Voy a comenzar con una pregunta existencial y una cita de Séneca. ¿Queremos vivir mucho tiempo o intensamente? O ¿empezar de nuevo o reinventarnos? “No se lucha para vencer el mal, sino para que no gane”.

La pregunta y la cita surgieron luego de leer el libro de cuentos de Jorge Patiño, titulado La vida es solo una hipótesis. Fue –confieso– una excelente coincidencia, porque después del suceso cardíaco con el que salí con vida, filosofar es algo natural y el libro de Jorge me sirvió como base de posteriores elucubraciones sobre la vida y la muerte.

El libro contiene cuatro cuentos, todos muy buenos, aunque personalmente tengo dos favoritos de los que hablaré luego. Según el autor el primer cuento, que le da el título al libro, fue escrito a partir de unas reflexiones suyas que les regala a Irene y Abelardo los personajes. Irene le pregunta “A ti que te ha parecido la vida?”. El cuento no solo es existencial, sino profundamente psicológico, esa pregunta que muchos se hacen, “y ... ¿si me hubiera casado con mi primer amor? O ¿Cómo habría sido mi vida con Ernesto?”.

“Irene y yo ya nos conocíamos como se dice ‘de lejos’. Nos mirábamos, nos quecheábamos a la distancia con esa obviedad sutil en la que un gesto, que para los demás es trivialidad imperceptible, entre dos personas es un lenguaje cifrado lleno de ambigüedades con el que se dicen cosas incompletas pero significativas”.

Este primer cuento se inicia con un preludio, ¿por qué preludio? Personalmente y por haber leído dos libros del mismo autor, se me ocurre un ser amante de la música, quizá de sinfonías para piano o violín con preludios de corto desarrollo y libertad de forma que preceden la ejecución de obras profundas. Esa acepción musical coincide con la explicación que me dio Jorge: “...me pareció que esa parte me había salido en otro ritmo”.

El tiempo, o quizá los tiempos, del primer cuento le dan densidad a lo narrado y el ritmo es el que sigue al preludio, una obra con profundidad y hechos inesperados.

Es el cuento que bien podría ser una novela breve como las que acostumbra Rodrigo Rey.

El segundo cuento, mi favorito, sigue la huella de lo definido por Hemingway, es decir: “He descubierto algunas cosas que son ciertas. Si omites cosas o eventos importantes que conoces, la historia se fortalece”.

La diva se disuelve como azúcar, es un ejemplo para los cursos de escritura creativa, es un cuento que alguien lo llamaría “redondo” por su itinerario y su ritmo que no es el musical clásico de primero, es un ritmo de bossa-nova, gracioso y hasta divertido, pero, tiene un final de Wagner.

En este cuento surgen diálogos, que siempre han sido el talón de Aquiles de todos los escritores, Jorge los construye como si los estuviera copiando de la realidad:

“Una de sus nuevas paranoias era la plata y era obvio que el tema estaba blindado. Es cierto que nunca me había metido en sus cuentas y ahora iba a ser más difícil.

- Te cuento que me voy de viaje

- ¡Ah! ¡Qué sorpresa! ¿A dónde te vas?

- Lalo me ha propuesto que nos vayamos a Las Vegas y como nunca he estado allá, tú solo querías ir a Venecia, San Francisco, Bangkok ... he decidido ir mientras pueda. ¿Non te parece bien que me divierta?

- Claro que sí, claro.

- ¿Entonces por qué esa cara de espanto?”.

Jorge me dijo que es una historia “que he visto y sigo viendo de cerca”, es una historia conmovedora, ¿será porque nos acerca al final?

El tercer cuento, San Judas y Bach, es otro testimonio de un libro que se pregunta en cada línea ¿cuál es el instante eterno?

Esta vez aparece la muerte, la religión, el ajedrez, Bach y un ¿coito? no,¡un polvo magistral!

Jorge me dijo que había conocido una pareja de brasileños que los evoca a través de sus dos personajes principales, con rasgos solamente, “porque no sé si tienen una hija, pero sus personalidades eran como los del cuento”.

El último cuento es otro de mis preferidos. La razón es que conocí en adolescente un peluquero en la localidad agraria de Itapaya que me contaba la Guerra del Chaco en episodios mensuales. Un peluquero parecido al que Agustín Echalar había conocido en un pueblo lejano. Jorge se sirve de la experiencia del amigo para escribir un relato con rasgos de realismo mágico, una lluvia que no cesa y melenas que crecen y necesitan de un peluquero al que se vuelve para saber cómo termina la historia.

¿Termina la historia? El peluquero gozará de buena salud porque seguirá contando su historia al nuevo lector de Jorge Patiño.

Algo más sobre La vida era solo una hipótesis. El lenguaje del libro es limpio, una forma de decir que no tiene palabras demás, pensé en las matemáticas y sabiendo de sus apegos a esa ciencia, se lo pregunté. “Soy menos matemático de lo que la gente cree, quizá me quedó algo de esa obsesión por el rigor”.

Hay pocos escritores en Bolivia con ese rigor. Quizá mi ausencia del país no cubre todos los espacios deseados y puedo estar diciendo algo que no corresponde a la realidad, pero esa es mi impresión. Y Jorge es uno de ellos

El final y la filosofía de la longevidad

El libro de cuentos de Jorge y mi propia situación de sobreviviente, me obligó a releer al filósofo francés Pascal Bruckner y su Filosofía de la longevidad.

Bruckner cita a Platón, quien en Político imaginó que en los viejos tiempos “los ancianos muertos salían de la tierra para vivir sus vidas al revés”. Sí, muy interesante, pero la realidad es cruel: “Incluso los baby boomers, esos fanáticos de la adolescencia terminan convirtiéndose en septuagenarios u octogenarios”

Ni la química con sus pastillas azules puede detener el deterioro interior, Vargas Llosa en Los vientos, se refiere a esos pedos y eructos que salen sin control.

Los cuentos de Jorge no son la respuesta a la pregunta que surge entre Irene y Abelardo: “¿A ti que te ha parecido la vida?” son una hipótesis desde la lingüística, porque la vida es como la oración subordinada en las oraciones condicionales de la muerte.