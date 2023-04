“Soy un viajero, un escalador de montañas -dijo a su corazón -. No me gustan las llanuras, y no puedo estar quieto mucho tiempo. Y sea cual fuere mi sino [destino], sean cuales fueren las vivencias que me aguardan, siempre habrá que caminar y escalar montañas; en definitiva, uno sólo tiene vivencias de uno mismo. Pasó la época en que a mí me sucedían acontecimientos casuales. ¿Y qué podría sucederme aún que no fuera ya algo mío? Lo único que hice es retornar, volver a casa, a mi propio sí mismo y lo que de él estuvo mucho tiempo en tierra extranjera, disperso entre cosas y sucesos casuales”. (Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. p.147:148).

Las mitológicas Moiras griegas, las repartidoras del inescrutable destino se encargaban de dotar a cada humano de su particular porción de vida; con sus poderosas manos sostenían o cortaban el hilo de la preciada existencia. Ellas eran las tejedoras de lo vivo y lo muerto; en cada nacimiento y en cada deceso se hallaban presentes para dar la bienvenida o la despedida. Así, Cloto, la hilandera, portaba una rueca y un huso; a su vez, Láquesis medía con su vara la longitud del hilo de la vida y, finalmente, Átropos cortaba, con sus tijeras, las hebras y raíces de los desdichados escogidos para abandonar el mundo terrenal.

Las Moiras fueron temidas y respetadas en la antigüedad, fueron la representación de los misterios del tiempo y el destino de cada ser viviente, un destino que se anhelaba exitoso, afortunado, con salud, bienestar y amor familiar. Para obtener tales regalos se hacían ofrendas y oraciones, buscando la alianza de estos seres, que, con sus decisiones y caprichos se ensañaban o consentían a los mortales que en ellas creían.

Las hilanderas del destino eran las responsables de los logros, los encuentros, los golpes de suerte, las victorias y los nacimientos; más también de toda desventura, fracaso, enfermedad, o nefastos encuentros que podrían traer la destrucción. Por tanto, la incertidumbre, el temor y la resignación ante los ocultos designios de lo divino, fueron, por largos períodos, las constantes para el mundo de los frágiles mortales.

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron las inevitables preguntas: ¿Acaso estamos indefensos ante las intenciones del destino? ¿La dicha, las aflicciones, las recompensas o los castigos nos son impartidos sin la más mínima contemplación? ¿Todos los acontecimientos están premeditados por las fuerzas del devenir? ¿Podemos rebelarnos ante los deseos de los dioses? De esta manera, la fragilidad del ser humano se fue transformando, emergiendo una cautiva y desconocida fortaleza que comenzó a cuestionarlo todo.

Poco a poco se fue comprendiendo la real incidencia del destino; más también, del poder de acción y reacción ante todo inesperado embate; así se comenzaron a romper las cadenas de la esclavitud causadas por el miedo, la inacción y el sufrimiento.

En nuestro afán por ser libres y autónomos, logramos, con esfuerzo, arrebatarles a las ancianas hilanderas la rueca, el hilo y las tijeras. Al recuperar lo perdido nos dimos cuenta que cada vida humana es portadora de gran poder de decisión, infinita capacidad creadora y la férrea voluntad para la construcción del propio destino y camino. Luego de tanta sumisión, advertimos que somos hacedores, protagonistas y no sólo espectadores de nuestra propia historia. Comenzamos a hilar y cuidar nuestras ruecas, a escoger la calidad de nuestros hilos, de su resistencia y, por sobre todo, a no permitir los externos daños premeditados hacia nuestra valorada creación.

Y, si bien desconocemos el tiempo de permanencia de este viaje o trayecto, descubrimos que ahora tenemos certezas y no sólo dudas, frente a lo que llamamos destino, sino, devenir, designio....vida.

Comprobamos que la rueca nos impulsa al movimiento, pero ahora somos nosotros los que determinamos la velocidad de su danza, haciendo pausas o acelerando su curso. Las experiencias, las personas con las que compartimos, o las personas de las que nos alejamos; las travesías con disfrutables o tortuosos puertos son el material necesario de nuestras hebras.

Nuestros hilos están hechos de infinidad de otros filamentos que se convierten en partes indisolubles de nuestra obra. Asimismo, ahora podemos utilizar nuestras tijeras para cortar los fragmentos dañados, pedazos que sin darnos cuenta incorporamos y pusieron en riesgo la firmeza de todo el ovillo. Con el tiempo nos volvemos selectivos, garantizando que nuestro trabajo sea fructífero. De esta forma, estamos llamados a supervisar, cuidar y reconstruir constantemente nuestras madejas.

Las Moiras, hilanderas del destino nos observan sigilosas, valoran la osadía y valentía humanas, pues no somos estirpe de esclavos, sino de guerreros y guerreras. Las Moiras comprenden que ya no pueden arrebatarnos la libertad ni la vida, que ante todo, somos creadoras y creadores, dispuestos a sobrellevar y transformar cualquier obstáculo y adversidad por dificultosa que sea. Las Moiras se conmueven al vernos erguidos luego de las múltiples caídas causadas por las bravas olas del implacable destino, con sus aparentes dichas y sinsabores.

Las Moiras reconocen también nuestras debilidades humanas, nuestras distracciones, y las pérdidas que son la base para nuevos aprendizajes y ganancias. Las Moiras, las hilanderas del destino se retiran exhaustas por tanto trabajo, nos delegan sus arduas labores, quizá saben, en el fondo, que merecemos ser responsables de nuestros propios éxitos y fracasos y, que pese a nuestro efímero tiempo, lo que hagamos, será lo mejor que podamos hacer; porque ahora, la rueca, el hilo y las tijeras son nuestras, nos pertenecen en justa contienda, y esa libertad de elección no tiene precio.