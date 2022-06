La detracción de la música

La música no es algo que nadie vaya a poner en duda. Se da por descontado que es benéfica, anima el alma a vivir y está entremezclada en la vida de todos. La lista de grandes elogios y elogiadores es inagotable, desde Schopenhauer hasta Levy Strauss o Vladimir Jankelevitch o Eugenio Trías o André Comte-Sponville, que tanto escribieron sobre ella.

Sin embargo se podría distinguir, de entrada, entre la música, en sí misma y como tal música, de la recepción de la música, de la despiadada sonidificación de los espacios públicos y la general omnipresencia de la música, a veces de muy mala calidad, pero igual ineludible, inescapable, como si en todas las ciudades, en todo el mundo, hubiera un encarnizado complot contra el silencio.

En cuanto a las actuales condiciones de producción y recepción de la música, de órdenes masivos y gigantescos movimientos de dinero, su estudio podría ser, además, como una ensordecida adenda, a posteriori, al clásico La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, de 1936, en el que Benjamin no llega, lamentablemente, a considerar el caso de la música, cuya reproducción e implantación a nivel planetario rebasa cuanto él veía entonces respecto a la reproductibilidad técnica de la obra de arte, sin percatarse de la gravedad que eso mismo habría de implicar, tanto para la música misma como para sus oyentes, libres o forzados.

El libro El odio a la música de Pascal Quignard (él mismo gran conocedor de la música a más de concertista de viola) se titula así precisamente provocado, en parte, por ese ataque masivo de la música y su reproducción, sobre los oídos de todos. Las orejas no tienen párpados que se puedan cerrar, lamenta Quignard. (Tema aparte, en Bolivia los niveles de pesadilla acústica deben estar entre los más altos del mundo). Pero ese título, sólo en parte, decíamos, está motivado por el desastre auditivo causado por las emisiones musicales que dominan los paisajes sonoros de la modernidad. Pues con no menos amarga lucidez, Quignard también se las toma con aspectos difíciles de la música misma, el arte que fue tan usado en los campos de concentración, mientras oír y obedecer recuerda, comparten una misma etimología.

Apenas se pone uno a investigar sobre los detractores de la música va y se entera de que, entre estos, figuran Goethe, Kant o Tolstoï. Tampoco la relación de Nietzsche con la música está clara. Desde su rendida admiración por Wagner hasta su abjuración del mismo y de casi la totalidad de la música alemana. Si bien en su momento Nietzsche hasta trató de componer, sin embargo acabó diciendo que “los dos grandes narcóticos europeos” eran la música y el cristianismo. Que, entre otros, había que desprenderse del “veneno wagneriano”. Casi me excuso, aparte, por esta referencia: según un amigo, versado en música, el bolero sudamericano es otro nieto natural de Wagner.

Otro caso sobre la ambivalencia y desconfianza respecto a la música es el de Franz Kafka, quien decía estar “cortado de toda música”, y que pese a los intentos de Max Brod por llevarlo a conciertos, o tocarle el piano, no avanzó mucho, que sepamos. O véase esta entrada del diario de Kafka, un diciembre de 1916:

“Concierto de Brahms en la Sociedad Coral. Mi débil relación con la música se debe a que no puedo escucharla continuamente, solo me produce efecto de vez en cuando y no es raro que éste tampoco sea musical. La música que escucho naturalmente levanta un muro a mí alrededor, y la única influencia musical que sufro de manera duradera es la siguiente: así encerrado, no soy el mismo que cuando estoy libre. – Ese respeto público por la música no existe para la literatura”.

Esa falta de libertad que para Kafka provoca la música, apropiándose del propio espacio y desalojando de él todo lo que no sea ella misma, vuelve a darse luego, parecida, en Rilke, que inicialmente se sentía hasta “encarcelado” por ella.

Pero recordemos, antes, a otro al que la música no le gustaba, más abiertamente aún: Vladimir Nabokov: “La música, lamento decirlo, me afecta como una sucesión arbitraria de sonidos más o menos irritantes... Los conciertos de piano e instrumentos de viento los soporto en pequeñas dosis, y me abruman en más grandes”. (En Habla, memoria).

Como se ve, no le faltan a la música sus grandes detractores. La detracción de ella que ejercen algunas líneas suyas, no se debe simplemente a que “no les guste”, sino a que intuyen, en la misma naturaleza de la música, un reino que amenaza con engullirlos, arrebatarlos y desposeerlos de su propia, arisca y callada soberanía.

O véase esta cautelosa forma de considerar o definir la música, imbuida de recelo:

“La música descompone en virtualidades todo lo que es concretamente presente, y estas virtualidades crecen y crecen, se multiplican por mil, hasta que el mundo entero no es más que una profusión que vibra suavemente y, hasta donde alcanza la vista, un océano de potencialidades de las que no se necesita captar ninguna”. (1) Esas palabras, tan precisas y que dan tanto que pensar, son de Rainer Maria Rilke, el gran poeta alemán del siglo pasado cuya impronta se deja sentir, hasta ahora, en todos los idiomas.

El caso de Rilke y la música, quizá sólo comparable al de Nietzsche, es toda una historia. En que la biografía es, también, toda una experiencia y sistema de afinación del oído. Y eso que el oído de Rilke, si así cabe decirlo, era ya tan fino de entrada, tan entregado además a la sonoridad propia de la palabra en el poema, que no podía soportar la música, en cuanto esta lo privaba de un mundo más interior y riguroso, reacio a la fugacidad del embeleso. Pero el oído al que nos referimos aquí, hay que precisarlo, no es el mismo que el del buen o mal oído que tenga o no el aspirante a un puesto en una banda. Es más bien parecido al “olfato”, sobre todo en su sentido metafórico, más que físico. Su afinación trasciende al mero sonido o al mero olor.

Contar los pormenores de esa novela secreta que se desenvolvió en el corazón, o el oído de Rilke, y que al final, después de muchas vueltas, llegó a una reconciliación total con la música, excede con mucho esta página. Que quede esta, también, “en alguna parte en lo inacabado” que decía Rilke que era donde la música lo dejaba y que, luego, sería el título de un libro de otro gran filósofo entregado a la música: Vladimir Jankelevitch.

Finalmente: Lo apuntado en esta breve nota de ninguna manera se limita a ser un problema “occidental” que sólo concierna a la “música clásica”. Nos concierne más bien a todos y debiera estimularnos a seguir pensando en el tema, y ni qué decir en sus derivaciones locales.

A la salud de la música.

(1). Tanto esta cita como parte de lo citado aquí proviene de dos buenísimos artículos de la revista virtual GERMANICA, 36 del 2005: “Le pouvoir de la musique selon Rilke”, de Fabrice Malkani y “Les dangers de la musique romantique allemande : fortune littéraire d’un topos”, de Timothée Picard.