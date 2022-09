La esperanza

A Diego V., en total contradicción.

Entre las curiosas historias que conforman el Ciclo Artúrico, no hay historia más misteriosa que la del Santo Grial. En la versión de Chrétien de Troyes, esta tarea es encomendada al joven Perceval. En un principio, mientras nuestro héroe se refugia en el castillo del Rey Pescador, ve pasar al Santo Grial en una esplendorosa procesión.

Tristemente, el joven caballero, aunque admirado por el luminoso hecho, no puede reconocer el asombroso tesoro y ni siquiera pregunta por los objetos llevados en aquel desfile. Por esta razón el joven Perceval es castigado: no solo ha perdido la oportunidad de sanar a su magnífico anfitrión, sino que, por su corrupto silencio ha perdido también la oportunidad de poseer el Santo Grial. De aquí en adelante, el joven caballero se propondrá poseer definitivamente la sagrada reliquia que alguna vez paso frente a sus ojos.

No conocemos como termina exactamente esta historia: el texto que narra las hazañas del Perceval se detiene, inconcluso, casi al llegar al verso diez mil. Dejando al joven Perceval en una especie de limbo: como eternamente buscando el tesoro perdido. Que la historia se detenga abruptamente brinda al texto un aura melancólica.

El largo poema no es nada más que un fragmento, un resto del poema ideal que no pudo terminar de escribir Chrétien de Troyes. Por esta naturaleza inconclusa dicho poema no tiene, tal vez, verdaderamente fin. A la muerte del poeta, hacia 1183, se sucedieron diversas narraciones que de formas muy diversas trataron de terminar la historia del héroe de la Mesa Redonda.

En todo caso, la interrupción de cualquier obra es un hecho sumamente melancólico; un hecho, si se quiere, signado por la desesperanza. Que el destino arremeta contra la naturaleza exigiéndole su extinción violenta, que las palabras cesen con premura, que los nombres sean olvidados y que, en última instancia, la vida de los hombres sea arrebatada por una enfermedad cualquiera, nos recuerda las inmensas ruinas –los fragmentos desparramados– que conforman nuestra historia.

Quizá, en este sentido, la historia no sea más que un cuerpo enfermo, el cual, enamorado por la promesa de la vida, se resiste dolorosamente a morir. Ya no vive verdaderamente, sino que sobrevive. Ya no sueña, sino que todo en él es como un sueño. Los historiadores y cronistas entonces no serían más que médicos terribles que practican una autopsia constante a un cuerpo que, sin embargo, no acaba de morir.

Y, no obstante, solo de esta profunda melancolía es que puede nacer la esperanza. La esperanza no se encuentra relacionada con el deseo, el anhelo o la mera satisfacción: la esperanza no busca nada, porque desde siempre ha estado satisfecha.

Así pues, la esperanza no demanda ninguna cosa, sino que acepta, ama cuidadosamente eso que le es encomendado. Es una especie de certeza interior: como si al orar subiésemos que, aún antes de decir nuestra plegaria, está ya habría sido atendida. Esta es la razón por la cual la esperanza despierta la verdadera alegría, pues ella se descubre intacta en el corazón aún en los momentos más oscuros. O, mejor dicho, solo le corresponde la esperanza a quien –como el melancólico– ya no tiene derecho a ella, a quien las tinieblas le han abatido el espíritu y no le alcanza el llanto o las palabras para sanar su dolor.

Nardo von Bern, alrededor del 1355, en una extraña glosa al poema de Perceval, señalaba un curioso error teológico –el cual, entre otras cosas, pone en entredicho la razón de todo Ciclo Artúrico–. Para nuestro comentarista, la búsqueda del Grial es sin duda una tarea ridícula pues Perceval, o cualquier otro caballero de la Mesa Redonda, hubiese podido encontrar el verdadero Santo Grial, digamos, asomándose sencillamente a cualquier templo o iglesia cercana, claro, si antes este hubiese creído en el misterio de la transubstanciación.

Aquí que, como dice el comentarista: “cada uno de estos platos y cada una de estos cálices, consagrados por las palabras del más humilde presbítero, contienen y han contenido indudablemente la Sangre verdadera y el Cuerpo verdadero de Cristo”, y, por lo tanto, “son todos y cada uno el Santo Grial”.

La esperanza, al igual que Grial, es un tesoro que solo se encuentra justamente cuando se deja de buscarlo; cuando, con la cómica alegría de un enamorado, uno se da cuenta que lo que ama siempre ha estado a su lado y que, por esto mismo, nunca más le podrá ser arrebatado.

Todo cuerpo muerto y toda enfermedad, toda tristeza y todo lamento, espera –como el Rey Pescador– una palabra o un gesto que lo salve de la dispersión del tiempo: espera quien recoja las ruinas de nuestra historia y, como un médico o un ángel misericordioso, nos devuelva la vida, es decir, quien detenga el tiempo infinito entregándonoslo en nuestras manos. La esperanza es, en este sentido, “un presente cargado de futuro”.

Bernardo Prieto / Ensayista