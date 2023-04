Tras asumir el poder el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en abril de 1952, la represión y vigilancia estatal paulatinamente se volvió más organizada, formalizada y centralizada. Esto se puede advertir, por ejemplo, en el ilustrativo texto de Oscar Daza Barrenechea sobre la Sistematización Armada de la Revolución Nacional (s.e., 1959), que es una serie de enunciados, principios, orientaciones y normas que debían regirse “las milicias armadas del MNR; las células armadas; los regimientos campesinos; las milicias sindicales de mineros”. Estos grupos irregulares se encontraban fuertemente cohesionados bajo los “altos ideales revolucionarios” que cumplían la función de garantizar la seguridad del Estado Revolucionario de la “irresponsabilidad subversiva de la contrarrevolución”.

Según Oscar Daza, “toda organización territorial o funcional del MNR tenía en sus directivas una secretaría de defensa y seguridad, o de milicias, representada por el jefe miliciano, cuya autoridad no podía ser suplantada por ningún otro miembro del comando o directiva, sino que, en su ausencia, quedaban los jefes milicianos que le sucedían en el mando”.

De acuerdo con la descripción de Daza, la organización de estas “tropas irregulares” no obedecía a ninguna regla de constitución numérica, sino, en razón de la distribución territorial o funcional como: la organización sindical de obreros; la organización funcional; la organización territorial o comandos departamentales subdivididos en comandos zonales y comandos cantonales. Más allá de esta clasificación interna del MNR, la realidad era mucho más compleja, ya que, era la base de represión para afianzarse en el poder frente a cualquier manifestación subversiva o elementos armados contrarrevolucionarios que eran anulados por los grupos de choque del partido “aún a costa de cualquier sacrificio”.

Una de las tareas primordiales de estos grupos irregulares era contactarse inmediatamente con el comando revolucionario para informar cualquier situación. En caso de disturbio, debían utilizar el teléfono más próximo y seguro para solicitar –si fuese necesario– refuerzos en armas y hombres que precisen. Además, estas milicias estaban autorizadas para realizar detenciones, para luego, conducirlos a los lugares previstos por el comando. Todo detenido era entregado a los “policías de la juventud del MNR” para que ellos valoren cada caso.

Pero aún hubo más: ningún vehículo podía ingresar o cruzar la zona asegurada sin haber sido claramente identificado. En caso de sospecha o duda, atañía revisar minuciosamente el motorizado para luego trasladar al puesto de comando más cercano. En ese ínterin, cualquier coche que ingrese a la jurisdicción del “servicio de seguridad” era escoltado por un guardia o miliciano hasta el lugar de destino o hasta el límite de su jurisdicción.

Paralelamente a los “grupos irregulares” de la Revolución, se creó el Departamento Segundo de Inteligencia. Según el periodista Gerardo Irusta, “este organismo de espionaje político cambió luego su nombre por el Departamento Segundo de Orden Social y Político (DSOS) y finalmente se denominó Control Político y fue ubicado en una casona donde hoy funciona la Facultad Técnica de UMSA, entre calles Potosí y Yanacocha, en el centro de La Paz”.

El Control Político llegó a instrumentalizar la normativa jurídica, atribuyéndose un irrestricto control jurisdiccional dentro del país. Esta peculiar institución controlaba rigurosamente toda correspondencia de opositores e incluso de su propia militancia; podían libremente intervenir teléfonos de la dirigencia opositora y de sus partidarios; tenían infiltrados agentes en sindicatos, gremios y partidos políticos; realizaban arrestos, intervenciones, secuestros, allanamientos, persecuciones, torturas. Esta labor represiva fue dirigida por Claudio San Román, Luis Gayán Contador, Adhemar Menacho, entre otros.

