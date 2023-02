“Pues es verdad que la causa de la locura es el miedo de reconocerse y saber quién es uno. Cuando, de un momento a otro, llega uno a saber quién es, de tal manera se asombra, de tal manera se espeluzna, que se vuelve loco. Sin embargo, a la locura hay que dejarla que se esté; y para qué prevenir ni precipitar su llegada. (...) En realidad la locura es una especie de vejez: tarda, pero llega. Hasta se podría decir que es una predestinación que tan solamente la muerte pudiese impedir. Y algunas veces se presenta, como una enfermedad breve y benigna, sin hacerse notar siquiera, y luego desaparece: tal el caso de los hombres excepcionales. Ellos no se asombran ante el conocimiento de sí mismos y la tremenda sacudida pasa sin más”. (Jaime Saenz. Felipe Delgado. 2007:364-365).

Si la locura se ha fijado en ti, si ella te ha elegido, posando sus cálidas manos sobre tus ojos, entrégate suavemente a su melodioso susurro, a su envolvente canto. Ella quiere revelarte los secretos de todo aquello que se escapa a tus sentidos. Luego de ceder a su llamado, comenzarás a experimentar muchos cambios; porque, aunque no puedas verla, ella irá contigo a donde vayas.

En realidad, ella preparará tus caminos y te hará encontrar los mensajes y mensajeros previstos para ti. Todo esto tiene por objetivo: “hacerte recordar aquello que habías olvidado”. No tengas temor, no te angusties, todo esto será transitorio. Aunque sientas el vacío que comenzará a rodearte, recuerda que, por voluntad propia, la has elegido como maestra e inevitablemente te irás transformando.

Cada célula tuya se irá calibrando con tu frecuencia interna, lentamente te irán brotando nuevos ojos, como semillas ellos irán abriéndose paso por tu cabeza, por tu frente, tu garganta y tu pecho; cada uno de ellos tendrá el poder de percibir las distintas tonalidades luminosas que no puedes captar con tus ojos normales. Estos desconocidos ojos serán capaces de mirar el pasado, el presente y las múltiples proyecciones de posibles futuros, así serás capaz de aprender de todos ellos, porque habitarás múltiples espacios y tiempos.

Asimismo, otro de los sentidos que se beneficiará de esta mutación es el sentido del oído, te volverás más sensible a las voces invisibles, podrás descifrar el lenguaje de lo vivo y lo muerto. Todos los elementos de la naturaleza hablarán para ti, manifestando su fuerza creadora y destructora. Podrás contactarte con las almas que habitan este y otros planos, serás una más entre ellas, que gozosas celebrarán tu tránsito y evolución. Aquí podrás escuchar sus consejos, sus historias y también podrás aliviar tus lamentaciones.

De tu cabeza, emergerán tres manos: la primera estará siempre abierta dispuesta a recibir y captar todo cuanto te sea posible albergar; ya sean recuerdos, experiencias y todo lo que te depare bienestar integral. La segunda mano estará cerrada, para atesorar las enseñanzas de cada experiencia, porque todo lo que se va, te dejará profundas gemas que solo podrás agradecer. La última mano estará abierta, pero su finalidad será distinta a la primera; con ella podrás ofrendar y compartir todo aquello que tan arduamente has construido. Tu pecho también cambiará, éste se dilatará y se convertirá en un radar sensible, aquí también tus múltiples ojos podrán redescubrir las ocultas y sutiles intenciones de los otros, podrás dialogar con todo el mundo, pero en silencio, sin que ellos se percaten.

Podrás conectarte de alma a alma, podrás dar la bienvenida y despedirte en silencio, porque todo esto se dará en una escala profunda, de ser a ser.

De la misma manera, hormigas guardianas te enseñarán que el trabajo constante, diligente y paciente siempre dará sus frutos, pero que todo lleva su tiempo y esfuerzo. Estos insectos te recordarán que la fragilidad es aparente, porque la fortaleza se esconde en las raíces de la debilidad, superándose y logrando lo impensable. También te harán recuerdo que todo está conectado, y que tus nuevos dones y talentos, deben ser puestos al servicio de tu entorno, ellos contribuirán a tu micro y macro cosmos social. No dudes, porque, aunque parezcas pequeña tienes el poder necesario para concretar cualquier proeza. Para alegrar tu camino, tu cuello será adornado con aromáticas e incorruptas margaritas que simbolizan el conocimiento y el florecimiento interior.

Toda esta metamorfosis no será vista por los ojos comunes ni superfluos, sólo los más sensibles seres podrán mirarte como realmente eres, sin aprensión; sin desconfianza, ni temor. Sólo unos cuantos podrán acercarse y compartir hermandad y genuino afecto.

No te preocupes si crees que caminas sola, si a menudo te invaden las incertidumbres; no lo estás, pues, estarás arropada por infinidad de presencias que se manifestarán en justo tiempo para ayudarte a ver más allá.

Si la locura te ha ungido es porque ella sabe que tu mente y tu cuerpo estaban preparados para contener su energía, sin que ésta te aniquile. Quizá te sea complejo encajar en el mundo y sus afanes, puesto que tu cuerpo, mente y alma habrán modificado. Ya no cumplirás las expectativas ni los deseos externos, quizá no te interese aquello que te interesaba antes, no es grave, toda esa zozobra también pasará porque te sentirás fuerte, viva, más lúcida, más plena; construyendo tu irrepetible camino. Ahora moras en tu particular locura, ella será inagotable fuente de conocimiento y guía.

Disfruta, aunque el mundo no lo entienda ya que sólo tú sabes el inquebrantable pacto contraído; todo sacrificio valdrá la pena por mirar con agudeza, por descubrir lo profundo, por romper las cadenas de la normalidad y la quietud; ahora eres valiente, ahora sabes quién eres realmente y este conocimiento te llevará a vivir nuevas realidades ya que: “El amor y la locura son los motores que hacen andar la vida”, (Marguerite Yourcenar, 1903-1987).