Mi madre conoció a Jacinta de la Torre por accidente en un viaje en tren que compartieron de París a Barcelona, hace años. Cuando era joven, sin equipaje, sin hijos, sin pareja, sin trabajo. Llena de sueños, quería llenarse de historias, paisajes, palabras. Quería valorar la certeza tanto como la duda. Eso me ha dicho mi padre al menos.

Era la década del 70, en Chile, la dictadura instalada firme. El terror en una mitad del país y el placer, en la otra. Constanza Alvear estudiaba sociología en la Universidad Católica, tercer año, lo único que tenía en común con sus compañeros, con algunos de ellos, era el miedo. Un día recibieron la visita de tres tipos de la DINA que entraron con sus lentes oscuros y chaquetas negras de cuero en la mitad de la clase de estadísticas. Sin abrir la boca pescaron al José Antonio y al Carlos que estaban sentados en la última fila tomando apuntes. Los cabros fueron arrastrados por el cuello de sus camisas como dos títeres patéticos. Mucho más tarde supe que ambos habían engrosado la lista de los detenidos-desaparecidos.

Entonces Constanza entendió que era hora de emprender el vuelo. No asistió más a clases. Tenía 20 años, el alma herida, no podía dormir, ni comer ni llorar. Guardaba algunos fragmentos en su mente de esa época, como retazos de un vestido viejo. De eso hace mucho. A Jacinta no le gusta hablar de ese tiempo, ni siquiera había nacido. Barcelona siempre fue su hogar, allí está su vida, su padre, sus amigos. Chile es una postal añeja, color sepia, ella no está en la foto.

Jacinta, la del tren, era una chica catalana de dientes blancos, tan blancos que parecían postizos. Después se enteró que tenía dieciocho años, rumbo a casa después de unas vacaciones en Niza. De familia adinerada. Seguía unos cursos de fotografía en un afamado instituto en Barcelona. Deseaba dejar constancia, decía ella, de la miseria humana, retratar el abandono impuesto a los que nada tenían que perder. Pero todo eso lo supo cuando ya se encontraba a mitad de camino a Barcelona. Jacinta se había sentado a su lado en el vagón de tercera clase.

-Qué tal-le dijo-sin ningún asomo de pregunta-.

-¿De dónde sois? Esta vez había un marcado tono de pregunta.

-De Chile, contestó Constanza. De Santiago.

-Ah, Pinochet. Espero que no tengáis que soportarlo 40 años como nosotros a Franco.

-Por mí que lo maten de una vez, le aseguró Constanza. La recuperación de la democracia será posible sólo por la vía armada.

Jacinta comenzó a hablar de su familia, de los mejores platos catalanes. Le contó que su madre nunca la había llamado princesa, incluso le advirtió que si no quería casarse que no lo hiciera, pero que ojalá conociera el amor con quien fuera, sin importar el sexo. Alerta a las lecciones de su madre, descubrió que era lesbiana en la pubertad cuando una prima le había enseñado a besar con lengua y los ojos cerrados. Se le había erizado la piel y allá abajo sintió que estaba húmeda. Cuando se lo comentó a la prima, ella le dijo que eso se llamaba deseo, que era normal. Entonces comenzó a explorar, con entera libertad hasta que se enamoró perdidamente de una compañera de la secundaria. Hace poco vivían juntas en el barrio de Gracia.

La vida de Constanza era todo lo opuesto a la de Jacinta. Tenía una madre dueña de casa y un padre empleado de banco. Hija única de una familia endeudada hasta las orejas para poder costear sus estudios universitarios, luchando a diario para que la rutina no le comiera los sueños. Se demoró un año en juntar dinero para el pasaje a Barcelona. Se quedaría en casa de unos amigos exiliados de sus padres, al menos los tres meses que le permitía la visa de turista.

A partir de ese viaje en tren, ambas jóvenes se volvieron inseparables. Al mes, Jacinta le conseguía un trabajo en la galería de arte de unos conocidos. Una tarde se juntaron en un bar cercano. Constanza tomaba su primer sorbo de cerveza cuando un tipo se le acercó por el costado y le dijo qué tal, soy Rodrigo Castells, escritor, amigo de Jacinta. Una hora después ambas amigas dejaban el local y él se quedaba en la barra con su número de teléfono anotado en la muñeca. Tres días más tarde compartían una noche de tapas. Con una ansiedad poco disimulada, ella le habló de su madre dueña de sus compañeros desaparecidos, la poesía de Neruda, La Moneda en llamas.

No tenía sentido esperar, coincidieron ambos, y se casaron a fines de ese año. Una ceremonia civil sencilla y breve en la casa de unos amigos catalanes. De la familia de Constanza no había nadie. Jacinta fue su testigo de matrimonio. El primer año fue glorioso. Y, después, todo cambió. Justo en el momento en que ambos caían en la cuenta de que habían cometido una gran equivocación, Constanza quedaba embarazada de Jacinta. Al cuarto año, empezó a sentir el cosquilleo en el cuerpo, ese impulso incontenible de averiguar qué había al otro lado de la pandereta. Siguió con disciplina las noticias de Chile, retomó contactos con algunos de sus compañeros de la universidad, participó en algunas manifestaciones en contra de la dictadura, salió a la calle, marchó, gritó, levantó el puño. Sintió en los huesos que era hora de volver. La culpa le caía encima, gota a gota, horadándole el alma.

Tras largas discusiones y mucho llanto, acordaron que la niña se quedaría con su padre, un tiempo al menos. Exponerla a los peligros de la dictadura y su horror era demencial. Si estaba decidida a entrar a

la clandestinidad y tomar las armas, no había allí espacio para Jacinta. Llegado el día, la niña se aferró a su madre y lloró desconsoladamente en el aeropuerto. Constanza la encerró en un abrazo largo y le susurró al oído que volvería a verla muchas veces, que la amaba más que a nadie en el mundo. Jacinta le regaló su peluche favorito y se secó las lágrimas con el dorso de su mano derecha.

Seis meses más tarde Constanza Alvear caía abatida, junto a otros dos compañeros, en un falso enfrentamiento en una calle de Las Condes, en Santiago. Según el material fotográfico disponible, el cuerpo de la joven se encontró tendido, a ocho cuadras de una casa de seguridad. Solo vestía calzones. Se constató, posteriormente, que las lesiones de quemaduras y los orificios de entrada de balas fueron hechos cuando ella estaba sin ropa. Tenía treinta impactos.