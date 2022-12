Les prometí a mis lectores una reseña de algún libro de la Nobel 2022, la francesa Annie Ernaux. Leí El acontecimiento y Pura pasión. Ambos son breves.

El primero es brutal por su manera describir el desamparo de una joven que quiere abortar un hijo no planeado. Me hizo recuerdo a mi juventud, pero, la diferencia es que el recuerdo es el de un hombre que no es lo mismo que el de una mujer y, en ese sentido, la novela de Ernaux es un cruce entre lo testimonial y la novela, con una redacción depurada. Sin embargo, falta la calidad de lo fictivo.

Ella dice: “Me interesa la escritura para hacer visibles las cosas, no para embellecerlas”.

La otra novela titula Pura pasión, breve también, consigue introducir al lector en el febril, extasiado y devastador desvarío de una mujer por un hombre. Hay muchas novelas sobre la pasión contadas, casi siempre, por hombres. Los relatos pasionales de las escritoras mujeres tienen que ser doblemente buenos para convencer; y la narración de Ernaux lo es.

Roland Barthes dice: “Es más obscena que Sade”. Mi amiga Elisabeth Burgos me escribió desde París: “Su simplismo me derrota” y Mario de las Heras, que escribe en El Debate, dice: “Según la teoría de iceberg de Hemingway, la escritura ‘descarnada’ de Annie Ernaux carece de valor al no omitir nada que refuerce la narración”.

Ella, no si sé defendiéndose o simplemente respondiendo a una pregunta, dice: “Soy una etnóloga de mi misma” y agrega: “lo íntimo es, también, algo social”.

También hay quienes opinan que la escritura de la Nobel 2022 es merecedora del premio más importante, como Elvira Lindo, que ha leído todas las obras de la escritora.

El primer libro de Ernaux es de 1974, justo cuando la nouveau roman daba sus últimos suspiros, entonces comenzó la transición hacia otra estructura y surgió la novela Hijo, de Michel Butor, que inaugura la llamada autoficción.

En la década de los 80, la obra de Marguerite Dumas está escrita – según Alex Vicente – bajo ese influjo. Pero, los 90 son decisivos gracias a una obra fantástica de Chritine Angot que narra una experiencia personal de incesto en clave autoficticia.

Cuando los periodistas especializados le preguntaron a Annie Ernaux sobre su libro El lugar (1984), sobre su manera de escribir dijo: “Utilizar la ficción era una especie de traición. Sentí que no tenía derecho a transformar su experiencia real en una novela. Su fallecimiento fue brutal. Murió cuando yo tenía 26 años, me había casado con un hombre de otra clase social y me había distanciado del núcleo familiar. Con su muerte, despertó mi conciencia de clase, que hasta entonces había logrado reprimir”.

En otra oportunidad explicó: “Escribo como si fuera a morirme y ya no hubiera jueces. Aunque es posible que sea una ilusión creer que el advenimiento de la verdad depende de la muerte”.

Hasta aquí, las razones de ella y de algunos de sus críticos.

Las dos novelas leídas en estos días me dejaron con dos opiniones casi divergentes, la que relata el aborto y la que aborda la pasión por un hombre casado, llamado “A” en la novela.

La primera me dejó sin aliento y la segunda me recordó que todos hemos tenido una pasión, que no es lo mismo que el amor. La pasión es tormenta, sunami, rompimiento, algunas veces puede derivar en amor, pero, casi siempre termina mal porque así es o así debe ser un “metejón”, debe terminar con lágrimas, gritos y golpes. “Abrazado a la botella de tequila”, como diría mi amiga mexicana. “Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca, como un fuego su respiración”, como diría mi amigo argentino.

El amor es una combinación pasional de segundo grado con pulsiones cerebrales mal llamadas pulsiones del corazón.

Contar una pasión en clave literaria es un lugar común en la historia de la novela, lo grande de este pequeño libro es que la francesa nos transmite ese tormento sentimental. Nos impacienta su espera, recordamos nuestras esperas. Vuelve a la memoria la fotografía cerebral de una cama desordenada.

“Me habría gustado conservar tal cual aquel desorden en el que cualquier cosa significaba un gesto, un momento y componía un lienzo cuyo dolor y cuya fuerza jamás alcanzará para mi ningún cuadro en un museo”.

Finalmente, para la premio Nobel de Literatura 2022, “(...) la escritura debería tender a eso, a esta impresión que provoca la escena del acto sexual, a esa angustia y a ese estupor, a una suspensión del juicio moral”.

Pura pasión es un libro que huele a sudor.

Annie Ernaux recibe el premio Nobel de manos del rey de Suecia este domingo 11 de diciembre.