Tengo una debilidad por Martin McDonagh. Sí, por vos, Martin. Por vos que decís que siempre has tenido voces en tu cabeza o que dijiste: ¿Cómo no vamos a estar furiosos con el mundo?

Cinco años después de la premiada Three Billboards ousite Ebbing, Missouri Martin regresa con The banshees of Inisherin (Los espíritus de Inisherin). Y es una película muy Martin. Y una película muy furiosa con el mundo.

En una remota y ficcional isla llamada Inisherin, Pádraic (Colin Farrell) irá como todos los días a tocarle la puerta a Colm (Brendan Gleeson), su mejor amigo. Pero: oh, sorpresa, Colm no atiende y cuando Pádraic va al bar y se topa con Colm, el que fuera su mejor amigo, muy suelto de cuerpo le dice que ya no quiere más esa amistad porque lo encuentra muy aburrido, que quiere dedicar el poco tiempo que le queda a actividades más edificantes que charlar huevadas con él y que deje de buscarlo. Así de sencillo. El estupor se apodera de Pádraic y del espectador. ¿Puede ser posible que una decisión de esa naturaleza se tome tan arbitraria e insensiblemente? Para Colm es posible. Pádraic no se resigna a perder esa amistad, porque además no entiende los motivos, ser “aburrido” no le parece un argumento, así que intenta retomar la relación con Colm. Colm está decidido, y lo que ya era extraño (no quiero ser tu amigo porque me aburrís) se vuelve perturbador cuando Colm le dice que cada vez que lo busque o intente retomar el contacto se cortará uno de los dedos de la mano que usa para tocar su amado violín.

A ese punto la película de Martin nos tiene secuestrados. Habrá quienes simpaticen con Pádraic, este hombre sencillo, de gustos simples, que está devastado por el golpe que significa perder la amistad de Colm. Habrá quienes encuentren razonable que Colm haga con su tiempo lo que mejor le parezca y corte los lazos que desee cortar. Habrá quienes quieran escribirle furiosas cartas a Martin por someter a semejante tortura moral al espectador. Habrá quienes se dejarán llevar como las olas que golpean esa Inisherin que existe y que no existe.

A estos personajes los rodean Siobhán (Kerry Condon) la hermana de Pádraic, una mujer que desea huir de ese pueblo chico infierno grande y que, a su manera, también percibe una vida mejor lejos de Pádraic. Conoceremos a Dominique (Barry Keoghan) un chico alcohólico, abusado por su padre y cuya existencia se encuentra al borde del abismo.

Martin usa una vez más el humor negro que ya le conocemos y disfrutamos en In Bruges (2008), en Siete piscópatas (2012) y en Three Billboards outside Ebbing, Missouri (2017). El guion, escrito por él mismo, tiene un in-crescendo en el que esta cosa negra que tiñe las escenas iniciales termina manchando de oscuridad todo.

Hay también un comentario social, el escenario, los personajes la isla Inisherin, parecen sacados del folclore irlandés. Y no es casualidad que ese aire a folclore irlandés más romántico y suave sea elegido para este relato. Es el contrapunto de Martin a sus raíces. De hecho, el título banshee, que ha sido traducido literalmente como espíritu, tiene otra connotación más profunda. Las banshees forman parte del folclore irlandés desde el siglo VIII. Son espíritus femeninos que se aparecen para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Son consideradas mensajeras del otro mundo. La figura evoca dolor, soledad, tragedia.

Y en rigor a la verdad The banshees of Inisherin nos cuenta una amarga tragedia. La mirada de Martin es pesimista. El ser humano está condenado a peleas fratricidas. A conflictos nacidos de argumentos banales o absurdos. A la escalada de esos conflictos. Martin apunta a la Guerra Civil Irlandesa que finalizó en 1923, el año que elige de contexto para su película. Esa guerra trajo miles de muertos para nacionalistas y unionistas, dejó heridas que años más tarde continuarían abiertas hasta la fecha y que tienen sus réplicas en distintos países.

Quizás The banshees of Inisherin se puede tornar un poco repetitiva, además requiere de cierto compromiso del espectador para creer lo que sucede entre Pádraic y Colm. La visión pesimista de Martin arrastra a la película a un verdadero penar de una banshee tradicional. El final un tanto anti-climático con el comentario social más masticado dejará a más de uno pensando si no está pegado con saliva.

No hay un punto intermedio, solo miseria y la certeza de que cualquier ser humano puede convertirse en un hijo de puta. Pero hay tanto para disfrutar en cuanto a narrativa y trabajo actoral que podés mirar discretamente hacia otro costado.

La dupla conformada por Brendan Gleeson y Colin Farell es fantástica. Ya sabíamos gracias a In Bruges (2008) que hay una química entre ambos actores que la pantalla ama y que nosotros amamos. Cualquier premio que reciban será más que merecido. Martin sabe lo que hace y hace lo que sabe repitiendo la alquimia de juntarlos y solicitándole a Carter Burwell, su habitual compositor, que la música del filme no tenga nada que ver con las melodías irlandesas.

Su también habitual director de fotografía Ben Davis, cuyo currículum está lleno de películas de súper héroes, se luce retratando los acantilados irlandeses, la tranquila existencia de Pádraic en su pequeño mundo ordenado, el solaz y el aprecio de sus pares, Jenny pastando por las colinas.

La necesidad de Colm de trascender, el tiempo escapándose impune porque así se nos escapará a todos. Se luce, también, en la debacle que viene para ambos personajes, en la sinrazón, en la pérdida, en no poder soportar las cosas insoportables, en el silencio y, sobre todo, en esa escena en que ambos amigos ya examigos se dicen lo que se dicen, la cámara y nosotros somos testigos de esa desintegración de la alegría. Y cómo duele.