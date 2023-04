Al parecer hay dos maneras de leer. Aquella que se restringe a la palabra escrita y entiende el texto de manera textual y piensa que comprender es memorizar y memorizar no es sino, otra manera de tener destreza en un área del conocimiento. Sin embargo, hay otra forma de leer. Se puede leer desde la imaginación, estableciendo una relación creativa con el texto y haciendo que él no termine en lo escrito. Al contrario, lo escrito, se convierte en el punto de partida tanto de nuevas lecturas como de nuevas escrituras. De esa manera, el oficio de la lectura es un oficio que restringe ciertas responsabilidades e indica ciertas actitudes.

Sobre las responsabilidades de la lectura no está –como viene siendo de moda decir actualmente, que, si un texto no gusta, se puede dejarlo–, acabado dentro del campo de su capacidad de entretenimiento, ni tampoco la responsabilidad de la lectura está en comprender todo lo que se lee. al contrario, es muestra de la belleza o del valor intelectual de un texto el que éste no se acabe en la primera lectura.

En realidad, la responsabilidad de la lectura está que el lector debe conectar la lectura que realiza con otras ya realizadas. Debe establecer un modo de acercarse al texto en el que el texto en sí mismo resuma la experiencia de saber que ese tema propone. O que esa historia dispone. O que esa demostración subraya. No se trata de una lectura que sigue las pistas de su interpretación en el propio texto. Más al contrario, el texto funciona por su contexto. No necesariamente un contexto de producción social o económico o político, sino un contexto marcado el hecho de que todo texto responde a un combate tanto teórico como creativo. Un texto se escribe en respuesta o para acompañar a un texto. Y un texto también dialoga con la tradición de esa escritura, de ese tema y de esa forma. En ese sentido, un texto poético debe ser leído dentro de la historia de ése género, pero un ensayo es capaz de leerse desde el campo mismo de producción de conocimiento que se aborda en sus páginas, como dentro del propio género en tanto tradición o como forma.

Además, la lectura implica una actitud no contemplativa, tampoco activa, como en su momento reclamó Cortázar. Un poco más lejos de aquella noción, se puede señalar que un procedimiento de lectura reclama una actitud creadora. Llena vacíos, conecta ideas, establece críticas internas y supone que el trabajo del texto no está acabado porque o bien el propio autor le puede dar continuidad o, porque alguna idea –quizá dicha al margen y no tan determinante en su argumento–, pueda ser utilizada para que el propio lector organice una escritura.

Lo textual así, cobra otro sentido, porque se entiende al texto como una obra abierta. Y es la actitud creadora la que percibe una posibilidad en el texto leído. La posibilidad de debatir, de continuar o de proponer sobre el trabajo realizado. Porque no hay que olvidar que todo texto es también el resultado de un trabajo intelectual.

Y aunque hoy en día el trabajo intelectual esté poco valorado y sólo calificado al interior de instancias académicas, no cabe duda de que es por medio de las ideas y su debate y profundización que el mundo sigue cambiando y se presentan transformaciones que atañen tanto al campo científico como al campo creativo. Aunque ambos cambios no están del todo peleados ni separados. Buena parte de la epistemología de las ciencias se encarga actualmente de realizar investigaciones al respecto.

Pero lo que importa en paralelo en el acto de la lectura es la posibilidad de gestar determinadas dimensiones de la imaginación. No sólo para ver lo que se lee. y así emprender un camino visual de lo escrito. También para conectar un saber con otro y para despertar la idea de que es posible la escritura cuando ella se encuentra cercana a la experiencia vital de todo lector.

Esto es posible porque mientras más cercana la escritura, más fácil parece su realización, y así, se presenta también como un juego en el que las posibilidades de comunicación son infinitas y ya no se precisa de mediaciones. Es la misma escritura la que produce el conocimiento mientras va sucediendo.

En otras palabras, hay que decir que la imaginación no es sino otra posibilidad de conocimiento que, al servicio de la lectura, radicaliza el acto de entender el mundo que nos rodea por medio de la escritura de una mente humana diferente a la nuestra. La imaginación es la que nos ayuda a entender las condiciones objetivas, materiales, espirituales, emocionales, económicas, y culturales de quien escribe; al realizar este ejercicio se nota de mejor modo la intención del autor y se lee por lo que es y no por lo que pudo ser.

De este modo, cuando se lee bajo el andamiaje de la imaginación, la lectura es radical porque se despliegan otros sentidos. Se dispone de otro orden normativo en el conocimiento y la experiencia, pasa a ser una experiencia compartida entre el que lee y la persona que escribió el texto.

Sin la imaginación no existiría la posibilidad de establecer un diálogo verdadero ni con el presente ni con el pasado. Y menos aún existiría la posibilidad de formar un espíritu de época. Cada texto sería leído de manera aislada y desconectada de su origen y de sus intenciones. Pero, el texto es más que sólo palabras o sentidos. En realidad, un texto es una suma de significados que aparecen secuencialmente a través de cada lectura.

Por ello, leer implica más que conocer. Leer implica superar el afán de la memorización o del mero aprendizaje de un área. Leer implica conocerse a uno mismo a través del pensamiento de otra persona para transformar nuestra propia manera de ver y percibir las cosas y, ante todo, leer reconoce la posibilidad creativa y crítica de quien lee. al leer vamos modificando el texto y al leer vamos construyendo nuestras propias relaciones entre los textos, aun así, los autores sean diferentes.