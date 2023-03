I.

He aquí El calibre de unos versos gestado bajo la luz de las luciérnagas: Claudia viaja al mundo esparciendo su Poiesis, ella le canta al planeta tierra desde su origen cruceño/chiquitano y muestra las rutas que la humanidad ha olvidado en las cuevas de pinturas rupestres. La luz de la conciencia no convalece en este buen manojo de tallados poemas, exquisitos y sonoros, que nos ofrece Claudia Vaca, cruceña de la Chiquitania (Bolivia), orgullosa de su origen, el cual se adentra hacia la Madre Selva para, desde allí, anexionarse otros firmamentos telúricos o del cosmos, otras mitologías al margen de las ancestrales inherentes a la Chiquitania y a la Amazonia, otros instintos amorosos que estremecen.

Desde sus versos planta una reivindicación que rompe todo limbo en pos de que la mujer no llore lágrimas de condenada, ahora ya entronizada por la razón de ser cuerpo encendido, amante y pareja, poderosa realidad tras mil años de postraciones ella escribe y canta: ... tu presencia abre el telón/ a-notando la melodía de tu tacto en la piel/inundando las metáforas/ en una luz mayor ...

II.

Y, como suele suceder con los mejores banquetes o con las más palpitantes parábolas bíblicas, lo que se deja para el final debe entenderse que tiene primacía. Por ello, entiendo de importancia tener en consideración estos últimos versos del poema albergado en el vientre de esta arca:

Con la luz del curucusí

Iniciamos la costura de estos bordes fronterizos

Entre el país vida y el país muerte

Con visas sin divisas

reVisan en el monte

para volver

a ver

con el volumen del VERde

incendiado arcoirísticamente

entre las alas escurridas de parabas y picaflores diciéndonos:

- Hay que ver el verde

- ver de verdad este poEmma.

La oralidad es esencial para Claudia Vaca y eso se constata cuando ella lee los escritos que ha ido tejiendo a lo largo de dos lustros en sus periplos por aquende y allende. Va haciendo incisiones en las propias palabras, para así dejar en evidencia la doble significación que las otorga en el cuerpo del poema (léase, a modo de ejemplo, el poema Pozo), o también estos versos: “...hasta llegar a la mente del monte”, “...al grito en la gruta” o “...Molino moler oler”.

Pero no debemos quedarnos con esos visibles anclajes en la construcción de sus poemas: lo que nos deja conocer es producto de una visión que se desdobla hacia adentro, desde esas certezas que se logran a medianoche, como vigía de un tratado que pospone la interrogación de los cuerpos; hasta el diálogo permanente con los cuatro elementos de la naturaleza, presentes en el vivo terciopelo de sus versos: agua, aire (viento), fuego y tierra se tornan en callejones con salida para a aquello que piensa, siente e intuye nuestra poeta, sin excluir su perfectiva cosmogónica o el difícil engranaje con el hecho religioso, pero en el cual insiste: “...siento que soy la última poeta con fe en la fila”. O también: “...comulgamos juntas en la misa de cada domingo/ solo Dios nos entiende y nos acepta”.

III.

No he necesitado abrir el diccionario de americanismos para saber el significado de la palabra cucurusí, pues al ser de la Amazonia me resonaba tanto como el vaga-lume de los brasileños. En mi caso, ver luciérnagas a los cinco años significó mi primera aproximación al asombro que, como todos sabemos, resulta el principal combustible de la poesía. Por ello entiendo que la autora haya querido titular así su libro, pues yo mismo tengo uno pequeño, de prosas poéticas, titulado Posesión entre luciérnagas.

Pero volvamos a las ofrendas que Claudia nos dona. Otro aspecto singular es la vertiente lingüística que incrusta de forma acertada en sus creaciones, además de su sapiente entrega hacia las naciones originarias de su región: ...se arremolinan como piedra al agua/ los idiomas ancestrales / cantan respuestas cual rayo de sol/ la luna de cada mujer/ tejiendo el agua. Esta decantación la podemos encontrar también en el poema Liana, del cual anoto unos versos:

En el olor de sus labios

se versan los duendes de la savia bebida en la liana

hablan los signos ancestrales

se escriben en mi sangre

regulan mis latidos

limpian mis pulmones

rompen la columna del origen...

IV

Aquí tienen un libro alejado de efervescencias y nimiedades, muy frecuentes en estos tiempos de lírica escuálida y carente de cargas de profundidad. Claudia Vaca ha escrito estos poemas desde las torrenteras de la contemplación y, por ello, invoca, confiesa, reivindica, celebra y desnuda su espíritu en estos versos que nos conmueven y vivifican, tal como la profunda felicidad que ella ha recibido del amor: Me has abrazado la existencia/ embarazado de alegría.

Son, qué duda cabe, sílabas enhebradas bajo el amparo del divino deseo y la luz del cucurusí.

Sobre el libro

El nuevo libro de la escritora Claudia Vaca, titulado Curucusí, un canto al mundo desde la llanura de Bolivia, desde la tierra cruceña, es resultado del premio y reconocimiento que le hizo el Instituto de Estudios Iberoamericanos a su trayectoria en la poesía y sus trabajos de investigación-acción para visibilizar el patrimonio cultural y educativo de la llanura de Bolivia, sus hallazgos en memoria oral, poiesis, diversidad cultural, patrimonio inmaterial y educación.

Publicado y editado por LP5 Editora, liderada por la poeta y traductora Gladys Mendia, el libro ya está disponible en Amazon, edición española.

El poemario será traducido a varios idiomas, incluido el bésiro chiquitano, se presentará en la Universidad de Salamanca, Universidad Ca Foscari de Venecia, Universidad Alcalá de Henares y estará en Bolivia editado por el grupo editorial La Hoguera, en Octubre.

La portada del libro y traducción las realiza la maestra de meditación y traducción Veranika Lis.