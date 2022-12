Con Verano 1993 (2017) conocimos a Carla Simón. ¡Qué película preciosa, chiquita! Parecía no decir mucho sobre un tema jodido que estaba íntimamente ligado a la directora. Sus padres murieron de sida y ella, a sus huérfanos seis años, fue a vivir con sus parientes más inmediatos al campo. Esa experiencia la trasladó a su opera prima, a Verano 1993. Inolvidable Frida (Laia Artigas) llorando y saltando sobre la cama.

Ahí descubrimos a una cineasta joven y neorrealista al máximo, que nunca iba a tratar de subrayar nada ni dar mensajitos a la conciencia. Aunque la mayor parte de su película era (a decir de algunos) exageradamente contemplativa y sosa, al finalizar te golpeaba como una gran ola gigante. Recuerdo pensar que no justificaba el alboroto, luego contársela a alguien que me preguntó de qué trataba y de la nada quebrarme rememorándola.

Su segundo trabajo, Alcarrás, fue ganador del Oso de Oro del Festival de Berlín este año y ya ha sido seleccionado para representar a España en los próximos premios Oscar.

Alcarrás es exactamente lo que esperarías de la directora de Verano 1993. Una película chiquita que parece no decir mucho sobre un tema jodido y que a su vez recrea las vivencias en el campo de su directora. En este caso, la familia Solé, cuya vida gira en torno a la cosecha de melocotones, se topa con la realidad de que van a tener que dejar las tierras que han sido trabajadas por generaciones. Un acuerdo verbal de patriarcas es desconocido por el nuevo heredero que no duda en absoluto en quitarle a la familia Solé sus cultivos e iniciar un negocio de paneles solares en esa zona.

La agricultura tradicional siendo fagocitada por grandes empresas, la identidad compartida arraigada a esa tierra, la Guerra Civil española como punto de alianzas que no perduran, el espinoso tema de las nuevas generaciones a las que no les interesa continuar legados familiares, las infancias interrumpidas por un abrupto cambio de vida, la incertidumbre del futuro, son algunos de los puntos que quedan volando a lo largo del visionado de Alcarrás.

Los actores naturales y seleccionados en un periodo de dos años hacen que la experiencia sea muy cercana al documental. Quimet (Jordy Pujol) que es el más afectado por la imposibilidad de hacer frente a ese Goliat que significa no tener papeles ni documentos que respalden su derecho sobre la tierra que han trabajado tantos años; la esposa de Quimet, Dolors (Anna Otín) que intenta ser la matriarca que mantiene la calma; los hijos adolescentes, Mariona (Xènia Roset) y Roger (Albert Bosch); el abuelo melancólico que ayudó a escapar de la muerte a la familia que los expulsan, Rogelio (Josep Abad).

Las secuencias infantiles son las que más llegan porque representan la inocencia y la última generación que disfrutará de las cosechas, los árboles y los caminos de tierra. No por nada la escena que abre la película es la pequeña y luminosa Iris con sus primos gemelos jugando en el auto abandonado cuando la retroexcavadora llega y rompe el momento lúdico. Ese rompimiento inicial es lo que mejor define Alcarrás, simbólica y estéticamente.

Sin embargo, falta un poco de fuego en las reacciones y en la situación de gente que está a punto de perder su granja, no sé hasta qué punto esa cosa melancólica y ausente de vísceras sería una reacción real a la pérdida de tierras y sustento de vida de un familión. En casos que he conocido de manera personal, por menos que eso ardió Troya. Sí, Quimet pierde los estribos en algunas ocasiones o la familia misma está en tensión, pero en términos globales para la situación y teniendo en cuenta cómo una persona del campo está arraigada a sus cultivos, a su casa, me pareció que era un poco pasivo el relato.

O sea, ustedes le salvaron la vida a esa familia, los ayudaron cuando los iban a matar en una situación complicadísima, y años después los quieren echar como a perros y ¿ni siquiera en las conversaciones hay un momento de real, justo y monumental cabreo?

Al durar la película dos horas y no introducir ningún otro elemento (a propósito) que colabore a que como espectador uno se fatigue e identifique más con la familia Solé, las secuencias se vuelven repetitivas y, por momentos, bastante aburridas. Incluso teniendo elementos dramáticos que podrían darle mayor significancia (la pelea entre Quimet y su cuñado, la lesión en la espalda, el reclamo de los agricultores, etcétera), todo está como pasado por un filtro.

Sé que la idea de dirección y la propuesta narrativa es esa, pero de alguna manera termina quitándole cierta verosimilitud al relato el tener una mirada tan amplia que no se detenga en los contratiempos nunca.

Valoro el trabajo de Carla Simón que es preciso y milimétrico, las secuencias que parecen tan espontáneas, tan reales deben haber exigido mucha dedicación, sobre todo en escenas que involucran muchos personajes y tomando en cuenta que el rodaje tiene que calzar con la estación ideal para la cosecha de melocotones.

Valoro también la fotografía de la boliviana Daniela Cajías que se vuelve cómplice de la propuesta, nunca intenta ponerse por encima de la historia, está totalmente al servicio de lo que cuenta, no hay excesos preciosistas ni propuestas de autor, lo que vemos es delicado y minimalista.

Sin embargo, a diferencia de Verano 1993, que traicionaba su monotonía con esa escena de Frida llorando y transmitiéndonos lo desolador de su situación, en Alcarrás falta algo. Habrá cierto público que la encontrará, de hecho, insoportable de ver, ausente de ritmo y de tensión para mantener sus dos horas.

Aún así, cuando la escena final nos deja lo que toda la película ha anunciado, cuando ves los árboles de melocotones que sabés fueron cosechados con tanto amor por la familia, cuando sabés que es el principio del fin y el inicio de una nueva era, el sonido de la máquina contra la tierra queda dentro tuyo.