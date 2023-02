Con una mano cuento los libros publicados de investigación sobre teatro boliviano. Con otra mano, puedo numerar las publicaciones periódicas sobre el mismo tema. Tal vez necesitaré un ábaco para sumar una que otra antología que ha sido editada a lo largo de varias décadas, pero los números nunca serán tan altos como para necesitar una calculadora.

Toda la información que hay sobre el teatro producido en Bolivia se encuentra “por puchos”, por aquí y por allá. El tema es que, no seremos la meca escénica de América Latina, pero algunas reliquias tenemos. Estos tesoros son buscados por algunas personas de afuera, de adentro, pero nunca hubo un mapa para guiarnos.

Si me preguntan qué es el teatro boliviano, no podría responder. Aquí estoy parafraseando a la dramaturga Kathy Bustillos, cuando, en una pequeña reunión en Casa Grito, daba la principal justificación al prelanzamiento de la iniciativa Intersecciones. Mi cabeza explotó cuando escuché esa preocupación, porque a mí también me cuesta mucho definir qué es el teatro boliviano, qué expresa, cuál es su poética, sus dilemas de representación, su lucha con y por el lenguaje, sus problemáticas estéticas, ni cuál es su búsqueda. Puedo hacer rápidamente alguna que otra historización, diferenciar algunas etapas, explicar algunos experimentos. También puedo nombrar compañías, actores, actrices, grandes representantes de la dirección, textos inigualables, hitos de la producción teatral. Pero no puedo responder a la pregunta ¿qué es el teatro boliviano?

Esta pregunta, que en realidad es una bomba atómica de la investigación, tratará de responder la iniciativa Intersecciones. El pasado 28 de enero, los impulsores de este proyecto, Camilo Gil Ostria, Kathy Bustillos, Samadi Valcárcel y Toto Torres, nos comentaron el proyecto que tienen para este 2023. Se trata de un laboratorio/diálogo/investigación/registro/publicación sobre las poéticas teatrales bolivianas. Este proyecto se divide en tres secciones importantes: un área editorial, un área de investigación escénica y un área formativa-teórica. Es decir, hay un espacio para la investigación de las poéticas teatrales de forma experimental y escénica, in situ, de ensayo y error. Esta sección se nutre de los conocimientos de investigación sobre las artes escénicas en Bolivia, la teorización que pueda surgir en la misma y la socialización de estos resultados. Finalmente, todo esto se registra, se analiza y se publica, junto a diferentes antologías de notables dramaturgos y los resultados de diversas investigaciones teóricas y prácticas. He allí las intersecciones, un área no puede existir sin las otras dos.

Se metieron en

un quilombo bárbaro

Este es un proyecto brillante, pero a la vez, muy difícil. Son muchos los proyectos artísticos que han fracasado, porque ser investigador en Bolivia y tratar de vivir de ello es como tratar de alimentarte con aire y de la buena voluntad, y no se queda atrás el ser artista. Sin embargo, lo que es importante de esta iniciativa, y cómo deja atrás a otros proyectos naufragados, es que no se trata del proyecto de cuatro pelagatos encerrados en un mundo propio. En este caso, se llamó a compartir. Ahora se precisa la ayuda y la intromisión de todo el mundo. El artista necesita ser investigador y el investigador necesita ser artista. Y, poco a poco, el espectador necesita ser ambos. Ya no podemos estar sólo “los de siempre”, sino que debemos estar todos y todas. Hacer tejido, intersección.

Seguimos sin saber qué son las poéticas teatrales bolivianas, y tampoco sabemos muchas de las piezas que conforman este país. No obstante, nuestro arte se realiza porque algo hay ahí, algo sí que sabemos y lo representamos en los espacios y dimensiones que podemos. El tema es que no se puede avanzar mucho más si no podemos definir y, por qué no, redefinir.

Attenti, entonces. Se vienen pronto convocatorias, inscripciones y un largo etcétera. Cuando todo salga bien, puede surgir algo interesante, podríamos entender a mucha más profundidad nuestras búsquedas, encontrar caminos, revalorizar mil veces más lo hecho y aquello por hacer. Pero, lo más importante es que esto puede salirse de las manos, y qué bien, porque nos ayudará a comprendernos más allá de los escenarios, más allá del arte.