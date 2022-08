Lo que es vivir sin alma

La decisión de no quedarse en el lead, en el titular del día, para dejar un registro que permita no sólo unir las piezas de la realidad que la noticia deja dispersas, sino también reflexionar sobre algunos de los aspectos más sensibles de la condición humana, como es la muerte, y sobre una de las más grandes heridas por las que sangra la sociedad, que es la (in) justicia, ya merece un aplauso.

Producir un libro de crónicas en medio de la cruzada diaria por sacar una edición y sobrevivir a los constantes embates de hacer periodismo crítico, es una quijotada. Pero los periodistas siempre no sentimos de alguna manera quijotes que pelean contra molinos de viento, con la peregrina ilusión de que alguna batalla sea ganada.

Este libro, el séptimo de Página Siete, es un poco un intento de dar esa lucha.

Desalmados habla de temas que son inherentes a la vida misma: el amor y el odio juntos; la vida y la muerte; la justicia, el horror, la venganza, la esperanza... Todos sentimientos propios de la humanidad, como son propios de la humanidad, también, el crimen, el engaño, la falta de empatía y de compasión.

El texto que nos traen los colegas de Página Siete no solo es impactante e interesante (uno lo lee sin aliento, como lo hice yo). Es también necesario. Urgente diría yo.

He elegido tres razones para esa urgencia:

1. La justicia desalmada

Desalmados nos pone ante la evidencia de la desprotección. Nadie está libre de verse presa de un asesino casual o causal, pero en nuestro país estos (los asesinos) encuentran, además, vías para la impunidad...una y otra vez, sin que el sistema, frágil y dubitante, pueda detenerlos o tratarlos.

La crisis de la justicia se advierte en este libro –y es un tema que Página Siete insiste en poner sobre la mesa con esta obra y antes con Prontuario–. El descalabro que es la administración de justicia en nuestro país se desnuda en cada capítulo.

Procesos interminables, longevos, que se sustentan en la incompetencia e indolencia de los operadores de justicia quienes no tienen reparo en abusar de la chicanería incluso cuando están frente a un caso doloroso y escalofriante.

Las 10 crónicas de este libro nos llevan a un punto muerto, repetitivo: no se puede contar con la justicia para encontrar la verdad; sin embargo, sí se puede usar de ella para la impunidad y, lo que es peor, para la prolongación de la maldad.

Todos, o casi todos los asesinos a quienes nos enfrentamos en estas crónicas, han matado o abusado más de una vez; la mayoría son reincidentes y han contado para ello no con grandes fortunas, sino con unos pocos pesos que conquistan las conciencias febles de jueces y fiscales. Así de seria es la degradación: no son solo los grandes empresarios o políticos quienes compran jueces, también lo hacen asesinos seriales que manipulan y convencen con ridículas prebendas.

En Bolivia, si eres víctima de un crimen tienes que prender velas. Sólo Dios podrá salvarte, la justicia no. Las víctimas de este libro son las víctimas de todos los días en Bolivia: personas vulnerables que caen en manos de psicópatas que acaban cruelmente con su existencia, y en el camino dejan familias destruidas, perdidas, convulsas y desesperadas.

La búsqueda de la verdad y el resarcimiento es una quimera. Casi siempre. Los trámites se comen días y recursos, la inestabilidad de los procesos cansa y desorienta, la burocracia y la indiferencia de las autoridades quita el aliento... y así, muchas veces los asesinos consiguen penas cortas, que son pronto negociadas ante el pavor los mártires. Y esos verdugos reinciden, una y otra vez.

¿Es necesaria la cadena perpetua? Se pregunta uno de los expertos entrevistados en este libro. Nadie en su sensato juicio puede pedir penas más duras en un país donde la justicia depende del dinero y el poder, pero por otra parte, nuestro sistema jurídico –que impone un máximo de 30 años de cárcel por los peores crímenes, que no permite acumulación de sentencias y que abre la posibilidad a la liberación discrecional de peligrosos reos– es un riesgo frente al cual la ciudadanía, sobre todo la de más escasos recursos, está inerme.

2. ¿De qué está hecho el “desalmado”?

