacia el año 1472.

La cruenta conquista incaica al Collasuyo (hoy Bolivia) trata, por primera vez, en forma concreta esta página ignorada de la historia de Bolivia, apoyada, en todo caso, en los pioneros de esta materia, como los historiadores y arqueólogos Edgar Ibarra Graso y Roy Queeejazu Lewis, que fueron los pioneros que abrieron el camino para establecer la verdad de la historiade Bolivia en sus orígenes sociales y territoriales.