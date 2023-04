Hay gente que entristecida pasa los días haciendo cosas como si se tratase de unas máquinas automáticas que se levantan, se mojan, comen algo sin hambre y sin ganas y salen a hacer otras cosas variadas como lavar autos, vender infinidad de objetos tecnológicos, gastronómicos, de vestir, de desvestir, de alcoholizar, de procurar un estado alterado de conciencia con sustancias psicotrópicas con rituales incluidos.

Hay gente entristecida que no sale a la calle, para nada, que no sale de un cuarto, que no sale de su mente, de sus infiernos, de sus más antiguos miedos. Hay gente poblada de miedos sin miedo. Eso que se llama angustias múltiples y repetitivas. Esas que se regeneran auto poéticamente con constantes adelantaciones, con suposiciones, con suplantaciones y más, para continuar en una suerte de rueda en la que un hámster simula que pasa una vida en libertad, impulsando su propia película de “el día de la marmota”, su propio eterno retorno, su círculo interminable.

Hay gente, por otra parte, animada y desentendida que le disputa a la positividad un sitio en la galería de las frases útiles y recomendadas. Que en los asuntos del vaso con agua siempre le encuentra la forma de verlo como una proyección hacia todas las maneras exitosas de vivir. No son pobres porque no quieren, dicen. Lo que implica la afirmación contraria. Libran una batalla contra el fracaso porque no lo toleran.

Suben todos los logros, sean personales o sean de la otredad, pero como salen en la foto, los hacen propios y los suben. Suben todas las casualidades del universo y del multiverso en el que habitan como habitan los seres de luz las carpas en pintorescas ferias citadinas y también en casas en las que las sombras se apoderan de los cuartos, del mobiliario, de la ira de un abuelo, del cable pelado del foco en la sala principal.

Hay gentes prácticas pero sensibles como las hay insensibles. La practicidad no tiene que ver con las emociones. Se deshacen de cosas como si nada, las venden, compran otras. El apego, la relación con las cosas no es su fuerte ni su interés. Se apenan cuando ven algún sufrimiento en una narración de ficción, sin embargo, la practicidad hace que pongan a una mascota en adopción porque el lugar al que se mudan es más chico. Practicidad, hijo, le dicen al amigo que llegado el momento, por las mismas razones, dejarán de frecuentar.

Las cosas no deberían ser importantes. Quizás necesarias en algún momento, pero desechables. A lo mejor entienden los rituales o alguno de ellos, pero no los practican, aunque son gentes prácticas. Lo que hace de ellas carentes de narración y amantes de lo aditivo. Del dato, de la información fugaz, de la velocidad. Las fotos en sepia, una llave con la pátina del tiempo, la mesa con los trastatarabuelos contando historias de guerras absurdas, no son precisamente de su interés.

Hay gentes desalmadas también, que andan por ahí haciendo todo lo posible para que a otras, les vaya mal. Les quitan la sombra en el parque, el agua en el pequeño riachuelo, los ahorros obligatorios de toda su vida laboral. Le quitan el sueño de las noches con amenazas a su voz, a su palabra, a su movimiento corporal, a su presencia en la calle, a su olor a mañana fresca. Hay gente desalmada circulando por ahí, en los dispositivos, en las avenidas, en las oficinas acinadas, en las penitenciarías, en las iglesias, en las graderías de los stadiums, en los recintos policiales, en los pasillos de los teatros y siempre, siempre, en algunas casas, en medio de las familias amorosas.