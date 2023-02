Una narrativa como la de Ramón Rocha Monroy se compone en el tiempo que queda entre la vida de la celebración y la meditación de la desdicha. Entre ambos escenarios el lenguaje, o mejor dicho la palabra escrita que intenta representar la oralidad recurre al humor para no morirse de pena.

Ciertamente el humor es un tema y un motivo poco explorado en la narrativa boliviana; sin embargo, en la prosa que despliega Rocha Monroy, hay ecos de la celebración que tienen que ver con los mitos de la carne, la noche y el alcohol. Como si se tratase de sacarse el cuerpo de otra manera, en las novelas del autor de El run run de la calavera, existe, una sacarse el cuerpo por medio del humor y la amistad. Quizá como en pocos otros proyectos narrativos, el tema de la amistad se convierte en un eje casi central que configura la soledad y la espesura de los personajes de Monroy.

No es que sus personajes estén solos frente al mundo, sino que se sienten abandonados por la suerte y están a solas incluso rodeados de gente y poco importa que hayan mujeres semidesnudas bailando danzas calientes frente a uno (Ladies night) o las reuniones subversivas en plena dictadura (La casilla vacía) o las dudas existenciales de no encontrar un lugar bajo el sol, incluso cuando el territorio se transforma (Ando volando bajo), ni cuando la historia pasa a ser un telón de fondo para desplegar un lenguaje rico en matices, pero anclado en un espacio narrativo que es difícil de hacer que progrese (Potosí 1600). Porque de entre todas estas posibilidades, lo que hay de común es un esfuerzo por hacer de la novela un espacio para la creación que desmienta la realidad y contradiga las especulaciones de lo normal y lo sentimental.

Por eso en La casilla vacía, si bien hay un problema de fondo de por medio, también se perfila en la acción de los personajes el ansia por la necesidad de encontrar un lugar en el mundo, y quizá por eso la militancia y la revolución se ven como espacios en los que se logrará obtener un nombre y un futuro para que la vida misma valga la pena. Y eso está conectado con las mismas dudas sentimentales, existenciales y vitales del personaje de Ando volando bajo, porque si bien el humor empaña sus reflexiones, no es imposible notar que es un ser que se ha recubierto de una mirada sardónica sobre la realidad para no enfrentarse con la terrible verdad que implica verse como un perdedor.

Ladies night es quizá la novela más festiva, pero no por eso, deja de ser una radiografía de la política desde dentro. No se trata de una novela más de la dictadura ni sobe el dictador, pero sí es una de las pocas novelas que aborda el tema de la demagogia y del mercantilismo de la razón. Esta intuición es importante recalcar porque Monroy se da cuenta que el demagogo es el nuevo tirano. Y como tirano incluye en su versión de la realidad la burocracia y el desahogo de fin de semana con la intención, un poco insana de matar los miedos, demonios y prejuicios internos que son detonados por la propia mediocridad del funcionario público promedio.

Un escritor es la suma de sus defectos que, a la larga, se convierten en virtudes. Y este rasgo en el caso del autor de Potosí 1600, pasa a ser, por un lado, el humor y la amistad, y por el otro la escritura misma que plasma una realidad por escrito, con el objetivo de poner en el texto una nueva realidad en la cual las cosas, por una vez en la vida, pudieran salir bien; y, sin embargo, eso no es posible, porque la escritura no permite traición alguna. Uno es mejor por escrito porque es incapaz de mentir ni mentirse y en ese sentido, las novelas son el testimonio de un fracaso porque resulta imposible para Monroy construirse una vida maravillosa porque la real no es así. Se inventa sobre una base de realidad, no se inventa por completo. Y por más que desee multiplicarse y desdoblarse en sus personajes, éstos jamás tendrán la vida que el autor pudo tener si otras hubieran sido sus decisiones.

De entre los narradores de su generación, Rocha Monroy es el que más celebra la vida y quizá por ello, sus novelas más se vuelven contra él, mostrándole que no importa cuánta celebración exista, la vida siempre será minúscula y miserable frente a las expectativas que se gestaron.

Su programa narrativo al igual que el de Gonzalo Lema o Edmundo Paz Soldán, tiene el fundamento de la preocupación por la historia boliviana. Intenta rastrear el momento en que todo empezó a salir mal, para a través de la ficción interrogar, tanto la historia como hechos narrados con puntos de vista políticamente claros y determinados, y para cuestionar el funcionamiento del sentimiento humano en los momentos en que se forma la idea de una consciencia nacional o la idea de una frontera territorial. Y quizá no sea casual esta preocupación porque al ser escritores nacidos en la segunda mitad del siglo XX, tienen en su espesor narrativo problemas que la generación anterior tampoco había resuelto. Es una escritura que siempre vuelve a comenzar, visitando los viejos problemas para abordarlos una vez más.

Y es por ello, que una forma de hacerlo es a través de la parodia, el humor o lo cínico; pero cruzado con los afectos, la noche como espacio vital y el alcohol como motor y catalizador de toda ensoñación. Así, esta narrativa establece en el caso de Rocha Monroy una manera de estar en mundo que no se siente cómoda con el triunfo ni con la amistad verdadera. Halla su lugar caminando la vereda oscura de la vida porque ahí entiende que el verdadero oxígeno está en el lugar intermedio, no el blanco, no en el negro, sino en el gris.

Por ello es probable que su narrativa sea la que menos juicios presenta a la hora de presentar a sus personajes, porque los entiende multidimensionales y contradictorios. No son grises por falta de contenido, son grises porque están más allá de Dios y del Diablo, son verdaderos y nunca terminan de decir lo que de verdad desean decir. Ramón Rocha Monroy, probablemente sin proponérselo ha escrito una narrativa de la espera, de la derrota y, sobre todo, de la ambigüedad y la incertidumbre. Ésa es su poética.