Las Barzolas del MNR

Otro grupo de represión dentro del MNR, fue la fracción femenina denominada “las Barzolas”. La razón del nombre se debe a uno de los mitos políticos que giraba en torno al culto al sacrificio de una mujer por la patria. El impacto literario y político que fue adquiriendo la figura de María Barzola tras su muerte, se debe en gran medida a la labor publicitaria de historiadores, poetas, ensayistas y militantes del partido movimientista.

A continuación, examinaremos algunos ejemplos ilustrativos de esta retórica. Se puede mencionar al escritor Walter Fernández Calvimontes autor del poemario Desátate las trenzas María Barzola (La Paz: Editorial Fénix, 1953). En el prefacio del texto el autor afirma: “María Barzola, es y será el símbolo del incruento sacrificio de los mineros de Catavi, Llallagua, Uncía, Siglo Veinte, Colquiri, San José, La Chojlla, Pulacayo, Potosí; en suma, de todos los trabajadores que desde muchísimos años atrás supieron ser víctimas de la explotación más bárbara y salvaje. Fue una mujer quien, un rojinegro 21 de diciembre de 1942, por defender el pan de sus hijos cayó legalmente sancionada por los organismos de un Ejército, puesto como siempre, al servicio incondicional del imperialismo extranjero”.

Más abajo, Fernández justifica su inclinación partidaria: “Como poeta, nunca alquilé mi pluma a nadie. Si ejerzo un convencido apostolado de nacionalidad, ello se debe a que, como yo, más de 2.500.00 habitantes de este esclavizado país, se encontraron con la certidumbre, y hoy por fin la comprenden, de que sólo un gobierno, formado por obreros, campesinos y gentes de clase media, logrará, por primera vez en su historia, la consolidación política, la justicia social, la libertad económica, el equilibrio de clases y la soberanía de la Patria”.

Por esa razón, Fernández elogia –a través de sus odas– a las figuras de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo, Juan Lechín Oquendo. En cuanto a las líneas dedicas a Barzola, el poeta ha escrito: “Y tú: / Señora del Estaño, ya no estarás más sola.../ Tus trenzas han cubierto los cielos de Bolivia / ¡Sí María Barzola...! / y ese destrenzamiento proclama todavía / que tu espíritu es ola / y al ser fuerza es más fuerte que la piratería. / Te lo jura el minero. ¡Sí María Barzola...!”.

Bajo esa misma trinchera, Walter Espinoza Barrientos compuso versos dedicados a María Barzola, recogidos en el libro Rebelión... (Cochabamba, 1953). En ella se encuentra las siguientes líneas:

“¡Oh Barzola Camarada! / tus huesos yacen en la tumba, / pero vives, no has muerto / para los pueblos ni los hombres / no puedes morir eres inmortal / como una planta eterna (...) / ¡Barzola Camarada! / sin conocerte ni escuchar tu voz, / te sigo con mi frente erguida / avanzando con mi pueblo / entre el fuego del fusil artero, / porque la lucha engendra valentía / en la lucha se vence o se muere / y es mejor morir por un pueblo esclavo (...) / ¡Oh María los pueblos te lloran! / ¡Oh, Barzola bendito sea tu nombre!”.

Años después, la poeta Leticia Fajardo de Perelman publicó Pampa, metal y sangre (La Paz, 1959), en la que se encuentran unos versos inspirados en María Barzola. La realidad es, en cierto sentido, que la imagen idealizada sobre María Barzola gradualmente se fue afianzando al plano político, marcando la nueva ruta de culto a los mártires del movimientismo revolucionario.

Testimonios de mujeres en la política

Un factor importante de la época del 52 es que las mujeres militantes del MNR sintieron la “obligación” de justificar el proceso revolucionario. Un testimonio que condensa y exalta estas emociones, es el libro de Arminda Arauz de Eguino publicado bajo el título Para María Barzola: Mi vida en el MNR (s.f.).

El recorrido histórico que traza Arauz tiene una visión utópica del pasado. Al referirse al periodo incaico afirma: “Esta bella tierra florecía bajo ese maravilloso régimen de gobierno, ya que la mujer americana estaba representada en la vida pública, y de sacrificio. Mama Ocllo, la incomparable compañera de Manko Kapac, la Eva Perón de ese periodo de civilización”.