Este es otro de los ejes que explora estas crónicas. Emilio Viscarra, un criminólogo al que acuden varios de los cronistas en su búsqueda de razones a la barbarie, sostiene que el asesino nace, no se hace. No actúa por delirios sino por decisiones conscientes y por satisfacción. El psicópata, dice él, no es un enfermo, es un tipo de persona que disfruta, sin remordimientos del sufrimiento que ocasiona.

En Desalmados podemos atisbar en la personalidad de Richard Choque, el asesino serial de El Alto; Matusalén Mancilla, el verdugo de Mayerly; Luz Maya Peralta y Álvaro Salinas, acusados de matar a Anakin Tancara; Marlene Ordoñes, la mujer que asesinó al niño Jhair en Llallagua; Omar Fernández, sentenciado por enterrar a cuatro jóvenes mujeres en su cocal de Villa Tunari; los violadores de Manitoba; los hermanos violadores de Yapacaní; Luis Almanza, el feminicida de Valeria; Jashiro Hayakawa, el inesperado matador de Vilma; y Seferina, la mujer que quitó la vida a sus hijos.

Todos ellos y ellas, según las historias, actuaron conscientemente, planificaron sus crímenes e incluso la forma en que irían a lidiar con las consecuencias de sus actos. Ya antes de hacerlo dejaron rastros de su indolencia y tienen en su haber, casi todos, más de un hecho de violencia criminal.

¿De qué están hechos?, se preguntan los periodistas de Página Siete. No hay una respuesta inequívoca, y tampoco pretenden los cronistas responder un cuestionamiento de tal dimensión, pero los relatos describen rasgos comunes: facilidad para matar, irritabilidad, hipersensibilidad e inteligencia superior al promedio.

¿Hay un contexto social que los favorece? Se pregunta uno. Y sí, la vulnerabilidad de quienes eligen como sus víctimas.

Desalmados nos trae varias coincidencias: ya hemos hablado del sistema de justicia y de leyes; pero también está la pobreza, la desintegración familiar, la marginalidad, la soledad, y cómo no, la sociedad patriarcal.

Desalmados se enfoca en los asesinos, pero también permite dibujar los rostros de sus víctimas y no lo hace revictimizándolas, sino mostrándolas como parte de un tejido que es propicio para la accionar de estos homicidas.

No es casual que sean sobre todo mujeres y niños; no es casual que muchas de las víctimas vivan o provengan de zonas rurales o alejadas; no es casual que tengan que ser extorsionadas no solo por sus perpetradores sino por los operadores de justicia que se ceban justamente con los más pobres.

Todos podemos ser Mayerly, a quien Matusalén le arrancó el corazón; o Jhair, el niño que adoraba a un padre narcisista y que sucumbió en manos de una madrastra que también había sido presa del encanto de ese padre; o Richard, el que convirtió su casa en un cementerio en presencia de su madre y hermana que no pudieron ponerle freno.

En Desalmados, siento decepcionar a quienes buscan el morbo, no se encuentra el detalle amarillista y sangriento, pero sí la constatación de cómo no se puede estar prevenido ante estos crímenes; cómo la sociedad engendra infinitamente tanto a desalmados como a sus víctimas, en una repetición interminable y longeva.

No busquen en Desalmados un análisis sicológico ni social; el libro solo pretende ir más allá de de la crónica roja de todos los días y mostrar estos hechos no como aislados, sino como una parte viva de una cotidianeidad de la que, aunque nos horrorice, somos parte.

3. Desalmados y la crónica

Tercer aspecto, lo periodístico. Los libros de crónicas se escriben generalmente a fuego lento, a la luz de investigaciones profundas, de largo aliento; con tiempo en la maduración de las ideas y los textos.

Acostumbrados como están a la presión, a la exigencia, a la carencia, pero también a la pasión, estos 14 cronistas sacaron tiempo a sus horas de descanso para escribir en tiempo récord este libro.

No es la primera vez, casi todos de los siete libros que Página Siete ha publicado han sido fruto de un esfuerzo parecido: la urgencia de ir más allá de lo efímero para dejar documentado una parte del esfuerzo diario de contar.

