Hay libros para todos los gustos. Pero hay algunos que destacan entre todos. Son los libros que están diseñados para las personas que no leen. Los libros de Antonio Tabucchi, las novelas de Giovana Rivero, los cuentos de Liliana Colanzi, las novelas de Ken Follett, de Arturo Pérez Reverte, de César Aira, las novelas de Ignacio Vera, las novelas de Anais Nin, de Charles Bukowski, aquellas escritas por Rodrigo Fuentes, las de Gustavo Munckel, las de Cecilia Romero, el libro de cuentos de Claudia Michel, y los libros de crónicas y cuentos de Wilmer Urrelo, o las crónicas de Alex Ayala, las de Rodrigo Hasbún, los libros de Dan Brown, de Jorge Volpi, aquellas de Mariana Enríquez, serían parte de esa tradición y se destacan porque en principio resultan atractivas y novedosas. Pero luego, tras el paso del tiempo, resulta que no soportan la relectura. Tampoco demuestran gran destreza a la hora de construir la estructura o el andamiaje que soportará sus historias.

De alguna manera estos escritores siguen jugando al interior de la tradición que postulaba que lo único importante en una ficción era el tema. No ven que la estructura es lo que conforma la división estética entre arte y artesanía. Arte es aquello que se renueva, que inventa, y que configura el mañana. La artesanía es la destreza en el campo de la repetición. Un artesano es aquel que realiza una y otra vez la misma obra sin equivocaciones ni fallas. Es un hacer que se domina. Mientras que el arte, es la permanente puesta en duda del oficio y de la forma de ejecutar el oficio. El arte muestra sus fallas, pero también arriesga y explora. El artesano, instala una marca, un sello. Es reconocible, porque entiende que su labor es jugarse dentro del mercado, como una mercancía.

En su lugar, el arte, detona el mercado porque éste no lo entiende. Y opera, desde los límites del mercado. Y en el mejor de los casos, conforma un nuevo mercado con otras reglas de juego y distintas resonancias temáticas, formales y vitales.

En el caso de los autores señalados, lo que tenemos no es más que una emulación. Pero que es tanto de ellos como escritores, como de sus lectores. Parecería que entrañan algo. Pero es sólo fuego fatuo. Hay poco apego por el lenguaje. Escasa intención de romper con la forma y una suficiencia en su hacer que nos hace pensar que esos libros fueron hechos desde una factoría, como si fuesen prendas de vestir, porque sólo siguen patrones. Unen las líneas para cortar. Su confección es irregular y su resultado, aunque vistoso, resulta convencional. Y no hay nada peor para una literatura que ser convencional.

Tampoco son autores que se preocupes por romper el lugar común. Hay cierta pereza narrativa en sus escritos, lo que nos remite al tiempo que demoran en armar uno y otro libro. Están cocinados en un horno de microondas. Y han perdido sabor y temperatura. Huelen a limpio. Están regularmente bien escritos, pero no presentan nada más. Y esto de que huelan a limpio no es un alago. Una novela no tendría por qué oler a limpio. Una novela tendría que oler al mundo que intenta representar. Tendría que tener el sabor de cada emoción y pulsión. Y si tras ponerlo sobre la mesa, lo que tenemos delante, enfría con rapidez, es que tampoco nos es útil para enfrentar la vida que reclama pasión y fuerza. Para no hablar de que un lector se acerca a un libro para sentir un fuego que nunca antes pudo sentirse.

El calor de lámparas adulteradas recorre esta literatura. Pero es una farsa mayor cuando hace creer al lector que ellos hacen literatura. Son libros para los que no leen, porque implica que son libros que se compran sólo para aparentar cierta nobleza intelectual. Para ostentar la biblioteca y los aparadores. Pero en realidad, no se nutren de esas lecturas. Son libros que se leen antes de dormir. Porque son libros escritos para no demandar ningún tipo de esfuerzo. En ese sentido son peores que las películas de Hallmark Channel, y menos arriesgadas que las tramas de Inga Lindström.

Son libros y novelas que tienen la suficiencia de sentirse importantes, pero no constituyen un cuerpo que pueda ser visitado con rigor. Son señales de humo, formas que se desplazan por el horizonte y se esparcen con la primera lluvia.

Quizá si los lectores fueran más arriesgados, se darían cuenta que invierten sus esperanzas en malos manejos. Podría así, esperarse un cambio. Pero, el resultado tardará el llegar. Y mientras llega no queda más que visitar la literatura anterior para darnos cuenta que el riesgo y lo experimental era mucho más frontal. Y aunque algunos dicen que se debía a las condiciones políticas, sería interesante pensar que no sólo por ello, eran así de arriesgadas.

Tal vez el asunto tenga que ver con el desprestigio que en el presente sufre la figura del intelectual, pues hoy en día, los escritores no quieren ser vistos como intelectuales. El recorte en el oficio es tal que se bastan con ser sólo escritores, pensando que aquello los enaltece. Como si ser específicos en el mundo de la creación fuera un mérito y no una limitación. Estos autores creen que escribir sólo se trata de conjugar bien los verbos y tener cuidado con la sintaxis. Pero del mundo interior no se preocupan. Tampoco de tener una idea formada sobre el mundo que les rodea. No necesitan de él, porque intuyen que con la imaginación les basta. Pero son como el reguetón, un género que sólo se cita a sí mismo. Y de tanta manía egocéntrica, termina hastiando.

El escritor de este tipo de libros no quiere ser molesto. Tampoco desea ser incisivo. Mucho menos arriesgado. Dentro de la comodidad de lo establecido, encuentra confort y validación de sus iguales. Una literatura conforme con el presente y con su escritura está destinada al olvido, pero ante todo tiene el ingrato triunfo de contribuir a la debacle de su sociedad, porque es incapaz de remecer las aguas del sentido común y se vuelve incapaz de plantear las preguntas urgentes.