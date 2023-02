En la Biblia, Apocalipsis 18, se habla de la destrucción de Babilonia. Según las sagradas escrituras, Babilonia era una ciudad que tenía que ser eliminada de este bello mundo porque era nido de... cito: Cosas asquerosas y detestables, obscenas y desagradables. Y uno reflexiona (mientras cae la lluvia y tratamos de escapar del dengue) que por eso el cineasta Damien Chazelle eligió ese obvio título para narrarnos una no menos obviedad que ha sido interpretada como una carta de amor al cine o... un disparate.

En esta babilónica versión hollywoodense, Chazelle nos regala Babilonia, pero tengo noticias para ustedes amables lectores, en Babilonia co-existen promiscuamente dos películas.

Hablemos de la primera película: Carretera. Aproximación. Presentación de personaje. Manny (Diego Calva). Mexicano. Elefante. Camioneta apta para un caballo. Gordo chofer. Colina empinada. Manny, elefante, camioneta, gordo subiendo colina. Hay una fiesta a la que el elefante (no Manny, ni el gordo) tiene que llegar sí o sí para entretener a un montón de ricachones drogadictos cuyos oficios están relacionados al séptimo arte. Elefante y Manny consiguen llegar a fiesta y sigue una secuencia de situaciones “pecaminosas”. Presentación de otro personaje: Jack Conrad (Brad Pitt) actor. Estrella del cine mudo. Galancito que se casa y se divorcia, se divorcia y se casa. Sensación del momento. Por donde pasa disfruta de su poder y su lugar en el mundo, en Hollywood. Presentación de otro personaje: Nelly (Margot Robbie) estrella que no es estrella pero que será estrella porque estrella se nace no se hace. Drogadicta. Borracha. Excéntrica. Inestable. Manny y Nelly hablarán sobre una mesa llena de cocaína acerca de porqué añoran estar en un set de película.

En esa primera película, incluso con la conversación condescendiente entre Manny y Nelly y con las frases hechas que dice Jack Conrad acerca de cómo un set de grabación es el lugar más mágico del mundo, en esa primera película hay velocidad, ritmo, fiereza, y uno sonríe en la oscuridad de la platea cuando ve a esos equipos de rodaje de los años 20 correr para alcanzar la Golden hour y luchar por filmar una escena cuando todo indica que no lo conseguirán. Y de ahí, el paso del tiempo. La transición de cine mudo a cine hablado. Los que se quedaron en medio. Los que surgieron en medio.

En esa primera película el protagonista es el cine y Manny, Nelly y Jack orbitan a su alrededor. Sí, sí, hay mucha pose y cacofonía de Chazelle. Estamos hablando del mismo director de Whiplash (2014) y de La La Land (2016) y ya sabemos que tiende al exceso y a la auto indulgencia, pero a veces su producto final consigue sobreponerse a sus vicios. Si Babilonia terminara con la primera película, con la que es más cine, tendríamos un trabajo satisfactorio.

Desgraciadamente, una vez Jack Conrad sale de la oficina de Elinor (Jean Smart), la segunda película comienza. Una llena de golpes bajos y sí, disparates. La entrada de Jack Conrad en el baño para hacer lo que hizo. La llegada de Nelly a la casa de Manny con su caótica historia. La presentación de otro personaje: James Mckay. El comentario social gritado en cada secuencia. Babilonia que no termina o que no sabe cuándo ni cómo terminar. El derrape final en ese collage de imágenes que no necesitamos ver porque ya Elinor le explicó a Jack y nos explicó a nosotros que la vida seguiría con o sin ellos. La verdad, no sé qué le pasó a Chazelle o por qué no lo ayudaron a editarse.

Si Babilonia sobrevive ese último tramo es por los resabios de la primera película. Las actuaciones de Brad Pitt y de Margot Robbie son muy buenas, aunque a Margot ya estoy cansada de verla con el mismo registro, ese personaje de excéntrica inestable. Tobey McGuire (uno de los productores del filme) aparece y uno grita: ¡El Hombre Araña! su interpretación es buena, pero el pobre habita lo peor de la película, la secuencia más tirada de los pelos. El mexicano Diego Calva cumple con la enorme tarea de dar vida a Manny hasta la segunda parte, en los momentos que habla español y le dice a Nelly que la ama, me provocó la misma reacción que obtuvo Jack Conrad en la película que marcó el fin de su carrera.

Lo que sí disfruté y mucho fue la banda sonora. Justin Hurwitz compone un ambiente musical donde priman los tambores, la batería, las trompetas. Hay un bombardeo de jazz sexy, hedonista que impregna cada frame de Babilonia y que si lo vivís en el cine te va a dejar con ganas de escuchar algunas composiciones de nuevo. A ratos es el piano el que acompaña las escenas. Un piano dulce y nostálgico para remarcar lo que ya fue.

Imágenes épicas, grandilocuentes, decadentes a cargo de Linus Sandren desfilan ante el público que parece subido a un frenético carrusel de emociones, sobre todo en las escenas de la fiesta, la secuencia donde faltaba la cámara y la de la víbora. La luz que baña el cigarrillo de Lady Fay o cómo filmaron las intervenciones musicales de Sídney, son detalles que nos hacen querer a Linus.

Las referencias llueven: Brad Pitt tiene un aire a Marlon Brando en algunas tomas. Spinke Jonze (director de Her y Quiero ser John Malkovich) interpreta al fatigado Otto Van Strassberger, Singing in the rain está por todos lados, y los personajes principales se basan en personas que existieron en la vida real. Mi mente susurraba Clara Bow. Clara Bow.

Y así, a pesar de su derroche de grandiosidad y de estrellas que nacieron para ser estrellas, la más reciente película de Damien Chazelle fue un fracaso en taquilla y solo consiguió tres nominaciones a los cosos dorados (Oscar 2023). Y es que Babilonia dura demasiado. Tres horas de las cuales la mitad sobra, es mucho. Y a pesar de ese mucho, ese exceso, debajo de todos su colgandijos hay algo que llega. La decadencia de la decadente Babilonia trasciende.

Tu mente vuelve a susurrar Clara Bow. Clara fue la it girl en los años 20. Era dorada del cine mudo. Clara pasó de mendigar en Brooklyn a ser la actriz mejor pagada de Hollywood. Y luego le vino el ocaso, la tragedia. Es el año 2023 y aún podemos acordarnos de ella, pensar en ella. Elinor, con su boca llena de verdades, le dijo a Jack algo sobre el cine y las estrellas encendidas y apagadas, algo que como espectadora también siento cada vez que veo una película y que también me deja Babilonia: Pasarás la eternidad al lado de ángeles y fantasmas.