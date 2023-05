Recuerdo, el día que mi madre, Carmen de la Vega de Silva (1933-2011), a pocos meses después de tener su sexto y último hijo, decidió trabajar como periodista. Por muchos años fue ama de casa, aunque ese rol no era su preferido. En los últimos años e incluso durante su ultimo embarazo, en 1970, tomó clases para ayudarnos en las tareas de la escuela, decía ella, pero tomó también cursos de comunicación en el Instituto IBEA. No se recibió de periodista porque no había la carrera, pero años después Hugo Banzer le daría el título de periodista en reconocimiento a su exitosa carrera, junto a otro renombrado periodista, Huáscar Cajías.

Era a principio de los años 70. El director de Ultima Hora era Jacobo Liberman, quien ejerció el cargo desde 1969 a 1973. Un día, alrededor de las 7 de la noche, luego de su jornada laboral, llegó a nuestra casa a conversar con mis padres, para que mi mamá se haga cargo de la página de sociales de Ultima Hora. Jacobo era delgado y de estatura pequeña, como mi papá. Vestía un pantalón plomo, chompa celeste sobre su camisa, llevaba corbata y una chamarra delgada. Mi papá aún llevaba puesto su terno, había llegado hace poco del trabajo y estaba en el cuarto que usaba como consultorio al final del patio interno de la casa.

Mis hermanos también recuerdan ese día, pues Jacobo era el mejor amigo de mi papá y cuando llegaba de visita, no importaba el tema, estábamos todos metidos en la charla para escuchar las interesantísimas conversaciones de cultura e historia universal, los chistes y las carcajadas que ambos tenían por horas. Ambos acababan doblados de risa, tirados en el suelo. Así que cuando sonó el timbre y apareció Jacobo, lo seguimos en séquito hasta el consultorio de mi papá y nos acomodamos para escuchar la charla, unos sentados en las gradas que daban al consultorio, otros en el suelo del consultorio, atentos a quien lanzaba la primera broma. (El más chico de nosotros tenía menos de un año y la más grande unos 13). Llamaron a mi mamá, a los pocos minutos de ingresar Jacobo usando. Mi mamá salió de la cocina donde estaba dando las últimas instrucciones de la cena, y subió al consultorio.

Conversaban los tres parados, alrededor de la mesa de examen de pacientes. Junto a las paredes, los estantes de libros de medicina a un lado, y de literatura universal al otro, con varios libros de Tomas Mann, el autor favorito de mi papá. No fue una discusión larga, ni vi a mi papa enfadado, sólo sorprendido, con sus cejas levantadas y una sonrisa en la cara, al final de cuentas él era el escritor. Quizá se asombró de que mi mamá aceptara tan de prisa la oferta laboral de Jacobo. Años después, los hijos, nos enteraríamos que también había trabajado como redactora en el periódico Presencia, desde mayo de 1952 hasta julio de 1953, antes de casarse. Desconozco si mi mamá le habló a mi papá primero o fue el día que con Jacobo ambos le hablaron a mi papá, o si la idea inicial fue de ambos o de ella o de Jacobo.

Casi inmediatamente, empezó a salir de la casa muy arreglada con sus trajes sastre de dos piezas, pañuelo al cuello, tacones no muy altos, gafas obscuras de sol y cartera de mano, tipo Jacky Kennedy. Aunque siempre se arreglaba muy bien, incluso cuando iba de día de campo con nosotros y aun estando en casa, ahora su elegancia era más cotidiana y se la veía contenta saliendo a trabajar. Poco a poco pasó de las notas sociales y su columna “Entre nosotras” a secciones enteras de reportaje y artículos en el semanario de Ultima Hora. El asombro ya no fue solo de papá, sino de todos, pues ella empezó a tener mucho éxito. Su columna era leída no solo por las amigas, la llamaban de la revista Vanidades para que aporte de vez en cuando con un artículo. Ella lograba dar el toque femenino y la mirada de los acontecimientos desde el punto de vista más “humano” o sensible, como ella misma manifestaba. Por ejemplo, su artículo “Memorias de Betshabe Beltrán, viuda de un héroe. La guerra del Chaco detrás de la trinchera”, comenzaba así: “A la generación anterior a la nuestra, le tocó vivir el horror de una guerra. Un país pobre, convulsionado por constantes revoluciones y agitaciones políticas, se vio empujado a un conflicto bélico que le costó la pérdida del Chaco y con ella, la de 50.000 vidas. Dejemos a los historiadores la explicación y justificación de este hecho. Nosotros nos referiremos a la nota humana, a la participación de las familias en esa guerra, a la parte que le tocó vivir a las esposas de los combatientes, a las madres y a los mismos combatientes. Y a las consecuencias dolorosas de esa participación. En suma, a la historia del heroísmo boliviano en la diaria angustia que la retaguardia civil sufrió durante tres años. Buscamos pues, a la señora Betshabe Salmón de Beltrán, quien perdió a su esposo en el campo de batalla quedando viuda muy joven, sin recursos y a cargo de dos pequeños hijos...”.

Las notas de su columna también hablaban del valor e importancia que tenían las mujeres. Así, mi mamá, encontró su espacio y su vocación y lograba en sus reportajes, realzar las contribuciones de las mujeres al arte y la cultura, al periodismo, a la familia, a la cocina boliviana y en general a todos los dominios.

Ascendió rápido, y fue elegida directora de la Casa de la Cultura Franz Tamayo en la gestión del alcalde Raul Salmón (1972-1982), continuó por varios años en el cargo hasta ser elegida Oficial Mayor de Cultura por los años 1988 a 1994. Representó al país en varios eventos internacionales y recibió varis condecoraciones de embajadas, además de instituciones como la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Fue directora de varias entidades, y voluntaria hasta sus últimos días del Instituto de Rehabilitación del Niño.

Como toda mujer de la época, balanceaba las labores domésticas con su carrera. Al salir del trabajo, al que en muchas veces iba con alguno de nosotros para cuidarnos o que hagamos las tareas cerca de ella, y ya de más grandes, para invitarnos a tomar el tecito en la cafetería, pasaba por el supermercado y llegaba a la casa con algo rico para complementar el almuerzo.

Siempre pensé que mi papá traía el pan de cada día y con mi mamá llegaron las tortas y las empanadas.