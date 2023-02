El habitar poético sirve para muchas cosas, desde el acto de nombrar aquello que aún no goza de realidad ni espesor, al carecer de nombre propio, hasta el acto de construcción de un íntimo lenguaje, que atrape la sintaxis y la rompa para conjugar con sus restos un territorio sobre el cual construir un paisaje que sea tanto evocador de un pasado como piedra angular de un futuro aparentemente prometedor.

Pero también el habitar poético se enfrenta con la construcción de un caudal que atraviesa el propio espejo. Es decir, la posibilidad de verse y nombrarse y en ese acto, transgredir ciertas leyes porque no se trata, en el caso de la poesía de Marcia Mogro (La Paz, 1956), de ir en busca de ocasiones vitales que permitan verse a sí misma a través de la palabra. Lo que ocurre es una larga discusión entre el sujeto y su género.

Primero en la posibilidad que el verbo tiene para hacerse mujer. Y si El segundo sexo dijo que no se nace mujer, sino que se aprende a serlo, Judith Butler, nos indicó que todo acto de reconocimiento sobre el género es performático, lo que quiere decir que es una suma entre representación y elaboración simbólica.

Sin embargo, entre ambas vertientes de nombrar el género del sujeto, existe la poesía, que, en este caso en particular, desmiente ambas posibilidades desde el propio reconocimiento de una oralidad quebrada, desde un cuerpo en permanente transformación e identificación con el entorno y una representación de la mujer que va más allá del simple qué hacer simbólico.

En ese sentido, la poesía no es sólo un lenguaje para embellecer el mundo, ni las emociones, sino que es la búsqueda de un horizonte que es poblado todo el tiempo por la palabra que entra en fuga al ser incapaz de hacerse del paisaje, y es por esto que en el caso de Mogro, esa puerta aventura la segunda etapa de su poesía en la que el paisaje, el territorio y la memoria se hacen uno para que la mujer pueda andar sobre las ruinas de lo que pudo ser y terminó siendo.

Y si hoy por hoy es manifiesta la velocidad de la lectura a través de la prosa, dando lugar a una novela como La jaula de los onas de Carlos Gamerro, también hay que recordar que ese territorio ya fue nombrado y habitado por Mogro en su libro Restos de un cielo, en el que visita a los Onas, pobladores de Tierra de fuego para establecer con ellos un vínculo de verdad y transgresión. En la que historia y vida se entrelazan para cumplir el designio de la muerte y la desaparición.

Pero allá donde Gamerro se pregunta cómo fue posible y sigue los pasos de la desaparición, Mogro, canta el derrumbe de la existencia e instala en el lector la posibilidad de hacerse carne con esa experiencia, que, entre otras cosas, es la experiencia de toda población exterminada en nombre del progreso y de la unidad nacional.

Con dichas consecuencias que marca el programa de escritura, Mogro, establece luego un problema más. Y es un problema que atraviesa la modernidad en la escritura y conecta con otro de los latentes problemas de la literatura en el presente.

Por un lado, está el tema de la disolución de las fronteras entre lo dicho y lo escrito. Se rompe con las buenas maneras de la sintaxis y se quiebra el sentido único de la palabra para hacer de cada palabra un nuevo significante. Y por el otro lado, piensa el tema de la vanguardia como posibilidad de regresar al punto en el que la poesía era la creadora de un modo especifico de entender la realidad y dar cuenta de ella.

La poesía, a diferencia de la prosa, en esa vertiente creativa, unía lo formal con el ritmo y la musicalidad de la palabra, olvidando de ese modo el tema. La experiencia era lingüística antes que temática. Tal logro modificaba el modo de leer y el modo de ver poesía. No se usaba la imaginación del mismo modo que cuando se lee una novela o una serie de cuentos o una crónica; leer poesía implicaba relativizar el sentido de lo dicho y modificar nuestro oído para adecuarlo a la frecuencia poética.

Por ese camino se desvincula la vida literaria de la poesía porque la poesía es un ejercicio de introspección en el que el resultado no es el libro, ni la publicación, ni siquiera la propia escritura, sino que lo que importa es el modo en que se hizo esa escritura, los elementos que la componen y las rupturas que ese modo de escritura establece con su propia gestación y la presencia de los pares.

Así, la poesía de Marcia Mogro, construye un lenguaje que se adapta del mejor modo posible a su lenguaje y a su experiencia formal y los temas elegidos responden a esa elección formal.

No hay, en ese sentido, falsedad o arbitrariedad en la escritura de Mogro. Al contrario, existe una vitalidad que encara la creación desde la vanguardia, para romper con la forma clásica, pero sin perder de vista la génesis del género, y se encara contra la tradición de la identidad corporal reducida al género para desmontar también esa experiencia y colocarla frente al sujeto como organizador del lenguaje y entre uno y otro, identifica que lo que hace importante la vida de ambos, es la voz.

Y la voz es el recurso que usa Mogro para construir una serie de instantes memorables en su poesía, pero que no dejan nunca de estar acompañados de música e imagen. Una al servicio de la otra. Y una cosa productora, ahora sí, de conocimiento, en beneficio no del tema, pero sí de su poética, que no sería, en este caso, otra cosa, que el mundo que habita Mogro con y desde la palabra y desde el verso en cada uno de sus libros que se pueden leer de forma independiente, pero el lector gana mucho al leerlos todos, porque de ese modo, obtiene la completa experiencia de una formación moral, intelectual y verbal del qué hacer poético de Mogro, pero también del modo en que la poesía genera vida donde parecería que solo existen palabras negras sobre blanco papel.