Con respecto al periodo colonial dice: “Quizá la mita de la Colonia, era más humana que la mita de los barones del estaño. En aquella época por lo menos existía el fraile de Las Casas. En nuestro período, sólo se veían por doquier servidores incondicionales de los explotadores”.

Una de las características del texto es que no sigue cronológicamente la historia de Bolivia, sino que acentúa la lógica amigo/enemigo. Por eso, Arauz resalta e identifica a los enemigos de la patria y los males previos a la revolución del 52: “La educación era un mito. La alimentación una mentira. Ni qué hablar de la cultura, pues hasta (las) universidades, no cumplían el verdadero rol social. Todos estos males tenían una causa. La miseria económica de tres millones de habitantes, frente a la opulencia de tres magnates”.

Con respecto a las leyes del Estado, dice: “Las leyes sólo servían para pedir obligaciones, pero nunca para dar derechos. Y aún con esas leyes, cuando no se conseguía lo que la ley decía, se inventaba las desgracias que daban derecho a vulnerar el pensamiento del pueblo. Eso ocurrió por ejemplo cuando las elecciones presidenciales, en que triunfó el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario”.

Los otros pasajes del ensayo de Arauz discurren superficialmente sobre su incursión en la política, que va entre reclusiones, persecuciones, amedrentamientos y su dócil lealtad al MNR.

La cronología descrita por Arminda Arauz concluye con la consolidación del gobierno movimientista en el poder: “Ahora que la patria ha conquistado su tranquilidad y sus libertades, puedo decir con orgullo, que quizá las que más hemos sacrificado nuestras horas, nuestros desvelos, como siempre, nos encontramos listas para seguir ese sacrificio cuando la revolución que dirige el partido se encuentre en peligro. Ya está demostrado que los auténticos revolucionarios, los que hemos vivido siempre desamparados de todos, somos los auténticos luchadores y, por qué no decirlo, los auténticos revolucionarios”. Finalmente, Arauz rinde homenaje a los mártires promovidos por su partido, y en especial, “a la palliri María Barzola, que, como Bartolina Sisa, es la heroína pura de la raza mestiza de Bolivia”.

Otro testimonio está escrito por Lydia Gueiler Tejada, titulado La mujer y la revolución (s.e., 1959). Allí realizó un recuento de su vida personal, su acercamiento a los sindicatos y al MNR. Con un estilo reivindicador, enfatiza el rol de las mujeres en la política. Para ello, engarza la historia de Bolivia con la historia de la mujer a partir del período del incario, la colonia y la república:

“La historia oficial no ha destacado suficientemente la participación de la mujer en los acontecimientos más relevantes de nuestra Patria. Sin embargo, para orgullo del país, han existido mujeres dignas de mención en todos los campos de la actividad”. De acuerdo a Gueiler, la historia de Bolivia está llena de eventos heroicos donde las mujeres fueron las grandes protagonistas: “En el período incasico, fundamentó sus normas de convivencia en las sabias enseñanzas de Mama Ojllo, fundadora del Imperio de los Incas, de tan legendaria tradición histórica. Durante la época colonial, la emancipación del yugo español, contó con precursoras de la estirpe de una Bartolina Sisa”.

En el proceso de la independencia americana, “Juana Azurduy de Padilla y las heroínas de la Coronilla (...) son pruebas elocuentes del valor y el espíritu de sacrificio por las causas justas que perviven grabadas en los más profundo del sentimiento popular del alma de la mujer boliviana”. El largo recuento histórico culmina con la insurrección del 52.