Estos 14 cronistas tienen a su favor los zapatos gastados –como se dice de todo buen cronista–. Han recorrido sus historias una y otra vez, lo hacen diariamente, y han tenido la convicción de que era necesario contarlas así: con los antecedentes, con indicios nuevos, atando cabos, dando contexto, yendo más allá de la anécdota, escribiendo con el alma que han perdido los desalmados.

No voy a alargarme entrando a detalle en cada historia, porque espero que acá el público quede con ganas de tener su propia experiencia, pero quiero detenerme en algunos detalles.

En La novia de papá, Erick Ortega luce no solo su envidiable pluma, sino nos confronta con el abandono, el amor obsesivo, el egoísmo. Nos lleva al norte potosino, a Llallagua, aquella región de minas y valerosos mineros, pero también de dolor e impunidad. “Entre enero y junio de 2022 se cometieron cinco infanticidios en Potosí; en todos estos hubo premeditación, alevosía y ventaja. En dos casos los asesinos fueron parejas de los progenitores de las víctimas. Y nunca hubo alcohol de por medio. En resumidas cuentas, la maldad suele estar sobria”, dice Erick.

Roxana Pommier y Luis Escóbar describen una de esas relaciones tóxicas que tienen un anunciado mal final, pero no pueden ser evadidas por las víctimas: el amor violento que acaba siendo criminal. Valeria Mercado tuvo miles de oportunidades para escapar de su esposo Luis Almanza, pero se brindó a sus planes de exterminarla ante la dolorosa mirada de su familia y su pequeño hijo.

¿Cómo una mujer independiente, profesional, de mundo, puede sucumbir a un psicópata? Daniela Romero y Carlos Quisbert nos cuentan la historia de Wilma Fernández quien, dueña de su vida y gestora de su futuro, fue a caer en manos de Jashiro Hayakawa, obsesionado por ella.

Mery Vaca y María Mena persiguen los rastros de un asesino serial, un perfecto buscador de coartadas que rehuyó varias veces a ser responsabilizado por la desaparición de cuatro mujeres entre 2017 y 2020. Las conquistaba, las abusaba y las mataba para luego enterrarlas en un cocal de Villa Tunari. ¿Cuántas de estas muertes podrían haberse evitado si Omar Fernández hubiese sido detenido? Se preguntan las autoras.

Leny Chuquimia se acerca al desalmado Matusalén, el que le arrancó el corazón a Mayerly. Siguiendo publicaciones en sus redes sociales, Leny muestra cómo muchos de estos crímenes están escritos/anunciados en Facebook; cómo el círculo vicioso de la reincidencia, de la previsibilidad está al acecho.

Liliana Carrillo nos trae al caso de Anakin Tancara y la oscura relación de un joven criado por un padre amoroso, con una novia dominante y un enigmático grupo llamado la Familia de Pool. Liliana reúne los pedazos de un caso no resuelto, en el que a las misteriosas razones de una pareja de novios y amigos se une la chicanería de la justicia, para dejar de lado, quizás para siempre, a la verdad.

Dos casos lacerantes y recientes nos traen, primero Malkya Tudela con Los Hermanos de Yapacaní, que relata la historia de Vicente, el niño de 11 años abusado reiteradamente por los hermanos Salazar Téllez y muerto por consecuencias de haber sido contagiado en el abuso de VIH Sida. Y Anahí Cazas, quien junto a Verónica Zapana se adentra en la oscuridad de la celda 77 de Chonchocoro, donde guarda detención Richard Choque, el asesino de al menos cuatro personas, que enterraba en su casa a sus víctimas, que manipulaba y compraba jueces. Pero que ama a los gatos.

Desalmados no pretende ser un inventario de la historia de los peores crímenes. Todos los casos que enlista y retrata son tan recientes que las lágrimas de los dolientes aún están frescas.

Los autores de las crónicas dicen: conmoverse no es suficiente, pero es el primer paso para el cambio.

Yo no creo que ese cambio sea fácil, ni siquiera posible... El abandono de la justicia no parece tener remedio y los desalmados siguen naciendo y actuando, en esta tierra como en otras.

Es bueno, eso sí, saberlo.