Museos de Santa Cruz en su larga noche

El (des) poder de los museos

Lo más importante de la larga noche de museos no son tanto los museos, sino que la noche sea efectivamente larga; la idea, claro, es que se alargue con el pretexto de la asistencia a eventos culturales. Todos hemos escuchado aquella frase “nos espera una larga noche”, propia de las ocasiones que vaticinan algún tipo de esfuerzo, sea en la casa, la universidad o en peores situaciones. Pero para este caso la larga noche se propone como una velada de largura positiva, que desea animar la idea de un recorrido que entretiene y se mete en el bolsillo a los visitantes. Y como todo lo bueno se hace corto, lo mejor que le puede pasar a la larga noche de museos es que se pase volando.

Los museos no suelen ser los protagonistas en escenas de arte que se caracterizan por su fragilidad institucional. El lema “El poder de los museos”, que tituló la versión de este año en Santa Cruz fue algo anecdótico. En el marco de este evento, museo es una palabra muletilla que se usa para referirse a cualquier tipo de infraestructura que acoja actividades culturales, incluso cafés y restaurants. A falta de verdadero poder de los museos, se apuesta al volumen de actividades. Al final de cuentas, los protagonistas de la larga noche son los visitantes, y todo criterio de evaluación se vuelca hacia ellos, no importa cómo ni de qué manera, lo que interesa es ver muchedumbres en las transmisiones en vivo. Y aun así no deja de emocionarnos, como gestores, sentirnos conectados en los afanes de organización entre espacios culturales, y ver llegar en horas extraordinarias a gente de todas las edades, con ánimo de ver y de pasear.

En cuanto al organizador, no existe uno centralizado propiamente. Existe una representante para Bolivia del Consejo Internacional de Museos (ICOM), Cinthia Jiménez, pero como ella misma manifiesta, no tiene a nivel local ninguna atribución más que sugerir el tema/eslogan del año para la organización. Ante ese vacío asume el rol operativo la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo –a cargo de Sarah Mansilla, promotora de los libros de Benjamín–; esta entidad pública se da la tarea cada año de coordinar con los espacios culturales locales para activar una ruta de recorrido que debería en realidad fomentarse todo el año por temporadas. Este año la titular de dicha Secretaría logró alquilar nueve buses por gestión propia, en coordinación con universidades, para que una parte de la ciudadanía pueda trasladarse a los diferentes espacios de la ruta. Al parecer resulta demasiado complicado gestionarlo a nivel municipal como tal.

La larga noche de museos es una marca que en contextos como el nuestro necesita multiplicarse por 100 veces en un año, pues está comprobado que vende. Aunque no vende realmente, todo se promociona como gratuito. Lo que vende es la comida, es el comercio informal el que se beneficia un poco más. Cada espacio cultural abre sus puertas sin cobrar entradas, como todo el año. La larga noche de museos moviliza a cientos de artistas que trabajan, en su mayoría, de manera gratuita, movidos por el afán de aparecer en la agenda de actividades; muchos de ellos ya lo han superado y simplemente saben que su sueldo debe venir de un empleo regular.

Y entonces ¿por qué no hacer más experiencias de larga noche de museos en el año? ¿Cuánta economía genera realmente esta actividad y a favor de quiénes? Es el tipo de informe que nos gustaría escuchar de parte de la Alcaldía, considerando que Johny Fernández no desaprovecha las palestras para indicar que su propósito es la reactivación de la economía a través de la cultura. Entonces muéstrenlo.Multiplicar las noches de museos por temporadas podría ser uno de los grandes proyectos que la Alcaldía coordine al año, en lugar de promover agendas culturales infladas, de 40 o 50 actividades al mes, en una competencia por la atención del público con los otros espacios culturales.

La noche cruceña

Santa Cruz es una ciudad que no ha necesitado de sus museos para adquirir fama de que su vida nocturna es exuberante y atractiva; todo visitante que pisa esta tierra tiene al menos la enorme curiosidad de experimentar su noche. En ninguna otra ciudad del país se encuentra este clima nocturno y al mismo tiempo la variedad de lugares que ofrece. No se sale a la noche cruceña por curiosidad de conocer su arte o su patrimonio cultural, sino por el comercio, los lugares de bebida, de baile y karaoke, de reunión social, o de negocios combinados con vida social. La vida al aire libre que ofrecen las pascanas es por demás placentera. Ocio, vanidad, lujuria, pasión por las apuestas, goce del sin sentido, placer de gastar (se), todo ello combinado en un explosivo coctel de sensaciones.

Llama la atención que la jornada en la que más cantidad de visitantes llegan a los museos sea precisamente la noche en que éstos dejan de funcionar como tales. Pude constatarlo en el Museo de Arte Contemporáneo. A pesar de que tenemos pocos museos en nuestra ciudad, el síndrome de la sala de paredes blancas con cuadros colgados en exhibición sí abunda; es el formato preferido de visibilidad para el arte, ya sea en galerías de hoteles, en centros culturales, cafés con exhibición de pinturas u otros. Pero todos eso se disipa en la larga noche de museos, que es la clara muestra de que los mismos organizadores de esos espacios no creen que la gente vaya a visitarlos. Desconfían del poder de atracción de sus propias exhibiciones, por lo que arman el circo dentro del museo.

Los museos –lugares donde se resguardan objetos contra las agresiones del clima y el paso del tiempo– se convierten progresivamente en lugares donde pasa algo, algo vivo, flujo de eventos, acontecimientos. Son los valores que culturalmente se aprecian mucho más por estos lados, donde los festivales y las ferias se llevan la flor. La exhibición plana de arte queda corta frente a la convocatoria que despierta un concierto en vivo, danzas tradicionales, flash mobs, tamboritas, ofertas gastronómicas, ateliers, venta de objetos artesanales, y ya ni te imaginás.