Los pasajes relatados por Gueiler recogen curiosos datos sobre los primeros años de la Revolución, como, por ejemplo, los denominados “Grupos de Honor”. Los integrantes de este grupo trabajaban en la Alcaldía de La Paz, “lo que nos permitió cohesionar aún más nuestras filas y presentar una organización perfectamente disciplinada, formada en base a una milicia del Partido armado y dotada de la experiencia necesaria para la defensa de la Revolución Nacional”. El marco de acción de los “Grupos de Honor” se ceñía en acudir a manifestaciones políticas y desfiles cívicos: caracterizadas por asistir de forma uniforme.

Con respecto al movimiento femenino dentro del MNR, Gueiler indica que esta se encontraba fraccionada por zonas: “Zonas de la Universidad, Sopocachi Alto, Sopocachi Bajo, San Jorge, Obrajes y Calacoto de la ciudad de La Paz, haciendo notar que pertenece al sector menos popular de la población y, por consiguiente, escaso en militancia revolucionaria”.

La designación referida era publicada bajo lista por la Secretaría de Organización del Comando Departamental del Partido, “para que respondieran al llamado de la Revolución en defensa de los intereses colectivos del pueblo boliviano”.

Un dato interesante que refiere Gueiler es que las mujeres cumplían “un llamado especial” por estar “obligadas moralmente a trabajar en defensa de la causa, ya sea porque eran militantes activas o porque se hallaban disfrutando de los beneficios otorgados por la revolución y de las granjerías del poder, gracias a las altas situaciones alcanzadas por sus familias y en la mayoría de los casos directamente por los propios esposos”.

Pero la realidad era la siguiente: “Es que no todas concurrieron a cumplir con el deber y la responsabilidad a que estaban moralmente obligadas, muchas de ellas seguramente porque su ambiente social les impedía mezclarse con el pueblo mismo, las otras porque aún no habían superado su condición de sometimiento en el seno del hogar (...). Desde luego no faltaban tampoco aquellas que negaban su militancia al MNR; lo que de todos modos no les impedía recibir ‘cupos’, divisas u otra clase de utilidades que les brindaba la revolución y con los cuales mantenían su participación en un elevado medio social”, dice Gueiler.

El legado de las Barzolas

Como se puede advertir, los testimonios señalados omiten la violencia practicada por el Comando Femenino del MNR, subdividida entre la Legión María Barzola y la Célula Juan Lechín. Estos grupos irregulares adquirieron notoriedad y marcaron el nuevo rol de las mujeres en política. Pero, extrañamente, no existen estudios sobre las formas de violencia, fanatismo, lucha interna y culto al proceso revolucionario que asumían las mujeres en nombre de la libertad, la injusticia y la democracia. Pero en realidad, las Barzolas eran utilizadas como un grupo de choque o instrumentos de represión para la oposición. También se constituyeron en un grupo de “apoyo” en el parlamento que cumplían la función de gritar y abuchear a los contrarios y aplaudir a sus jefes cuando intervenían.

Tal como señaló Gueiler, las Barzolas se convirtieron en un brazo de apoyo al partido, donde, eran obligadas a asistir a todos los actos públicos, desfiles, reuniones y congresos. Siguiendo consignas verticales, tenían que apoyar a los caudillos sin ninguna objeción. Además, ayudaban a distribuir bebidas y alimentos en cada una de las reuniones oficiales, entre otras actividades. Por su puesto, todo este “trabajo político” representaba la búsqueda de espacios de poder, traducidos en plazas de trabajo y beneficios en nombre de la revolución.

Estas prácticas políticas se “arraigaron” en los posteriores grupos políticos femeninos. Un ejemplo actual de ello, es el grupo Las Bartolinas, que nació como homenaje a la heroína aymara Bartolina Sisa. El accionar político de las Bartolinas se encuentra claramente identificado con MAS, en el que replican varios aspectos de las Barzolas del MNR.

En consecuencia, esta sistemática violencia partidaria produce una pérdida de derechos a los disidentes y un retroceso para la democracia. Estos factores de violencia deberían ser temas de estudio, en especial sobre el rol de las mujeres bajo el engranaje de partidos políticos populistas y autoritarios.