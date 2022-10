Los demonios acompañan

Había apretado el gatillo tres veces consecutivas y nada. Ni un tiro, ni la sombra de un tiro. Silencio, momento tenso, rato embarazoso. Ni siquiera se podría afirmar que le salió el tiro por la culta. Simplemente no le salió. La cabeza a la que iba dirigido el disparo, cualquiera de los tres, era a esa altura de la historia de la patria, una persona por demás desconfiable, además de afeada por los años, canalla, ruin, artera, criminal perturbadora y perturbada.

Al fallar los tiros falló toda posibilidad de la existencia de una justicia divina. Bueno, en verdad de una justicia humana llevada adelante por mano propia. Es que cada vez resulta menos confiable cualquiera de las justicias como poder del Estado. O son parte de los gobiernos corrompidos en el mundo, o son sometidas a toda clase de amedrentamientos, amenazas y maldiciones.

Entre las justicias divinas y las maldiciones hay parecidos. Ambas cosas suceden desde la imaginación e invenciones humanas. Los dioses y los demonios son parte del mismo coctel, no puede haber unos sin los otros, de la misma forma que no pueden existir las diosas primigenias sin la primigenia maldad. Cada persona tiene sus demonios merodeando por los pensamientos a veces desde que amanece hasta que el sueño vuelve a apoderarse del cerebro.

Todo el día conviviendo con los demonios hasta caer en absoluto agota miento. Los demonios suelen ser de naturaleza distinta, unas veces de naturaleza adictiva, otras criminal, otras suicida, otras chismosa, otras de pura maldad, otras pervertida, otras usurera. Todas las naturalezas de los demonios con su correlato bueno, su lado de paz, su lado yoga, su lado de naturaleza pizzera en Samaipata, tarotista en Coroico, consteladora en el bosque, hada del bosque, princesa del sur, canción campestre con aroma a jazmín, naturaleza namasté, diosa del mar a 3600 metros sobre el nivel del mal.

Se podría decir, a riesgo de quedar en una reducción bárbara, que las personas viven en una constante bipolaridad entre demonios y bondades, que no es lo mismo que ángeles, estos últimos al parecer devienen algún rato también en demonios. Caen de alguna parte y se despiertan como demonios.

Los demonios no vuelan, se trasladan no sé cómo pero aparecen de pronto en otro lado. Los ángeles tienen que volar lo cual implica un problema de tráfico en los cielos. No se sabe, por falta de un censo, cuántos ángeles hay volando, cuántos caídos convertidos en demonios y cuántos demonios originales. Saberlo sería importante para adecuar las infraestructuras.

No se sabe, tampoco, si hace falta más iglesias para poner agüita y que los ángeles calmen la sed mientras van y vienen haciendo sus asuntos o si hace falta templos en los que los demonios también puedan comer y beber. A no ser que esos templos sean ya de hecho los bares y bailaderos de toda clase, con lo cual, los demonios estarían en gran ventaja porque hay millones más de bares que iglesias pero la ventaja de las últimas es que estas ganan millones más que los millones de bares, sin vender nada más que promesas de salvación de nadie sabe qué.

Los demonios acompañan y se amanecen y se hacen dar resaca y se arrepienten y se animan a meterse un tiro o hacerlo contra otra cabeza. Los ángeles salvan, de, no sé, de vivir mal o de vivir a secas, salvan del tedio, de la melancolía y del necesario dolor. Los demonios y sus señoritas las demonias, que no son brujas sino demonias, acompañan en las contemplaciones y en las escrituras, van en los viajes dentro de las maletas y a veces se esconden en los baños de los aviones. También van en flota pero tienen miedo a los choferes sin demonios pero chupados. Los choferes son capaces de matar a todos los demonios de sus pasajeras gentes.

Cuando el sujeto apretó el gatillo por tercera vez y no salió la bala esperada, el director de la comedia dijo ¡corte! Y la actriz, malísima por cierto, y todos los extras en la escena, volvieron a sus puestos para dar inicio a una segunda toma. Esta vez el director de la compañía le pidió a la exitosa productora, que le hiciera el favor de conseguir una pistola que dispare y una actriz que al menos ponga cara de sorprendida y no de ratera, que esa ya la tenía de nacimiento.